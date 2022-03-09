https://tr.sputniknews.com/20220309/avusturya-kovid-asisi-olma-zorunlulugunu-kaldiriyor-1054555374.html

Avusturya, Kovid aşısı olma zorunluluğunu kaldırıyor

Avusturya, Kovid aşısı olma zorunluluğunu kaldırıyor

5 Şubat'tan itibaren 18 yaş ve üstü bütün yetişkinler için Kovid aşısı olma zorunluluğunun yürürlüğe girdiği Avusturya'da hükümet bu uygulamayı askıya aldığını... 09.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-09T11:06+0300

2022-03-09T11:06+0300

2022-03-09T12:01+0300

koronavirüs

avusturya

aşı zorunluluğu

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askıya alma

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Aşı zorunluluğunu onaylayan ilk AB ülkesi olan Avusturya'da uygulamaya geçilmesinden 1 ay 4 gün sonra iptal açıklaması geldi. Sağlık Bakanı Johannes Rauch ile ve Anayasa Bakanı Karoline Edtstadler, aşı zorunluluğunu ihlal edenlerin parayla cezalandırılmasının başlamasına 6 gün kala, uygulamayı askıya aldıklarını duyurdu.İki bakanın düzenlediği basın toplantısında, Rauch, uygulamanın halk sağlığı ve anayasa hukuku açısından yeniden gözden geçirilmesinin 3 ay içinde yapılacağını söyledi. Rauch ile Edtstadler, gözden geçirme sonucu gerekli görülürse uygulamanın geri döneceğini belirtti. 'Sonbaharda yeni bir varyant çıkabilir'Sağlık Bakanı, kapıyı açık bırakmasını, "Sonbaharda sağlık sistemini tekrar baskı altına alacak yeni bir varyant çıkması ihtimali dışlanamaz" sözleriyle gerekçelendirdi.Açıklama, Avrupa'da Kovid önlemlerinin büyük ölçüde gevşetildiği dönemde geldi. AB'de çoğu ülke Avusturya'dan farklı olarak sadece belirli meslek gruplarına aşı zorunluluğu getirmişti. 600-3600 euro arası para cezaları yoldaydıAvusturya'daki uygulama aşı olmayı reddedenlere 600-3600 euro arasında ceza kesilmesini, iki hafta içinde aşı olanların ise cezalarının iptal edilmesini öngörüyordu.Sadece FPÖ karşı çıkmıştıAşı zorunluluğuna ilişkin yasal düzenleme, koalisyon ortakları Avusturya Halk Partisi (ÖVP), Yeşiller, Avusturya Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ve liberallerin işbirliğinde hazırlandı. Parlamentoda yapılan oylamada sadece aşırı sağcı-popülist çizgideki Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ret oyu kullandı.Avusturya'da aşı zorunluluğuna karşı protesto gösterileri düzenleniyordu.

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https://tr.sputniknews.com/20220130/avrupada-koronavirus-kisitlamalarina-karsi-gosteriler-duzenlendi--1053288487.html

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