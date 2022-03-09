Ankara'da özel halk otobüsü ve minibüs sürücüleri, yarın kontak kapatacak
20:45 09.03.2022 (güncellendi: 20:46 09.03.2022)
Ankara'da benzin istasyonlarında zam kuyruğu
Ankara'da özel halk otobüsü ve minübüs şoförlerinin, akaryakıt zamlarını protesto için yarın kontak kapatacakları belirtildi.
Başkentte otobüs ve dolmuşlarla özel toplu taşıma hizmeti veren esnaf, akaryakıt zamları, ücretsiz taşıma ile maliyetler nedeniyle zor günlerden geçtiklerini belirterek dün protesto eylemi yaptı.
Ankara Özel Halk Otobüsçüler Esnaf Odası'ndan yapılan açıklamada, "Saygıdeğer Ankara Halkı, 41 yıldır sizlere kesintisiz hizmet veren ancak olağanüstü artan maliyetler nedeniyle yakıt dahi alamaz duruma gelen esnaflarımız yarından itibaren zorunlu olarak 'çalışamayacaklarını' beyan etmişlerdir Özür diliyor, anlayışınıza sığınıyoruz Motorine 2.25" denildi.
Saygıdeğer Ankara Halkı;— Ank.ÖHO Esnaf Odası (@AnkaraOho) March 9, 2022
41 yıldır sizlere kesintisiz hizmet veren ancak olağanüstü artan maliyetler nedeniyle yakıt dahi alamaz duruma gelen esnaflarımız yarından itibaren zorunlu olarak "çalışamayacaklarını" beyan etmişlerdir
Özür diliyor, anlayışınıza sığınıyoruz
Motorine 2.25 pic.twitter.com/wQSXu0PhDJ
Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Kurtuluş Kara konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: "
Ankara’da ve Türkiye’de toplu taşıma esnafı sıkıntıda. Her gün akaryakıta gelen zamlar, serbest binen yolculardan dolayı esnaflarımız araçlarına yakıt alamaz duruma geldi. Sefer yapamaz hale geldik. Geçen hafta UKOME’de alınan kararla Sincan, Etimesgut, Eryaman araçları mazot alamadığı için Ümitköy’den ring yapmaya başladı. Bu da bir çare değil. Halk otobüslerinin sübvanse edilmesi, kiralama modelinin uygulanması lazım. Zam yapılacaksa da kilometre bazlı akaryakıt ve giderler baz alınarak zam yapılmalı. Yüzde 20-30 zam bu esnafı kurtarmaz. İnşallah sesimizi yetkililer duyar. Bu hafta içerisinde çözüm bulamazsak hiç kimse araç çalıştıramayacak. Perşembe günü biz halk otobüsçüler ve minibüsçüler olarak kontak kapatmaya gideceğiz. Bunun adı da eylem değil akaryakıt alamamak. Bugün bir mavi halk otobüsü bin 500 TL, minibüsçüler bin TL mazot zararı yazıyor. Kimsenin dayanacak durumu yok.”
Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği Başkanı Ercan Soydaş da şunları aktardı:
"Esnafın omuzlarında ücretsiz taşıma yükü var. Bu konuda esnafın hakkının verilmesi gerektiğini yetkililere ilettik. Ücretsiz taşıma ve artan maliyetler bizi son derece zorluyor. Esnaf bırakın otobüsleri yürütmeyi evini geçindiremez durumda. Buna acil tedbir alınması gerekiyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin açıkladığı rakamlar var. Son zamlardan sonra bir biniş maliyeti 15 TL’ye dayandı. Her binen yolcumuz da tam ücret ödemiyor. İndirimli, abonman ödeyenler var. Aktarmayla birlikte yolcu taşıma ortalamamız 2.80 TL civarında. Bunun da gerçek rakamlara Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından çekilmesi beklentimiz. Hükümetten beklentimiz ise vergisiz akaryakıt ve ücretsiz taşımaya bir an önce çözüm bulunması. Türkiye genelinde otobüsçü ve minibüsçü esnafımız gerçekten zor durumda. Kamuoyunun da anlayışına sığınıyoruz. Türkiye’de her yıl düzenli olarak asgari ücrete, memur maaşlarına zam yapılıyor, ama ulaşıma düzenli yapılmıyor bu da hasarı büyütüyor. Her yıl düzenli olarak ulaşım ücretleri güncellense bu sıkıntıyı yaşamayacağız.”