https://tr.sputniknews.com/20220309/almanya-basbakani-scholz-14-martta-ankarayi-ziyaret-edecek-1054567829.html

Almanya Başbakanı Scholz, 14 Mart'ta Ankara'yı ziyaret edecek

Almanya Başbakanı Scholz, 14 Mart'ta Ankara'yı ziyaret edecek

Almanya Başbakanı Scholz, 14 Mart'ta Ankara'yı ziyaret edecek. 09.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-09T15:45+0300

2022-03-09T15:45+0300

2022-03-09T15:48+0300

türkiye

almanya

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un 14 Mart'ta Ankara'ya resmi ziyarette bulunacağı bildirildi.Hükümete yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, Başbakan Scholz, 14 Mart'ta Ankara'ya günübirlik ziyarette bulunacak.Scholz'un, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili ilişkiler ve bölgesel meseleleri görüşmeyi planladığı öğrenildi.Söz konusu ziyaret, 8 Aralık 2021'de göreve başlayan Olaf Scholz'un ilk Türkiye ziyareti olacak.

https://tr.sputniknews.com/20220309/14-yil-sonra-ilk-ust-duzey-ziyaret-israil-cumhurbaskani-herzog-ankaraya-geliyor-1054561507.html

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