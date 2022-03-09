https://tr.sputniknews.com/20220309/antalyadaki-rusya-ukrayna-gorusmelerinin-verimli-olmasi-batinin-cikarlarina-hizmet-etmez-1054578701.html
'Antalya'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerinin verimli olması Batı’nın çıkarlarına hizmet etmez’
'Antalya'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerinin verimli olması Batı’nın çıkarlarına hizmet etmez’
Türkiye’nin diplomatik çabaları sonucunda Antalya’da yarın yapılması beklenen Rusya-Ukrayna dışişleri bakanları toplantısı ile ilgili tahminlerini paylaşan Rus... 09.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-09T22:02+0300
2022-03-09T22:02+0300
2022-03-09T22:01+0300
antalya
görüş
ukrayna krizi
sergey lavrov
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
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Rus-Türk Toplum Forumu’nun Rus Genel Sekreteri, Siyasi Araştırmalar Enstitüsü Genel Sekreteri Sergey Markov, yarın Antalya’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba arasında yapılması beklenen toplantıya ilişkin tahminlerini Sputnik ile paylaştı.Yarın tüm sorumlu dünya topluluğunun Ukrayna'daki çatışmaların sona ermesi umuduyla Antalya'daki müzakereleri izleyeceğine dikkat çeken Markov, “Rusya ve Ukrayna temsilcileri arasında yarın Antalya'da yapılacak görüşmenin, tüm sorumlu dünya topluluğu tarafından çatışmaların son bulması umuduyla algılandığına inanıyorum. Kaldı ki müzakereler en üst düzeyde, iki ülkenin dışişleri bakanları düzeyinde olacak” diye konuştu.Yine de yarınki görüşmelerden somut bir takım sonuçların çıkma olasılığının düşük olduğunu söyleyen Markov, şunları söyledi:Rus uzmana göre, savaş suçları ile ilgili suçlamalarla Rusya'ya karşı kampanya başlatmak için daha fazla kan dökülmesiyle ilgilenen Batı, çatışmanın devam etmesinde ısrar ediyor.Markov, “Washington ve Londra'nın Ukrayna'daki mevcut stratejisi, mümkün olduğu kadar fazla Ukraynalı askerin ve sivilin ölmesi. Bu, daha sonra Rusya'ya karşı büyük bir savaş suçları kampanyası başlatmak ve bu vesile ile Rusya'ya karşı yaptırımlara katılan ülkelerin koalisyonunu genişletmek için yapılıyor. Şimdi yaptırımlara sadece Avustralya, Güney Kore, Singapur vb. gibi aslında ABD’nin, kendisine itaat eden en yakın müttefikleri katılıyor” dedi.Tüm bunlara rağmen yarınki müzakerelerin, insani koridorların kurulacağına dair umut verdiği için gerekli olduğuna inandığını söyleyen Markov, şöyle konuştu:
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Amur Gadjiev
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MIA „Rosiya Segodnya“
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antalya, ukrayna krizi, sergey lavrov, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
'Antalya'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerinin verimli olması Batı’nın çıkarlarına hizmet etmez’
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Türkiye’nin diplomatik çabaları sonucunda Antalya’da yarın yapılması beklenen Rusya-Ukrayna dışişleri bakanları toplantısı ile ilgili tahminlerini paylaşan Rus uzman Markov, görüşmeden etkin sonuçlar çıkmasının Batı’nın çıkarlarına hizmet etmediğini belirtti.
Rus-Türk Toplum Forumu’nun Rus Genel Sekreteri, Siyasi Araştırmalar Enstitüsü Genel Sekreteri Sergey Markov, yarın Antalya’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba arasında yapılması beklenen toplantıya ilişkin tahminlerini Sputnik ile paylaştı.
Yarın tüm sorumlu dünya topluluğunun Ukrayna'daki çatışmaların sona ermesi umuduyla Antalya'daki müzakereleri izleyeceğine dikkat çeken Markov, “Rusya ve Ukrayna temsilcileri arasında yarın Antalya'da yapılacak görüşmenin, tüm sorumlu dünya topluluğu tarafından çatışmaların son bulması umuduyla algılandığına inanıyorum. Kaldı ki müzakereler en üst düzeyde, iki ülkenin dışişleri bakanları düzeyinde olacak” diye konuştu.
Yine de yarınki görüşmelerden somut bir takım sonuçların çıkma olasılığının düşük olduğunu söyleyen Markov, şunları söyledi:
“Aynı zamanda bu müzakerelerden somut bir sonuç çıkmayacağından korkuyorum ve asıl sebep, çatışmanın gerçekte Rusya ile Ukrayna arasında olmamasıdır. Bu bir Rusya-Ukrayna savaşı değil. Çatışma bir yanda Rusya, diğer yanda da Ukrayna'daki kukla rejimi olan ABD arasındadır. Bu, Rusya ile ABD’nin Ukrayna topraklarındaki vekil güçleri arasında bir çatışmadır. Tüm kilit kararlar (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy tarafından değil, Ukrayna hükümeti tarafından değil, ABD ve İngiltere istihbarat servisleri şahsındaki yöneticiler tarafından veriliyor.”
Rus uzmana göre, savaş suçları ile ilgili suçlamalarla Rusya'ya karşı kampanya başlatmak için daha fazla kan dökülmesiyle ilgilenen Batı, çatışmanın devam etmesinde ısrar ediyor.
Markov, “Washington ve Londra'nın Ukrayna'daki mevcut stratejisi, mümkün olduğu kadar fazla Ukraynalı askerin ve sivilin ölmesi. Bu, daha sonra Rusya'ya karşı büyük bir savaş suçları kampanyası başlatmak ve bu vesile ile Rusya'ya karşı yaptırımlara katılan ülkelerin koalisyonunu genişletmek için yapılıyor. Şimdi yaptırımlara sadece Avustralya, Güney Kore, Singapur vb. gibi aslında ABD’nin, kendisine itaat eden en yakın müttefikleri katılıyor” dedi.
Tüm bunlara rağmen yarınki müzakerelerin, insani koridorların kurulacağına dair umut verdiği için gerekli olduğuna inandığını söyleyen Markov, şöyle konuştu:
“Yarınki müzakerelerin önemli bir noktası, yoğun çatışmaların beklendiği kentlerden sivillerin çıkması için insani koridorlar oluşturmak. Rusya, bu insani koridorlara azami derecede ilgi gösteriyor. Ancak Batı ve Kiev rejimi, insani koridorların uygulanmasına değil, sadece duyurulmasına ilgi gösteriyor. Zira koridorları oluşturma sürecini, Ukrayna birliklerinin komutasının ve muharebe kabiliyetlerinin yeniden sağlanması için, ayrıca Batı'dan gelmeye devam eden silahları faaliyete geçirebilmek için bir duraklama olarak değerlendiriyor.”