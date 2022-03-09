https://tr.sputniknews.com/20220309/aycicek-yagi-tasiyan-4--yuk-gemisi-turkiyeye-dogru-yola-cikti-1054573822.html

Tonlarca ayçiçek yağı yüklü 4 gemi, Rusya'dan Türkiye'ye doğru yola çıktı

Tonlarca ayçiçek yağı yüklü 4 gemi, Rusya'dan Türkiye'ye doğru yola çıktı

Rusya'nın Yeisk Limanı'nda bekleyen 6 bin 099 ton ay çiçek yağı yüklü geminin yola çıktığı bildirildi. Ayçiçek yağı yüklü diğer 3 geminin de Rostov Limanı'ndan... 09.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-09T18:24+0300

2022-03-09T18:24+0300

2022-03-09T18:43+0300

türkiye

yük gemisi

ayçiçek yağı

rusya

türkiye

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Denizcilik Genel Müdürlüğü'den yapılan açıklamada, "Rusya'nın Yeisk Limanı'nda bekleyen 6099 ton ayçiçek yağı yüklü gemi, Kerch kanalını geçerek seyre başladı, 15 Mart'ta Mersin'de olması beklenmektedir. Ayçiçek yağı yüklü diğer 3 gemi ise Rostov Limanı'ndan kalkış yapmış olup 17 Mart'ta ülkemize varmaları planlanmaktadır" denildi.

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yük gemisi, ayçiçek yağı, rusya, türkiye