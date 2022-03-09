https://tr.sputniknews.com/20220309/ak-partili-kabaktepe-meteoroloji-uyarilarini-dikkate-aldik-verdigimiz-yemek-sozlerini-iptal-ettik-1054556744.html

AK Partili Kabaktepe: Meteoroloji uyarılarını dikkate aldık, verdiğimiz yemek sözlerini iptal ettik

AK Partili Kabaktepe: Meteoroloji uyarılarını dikkate aldık, verdiğimiz yemek sözlerini iptal ettik

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, meteorolojinin kar uyarılarına işaret ederek, "Önceden verdiğimiz tüm yemek sözlerini iptal ettik, kar... 09.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-09T11:45+0300

2022-03-09T11:45+0300

2022-03-09T11:45+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’da yoğun kar yağışı uyarısı üzerine AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Partili İlçe Belediyelerine ve teşkilata seslendi. Geçtiğimiz aylarda CHP’li İBB’nin ihmalleri nedeniyle İstanbul’da kaos yaşandığını belirten Kabaktepe, “Geçtiğimiz kar yağışında olduğu gibi İstanbul Teşkilatımızı kenetlenmeye, vatandaşlarımıza destek olmaya davet ediyorum. AK Partili 25 ilçe belediye başkanımızı, hiçbir ayrım ve sorumluluk taksimi yapmadan bütün yolların açık tutulması için canla başla çalışmaya ve sorumluluk almaya çağırıyorum. İBB yetkililerini de uyarıyorum; önceden yemek sözümüz vardı, tatil planlarımız yapılmıştı gibi bahanelerle 16 milyon İstanbullu’yu ihmal etmeyin” dedi.'Zorlu bir hafta bizi bekliyor'İstanbul Teşkilatı’na seferberlik çağrısında bulunan Kabaktepe, “Tam da ‘cemre düştü, soğuk havaları yolcu ediyoruz’ diye düşünürken, meteorolojinin paylaştığı bilgi ile yeniden teyakkuza geçtik. Malumunuz, Perşembe günü itibari ile İstanbulumuz’da, yoğun bir kar yağışı bekleniyor. Bu aylarda çok da alışık olmadığımız, çok zorlu bir hafta bizleri bekliyor. Geçtiğimiz kar yağışındaki kaostan tecrübe çıkararak, geçici olumsuzlukları ortadan kaldırma, şehrimize nefes, insanımıza destek olma gayreti göstermemiz gerekmektedir. AK Parti İstanbul Teşkilatı olarak tıpkı geçtiğimiz kar yağışında olduğu gibi soğuk havaya aldırmadan kenetlenmek, evsiz insanlar başta olmak üzere hasta, yaşlı ve ihtiyaç sahipleri, sokakların neşesi kediler, köpekler ve kuşlar için seferber olmalıyız. Çünkü, biz hep birlikte büyük bir aileyiz” dedi.Önümüzdeki 5 günün kritik olduğunu vurgulayan Kabaktepe, “Şehrimizde, kar yağışı etkisini gösterdiği andan itibaren, rahmeti de zahmeti de, eşit şekilde pay etme hissiyatıyla her bir teşkilat mensubumuzu çaresizlere, yolda kalmışlara, gidecek yeri olmayanlara destek olmaya, yaren olmaya, yoldaş olmaya davet ediyorum. AK Partili 25 ilçe belediye başkanımızı, hiçbir ayrım ve sorumluluk taksimi yapmadan bütün yolların açık tutulması için canla başla çalışmaya ve sorumluluk almaya çağırıyorum. Bu kritik 5 gün boyunca ilçe merkezlerimizin açık, çay kazanlarımızın kaynar, sıcak çorbalarımızın her daim hazır olmasını ilçe başkanlarımdan hassaten rica ediyorum.” ifadelerini kullandı.'İBB yetkililerini uyarıyorum; tedbirinizi alın'Halka hizmet etmenin önceden verilmiş yemek sözlerinden daha mühim olduğunu belirten Kabaktepe, “Önceden yemek sözümüz vardı, tatil planlarımız yapılmıştı gibi açıklamalarla, bütün uyarılara rağmen, öngöremeyen, çözüm üretemeyen, gerekli tedbirleri almayan, görevlerini ihmal edip 16 milyon İstanbullu’ya soğuk kış günlerinde adeta cehennemi yaşatan İBB yetkililerini uyarıyorum; tedbirinizi alın. Şayet, mücadeleden çekiniyor, korkuyor, ne yapacağınızı bilmiyor iseniz, hiç olmazsa işi; büyükşehrin geçmişten bugüne, yetişmiş, donanımlı, atacağı adımı bilen, şehri tanıyan, karla mücadele uzmanlarına bırakınız. Unutmayın İstanbul ve İstanbullular sahipsiz değildir.” dedi. Kabaktepe, konuşmasını sosyal medyadan yayınlayarak “Meteorolojinin uyarılarını dikkate aldık, önceden verdiğimiz tüm yemek sözlerini iptal ettik, İstanbul’da kar yağışı için hazırlıklarımızı tamamlıyoruz” ifadelerini kullandı.

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osman nuri kabaktepe, kar, hava durumu, ibb, ekrem imamoğlu