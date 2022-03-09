https://tr.sputniknews.com/20220309/antalyadaki-rusya-ukrayna-gorusmelerinin-verimli-olmasi-batinin-cikarlarina-hizmet-etmez-1054578701.html

'Antalya'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerinin verimli olması Batı’nın çıkarlarına hizmet etmez’

'Antalya'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerinin verimli olması Batı’nın çıkarlarına hizmet etmez’

Türkiye’nin diplomatik çabaları sonucunda Antalya’da yarın yapılması beklenen Rusya-Ukrayna dışişleri bakanları toplantısı ile ilgili tahminlerini paylaşan Rus... 09.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-09T22:02+0300

2022-03-09T22:02+0300

2022-03-09T22:01+0300

antalya

görüş

ukrayna krizi

sergey lavrov

ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba

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Rus-Türk Toplum Forumu’nun Rus Genel Sekreteri, Siyasi Araştırmalar Enstitüsü Genel Sekreteri Sergey Markov, yarın Antalya’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba arasında yapılması beklenen toplantıya ilişkin tahminlerini Sputnik ile paylaştı.Yarın tüm sorumlu dünya topluluğunun Ukrayna'daki çatışmaların sona ermesi umuduyla Antalya'daki müzakereleri izleyeceğine dikkat çeken Markov, “Rusya ve Ukrayna temsilcileri arasında yarın Antalya'da yapılacak görüşmenin, tüm sorumlu dünya topluluğu tarafından çatışmaların son bulması umuduyla algılandığına inanıyorum. Kaldı ki müzakereler en üst düzeyde, iki ülkenin dışişleri bakanları düzeyinde olacak” diye konuştu.Yine de yarınki görüşmelerden somut bir takım sonuçların çıkma olasılığının düşük olduğunu söyleyen Markov, şunları söyledi:Rus uzmana göre, savaş suçları ile ilgili suçlamalarla Rusya'ya karşı kampanya başlatmak için daha fazla kan dökülmesiyle ilgilenen Batı, çatışmanın devam etmesinde ısrar ediyor.Markov, “Washington ve Londra'nın Ukrayna'daki mevcut stratejisi, mümkün olduğu kadar fazla Ukraynalı askerin ve sivilin ölmesi. Bu, daha sonra Rusya'ya karşı büyük bir savaş suçları kampanyası başlatmak ve bu vesile ile Rusya'ya karşı yaptırımlara katılan ülkelerin koalisyonunu genişletmek için yapılıyor. Şimdi yaptırımlara sadece Avustralya, Güney Kore, Singapur vb. gibi aslında ABD’nin, kendisine itaat eden en yakın müttefikleri katılıyor” dedi.Tüm bunlara rağmen yarınki müzakerelerin, insani koridorların kurulacağına dair umut verdiği için gerekli olduğuna inandığını söyleyen Markov, şöyle konuştu:

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antalya, ukrayna krizi, sergey lavrov, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba