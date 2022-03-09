https://tr.sputniknews.com/20220309/adanada-dalindan-4-ton-portakal-calan-zanlilar-tutuklandi-1054553420.html

Adana'da dalından 4 ton portakal çalan zanlılar tutuklandı

Adana'da dalından 4 ton portakal çalan zanlılar tutuklandı

Adana'da, narenciye bahçesindeki ağaçlardan 4 ton portakalı çalıp sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. 09.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-09T10:00+0300

2022-03-09T10:00+0300

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türkiye

portakal

adana

hırsız

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Adana'da Merkez Yüreğir ilçesi Pekmezli Mahallesi'ndeki narenciye bahçesine giden Bayram Ç, ağaçlardaki 4 ton portakalının çalındığını fark etti.Bayram Ç'nin durumu bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı.Ekipler, yaptıkları çalışmayla zanlıların S.M., H.A., B.A. ve V.Ö. olduğunu belirledi.Şüpheliler adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.Polis, Vedat Dalokay Hal Kompleksi'ndeki bir komisyoncuya 11 bin liraya satıldığını tespit ettiği 4 ton portakalı da buldu. Ürün, sahibine teslim edildi.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.A, B.A. ve V.Ö. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, S.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Öte yandan, zanlıların adreslerinde ele geçirilen ve bir evden çalındığı belirlenen 2 televizyon ve güneş enerjisi sistemi de sahibi Emre K'ye teslim edildi.

https://tr.sputniknews.com/20220302/5-kiloluk-aycicegi-yagi-mutfak-tupu-ve-tabanca-calan-hirsizlar-tutuklandi-1054375769.html

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portakal, adana, hırsız