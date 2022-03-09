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https://tr.sputniknews.com/20220309/almanya-basbakani-scholz-14-martta-ankarayi-ziyaret-edecek-1054567829.html
Almanya Başbakanı Scholz, 14 Mart'ta Ankara'yı ziyaret edecek
Almanya Başbakanı Scholz, 14 Mart'ta Ankara'yı ziyaret edecek
Almanya Başbakanı Scholz, 14 Mart'ta Ankara'yı ziyaret edecek. 09.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-09T15:45+0300
2022-03-09T15:48+0300
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un 14 Mart'ta Ankara'ya resmi ziyarette bulunacağı bildirildi.Hükümete yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, Başbakan Scholz, 14 Mart'ta Ankara'ya günübirlik ziyarette bulunacak.Scholz'un, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili ilişkiler ve bölgesel meseleleri görüşmeyi planladığı öğrenildi.Söz konusu ziyaret, 8 Aralık 2021'de göreve başlayan Olaf Scholz'un ilk Türkiye ziyareti olacak.
https://tr.sputniknews.com/20220309/14-yil-sonra-ilk-ust-duzey-ziyaret-israil-cumhurbaskani-herzog-ankaraya-geliyor-1054561507.html
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Almanya Başbakanı Scholz, 14 Mart'ta Ankara'yı ziyaret edecek

15:45 09.03.2022 (güncellendi: 15:48 09.03.2022)
© REUTERS / Michael SohnAlmanya Başbakanı Olaf Scholz
Almanya Başbakanı Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2022
© REUTERS / Michael Sohn
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Almanya Başbakanı Scholz, 14 Mart'ta Ankara'yı ziyaret edecek.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un 14 Mart'ta Ankara'ya resmi ziyarette bulunacağı bildirildi.
Hükümete yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, Başbakan Scholz, 14 Mart'ta Ankara'ya günübirlik ziyarette bulunacak.
Scholz'un, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili ilişkiler ve bölgesel meseleleri görüşmeyi planladığı öğrenildi.
Söz konusu ziyaret, 8 Aralık 2021'de göreve başlayan Olaf Scholz'un ilk Türkiye ziyareti olacak.
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