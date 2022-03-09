https://tr.sputniknews.com/20220309/aleyna-cakir-davasinda-umitcan-uyguna-agirlastirilmis-muebbet-talebi-1054569582.html

Aleyna Çakır davasında Ümitcan Uygun'a ağırlaştırılmış müebbet talebi

Aleyna Çakır davasında Ümitcan Uygun'a ağırlaştırılmış müebbet talebi

Esra Hankulu'nun evde ölü bulunmasıyla ilgili tutuklu yargılanan Ümitcan Uygun için savcı ek mütalaa verdi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen zanlı... 09.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-09T16:36+0300

2022-03-09T16:36+0300

2022-03-09T16:36+0300

türkiye

ümitcan uygun

esra hankulu

kadın cinayetleri

müebbet

iyi hal indirimi

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Ankara'da Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüyle ilgili davada Ümitcan Uygun için savcı ek mütalaa verdi. Savcı, cinayeti soğukkanlı bir şekilde işlediği ve delilleri kararttığını belirttiği sanığın, geçmişi de göz önünde bulundurularak, takdir indirimi uygulanmamasını istedi.Sema Esen, Mamak ilçesi Akdere Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinde, geçen yıl 5 Ağustos'ta ölü bulundu.'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen’in ölümüyle ilgili devam eden soruşturmada şüpheli olan Ümitcan Uygun gözaltına alındı. Uygun, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, Furkan Gürgil ile Dilan Civelek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Ağırlaştırılmış müebbet talebiKafa travması sonrası meydana gelen iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Esra'nın ölümüyle ilgili Ümitcan Uygun'un 'kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Furkan Gürgil ve Dilan Civelek'in ise 'suç delillerini gizlemek' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Ankara 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanık Ümitcan Uygun ile taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar ise duruşmaya gelmedi. Hankulu ailesinin avukatları, tutuksuz sanıklardan Dilan Civelek’in, Esra Hankulu’na ait cep telefonunu çantasında sakladığını, polis merkezinde polise teslim etmeyerek, tuvaletin camına gizlediğini iddia etti. Tutuksuz sanıklar Civelek ile Gürgil’in de ihmal suretiyle cinayete iştirak ettiğini savunan avukatlar, bu suç yönünden cezalandırılmalarını talep etti.'İndirim uygulanmasın'Savcı, önceki celse sunduğu mütalaasına tekrarlayarak sanık Ümitcan Uygun’un, 'kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, olay sonrası Hankulu’nun cep telefonunu sakladıkları iddia edilen Furkan Gürgil ve Dilan Civelek'in ise 'suç delillerini gizlemek' suçundan 5'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Ek mütalaa veren savcı ayrıca, sanık Uygun'un, cinayeti soğukkanlı bir şekilde işlediğini, delilleri kararttığını belirterek, geçmişi de göz önünde bulundurularak verilecek cezada takdir indirimi uygulanmamasını talep etti. Savcı, diğer sanıklar hakkında da üst sınırdan indirimsiz ceza uygulanması yönünde görüş bildirdi.Sanık avukatı süre istediHankulu ailesinin avukatları, mahkemenin savcının görüşü doğrultusunda hüküm kurmasını talep etti. Sanık Uygun’un avukatı ise olay yerinde emniyet tarafından çekilen görüntülerin dosyada bulunmadığını, bu görüntüleri inceleyemediklerini belirterek, savunma için ek süre talebinde bulundu. Söz verilen sanık Uygun da avukatının talebine katıldığını belirterek, "Vicdanım rahat, ben kimseyi öldürmedim. Hakkımda yürütülen diğer soruşturmada da takipsizlik kararı çıkacağını biliyorum. Doğrular her zaman ortaya çıkacaktır" dedi. Sanık avukatının süre talebini kabul eden mahkeme, sanığın tahliye talebini reddederek, duruşmayı erteledi.

https://tr.sputniknews.com/20211028/esra-hankulunun-olumune-iliskin-iddianame-kabul-edildi-umitcan-uygun-icin-muebbet-istendi-1050266061.html

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ümitcan uygun, esra hankulu, kadın cinayetleri, müebbet, iyi hal indirimi