https://tr.sputniknews.com/20220309/almanyada-kovid-19-salgininda-yeni-kurallar-getirilecek-1054578529.html

Almanya’da Kovid-19 salgınında yeni kurallar getirilecek

Almanya’da Kovid-19 salgınında yeni kurallar getirilecek

Alman hükümeti, Enfeksiyon Koruma Yasası’nda değişikliğe giderek, 23 Eylül'e kadar geçerli olacak Kovid-19 salgınında yeni kurallar getirecek. 09.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-09T21:54+0300

2022-03-09T21:54+0300

2022-03-09T21:54+0300

koronavirüs

almanya

kovid-19

salgın

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Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Berlin’de yaptığı açıklamada mevcut Enfeksiyon Koruma Yasası’nın 19 Mart’a kadar geçerli olduğunu anımsatarak, bu konuda yeni düzenlemeye ihtiyaç duyulduğundan hükümetin yasada değişiklik yapmak için yeni bir yasa tasarısı hazırladığını belirtti.23 Eylül'e kadar geçerli olacak yasa tasarısına göre, eyalet yönetimleri, toplu taşıma araçlarında ve riskli grupların bulunduğu hastane, bakım ve huzurevlerinde maske zorunluluğu getirebilecek. Ayrıca hastane, bakım ve huzurevlerinde, okullarda ve hapishanelerde test zorunluğu uygulanabilecek.Yerel yönetimlere bunun dışında, sadece vaka sayılarının yüksek olduğu veya Kovid-19’un yeni varyantlarının görüldüğü bölgelerde mesafe kuralı, restoranlara veya halka açık diğer mekanlara girişlerde aşı olunduğuna dair belge veya negatif test sonucu ibraz edilmesi gibi diğer tedbirleri alma yetkisi verilecek.Tasarı yürürlüğe girdikten sonra, ülke genelinde restoranlar veya etkinlikler için kapasite kısıtlaması, test zorunluluğu veya temas kısıtlaması gibi önlemler alınamayacak.Yasa tasarısının 18 Mart’a kadar Federal Meclis’ten ve Federal Eyaletler Meclisi’nden geçmesi planlanıyor.

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almanya, kovid-19, salgın