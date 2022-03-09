https://tr.sputniknews.com/20220309/a-milli-futbol-takiminin-uefa-uluslar-liginde-oynayacagi-statlar-belli-oldu-1054578130.html
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı statlar belli oldu
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı statlar belli oldu
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi'nde 4-14 Haziran'da oynayacağı dört karşılaşmanın statları açıklandı. 09.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-09T21:44+0300
2022-03-09T21:44+0300
2022-03-09T21:44+0300
spor
uefa uluslar ligi
türkiye
a milli futbol takımı
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Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre A Milli Takım, 4 Haziran Cumartesi günü gruptaki ilk maçında Faroe Adaları'nı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ağırlayacak.Milliler, 7 Haziran Salı günü deplasmandaki Litvanya karşılaşmasını ise başkent Vilnius'taki LFF Stadı'nda oynayacak.Gruptaki üçüncü maçında 11 Haziran Cumartesi günü Lüksemburg Stadı'nda Lüksemburg ile karşı karşıya gelecek ay-yıldızlılar, 14 Haziran Salı günü de Litvanya'yı İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda ağırlayacak. Tüm karşılaşmalar, TSİ 21.45'te başlayacak.Bu arada Gürsel Aksel Stadı, Türkiye-Litvanya maçıyla birlikte ilk kez erkekler kategorisinde A milli düzeyde bir karşılaşmaya ev sahipliği yapacak.
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uefa uluslar ligi, türkiye, a milli futbol takımı
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı statlar belli oldu
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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi'nde 4-14 Haziran'da oynayacağı dört karşılaşmanın statları açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre A Milli Takım, 4 Haziran Cumartesi günü gruptaki ilk maçında Faroe Adaları'nı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ağırlayacak.
Milliler, 7 Haziran Salı günü deplasmandaki Litvanya karşılaşmasını ise başkent Vilnius'taki LFF Stadı'nda oynayacak.
Gruptaki üçüncü maçında 11 Haziran Cumartesi günü Lüksemburg Stadı'nda Lüksemburg ile karşı karşıya gelecek ay-yıldızlılar, 14 Haziran Salı günü de Litvanya'yı İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda ağırlayacak. Tüm karşılaşmalar, TSİ 21.45'te başlayacak.
Bu arada Gürsel Aksel Stadı, Türkiye-Litvanya maçıyla birlikte ilk kez erkekler kategorisinde A milli düzeyde bir karşılaşmaya ev sahipliği yapacak.