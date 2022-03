Ankara'da özel halk otobüsü ve minibüs sürücüleri, yarın kontak kapatacak

https://tr.sputniknews.com/20220309/ankarada-ozel-halk-otobus-ve-minibus-suruculeri-yarin-kontak-kapatacak-1054576843.html

Ankara'da özel halk otobüsü ve minübüs şoförlerinin, akaryakıt zamlarını protesto için yarın kontak kapatacakları belirtildi. 09.03.2022, Sputnik Türkiye

Başkentte otobüs ve dolmuşlarla özel toplu taşıma hizmeti veren esnaf, akaryakıt zamları, ücretsiz taşıma ile maliyetler nedeniyle zor günlerden geçtiklerini belirterek dün protesto eylemi yaptı.Ankara Özel Halk Otobüsçüler Esnaf Odası'ndan yapılan açıklamada, "Saygıdeğer Ankara Halkı, 41 yıldır sizlere kesintisiz hizmet veren ancak olağanüstü artan maliyetler nedeniyle yakıt dahi alamaz duruma gelen esnaflarımız yarından itibaren zorunlu olarak 'çalışamayacaklarını' beyan etmişlerdir Özür diliyor, anlayışınıza sığınıyoruz Motorine 2.25" denildi.Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Kurtuluş Kara konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: "Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği Başkanı Ercan Soydaş da şunları aktardı:"Esnafın omuzlarında ücretsiz taşıma yükü var. Bu konuda esnafın hakkının verilmesi gerektiğini yetkililere ilettik. Ücretsiz taşıma ve artan maliyetler bizi son derece zorluyor. Esnaf bırakın otobüsleri yürütmeyi evini geçindiremez durumda. Buna acil tedbir alınması gerekiyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin açıkladığı rakamlar var. Son zamlardan sonra bir biniş maliyeti 15 TL’ye dayandı. Her binen yolcumuz da tam ücret ödemiyor. İndirimli, abonman ödeyenler var. Aktarmayla birlikte yolcu taşıma ortalamamız 2.80 TL civarında. Bunun da gerçek rakamlara Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından çekilmesi beklentimiz. Hükümetten beklentimiz ise vergisiz akaryakıt ve ücretsiz taşımaya bir an önce çözüm bulunması. Türkiye genelinde otobüsçü ve minibüsçü esnafımız gerçekten zor durumda. Kamuoyunun da anlayışına sığınıyoruz. Türkiye’de her yıl düzenli olarak asgari ücrete, memur maaşlarına zam yapılıyor, ama ulaşıma düzenli yapılmıyor bu da hasarı büyütüyor. Her yıl düzenli olarak ulaşım ücretleri güncellense bu sıkıntıyı yaşamayacağız.”

