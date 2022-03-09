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Tonlarca ayçiçek yağı yüklü 4 gemi, Rusya'dan Türkiye'ye doğru yola çıktı
Tonlarca ayçiçek yağı yüklü 4 gemi, Rusya'dan Türkiye'ye doğru yola çıktı
Rusya'nın Yeisk Limanı'nda bekleyen 6 bin 099 ton ay çiçek yağı yüklü geminin yola çıktığı bildirildi. Ayçiçek yağı yüklü diğer 3 geminin de Rostov Limanı'ndan... 09.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-09T18:24+0300
2022-03-09T18:43+0300
türkiye
yük gemisi
ayçiçek yağı
rusya
türkiye
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Denizcilik Genel Müdürlüğü'den yapılan açıklamada, "Rusya'nın Yeisk Limanı'nda bekleyen 6099 ton ayçiçek yağı yüklü gemi, Kerch kanalını geçerek seyre başladı, 15 Mart'ta Mersin'de olması beklenmektedir. Ayçiçek yağı yüklü diğer 3 gemi ise Rostov Limanı'ndan kalkış yapmış olup 17 Mart'ta ülkemize varmaları planlanmaktadır" denildi.
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yük gemisi, ayçiçek yağı, rusya, türkiye

Tonlarca ayçiçek yağı yüklü 4 gemi, Rusya'dan Türkiye'ye doğru yola çıktı

18:24 09.03.2022 (güncellendi: 18:43 09.03.2022)
© AA / ArşivYük gemisi
Yük gemisi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2022
© AA / Arşiv
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Rusya'nın Yeisk Limanı'nda bekleyen 6 bin 099 ton ay çiçek yağı yüklü geminin yola çıktığı bildirildi. Ayçiçek yağı yüklü diğer 3 geminin de Rostov Limanı'ndan yola çıktığı ve 17 Mart'ta Mersin Limanı'nda olacağı belirtildi.
Denizcilik Genel Müdürlüğü'den yapılan açıklamada, "Rusya'nın Yeisk Limanı'nda bekleyen 6099 ton ayçiçek yağı yüklü gemi, Kerch kanalını geçerek seyre başladı, 15 Mart'ta Mersin'de olması beklenmektedir. Ayçiçek yağı yüklü diğer 3 gemi ise Rostov Limanı'ndan kalkış yapmış olup 17 Mart'ta ülkemize varmaları planlanmaktadır" denildi.
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