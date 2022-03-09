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Babacan: Liderlerin üçüncü buluşması 27 Mart’ta
Babacan: Liderlerin üçüncü buluşması 27 Mart’ta
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Millet İttifakı'nı oluşturan 6 siyasi partinin bir araya geleceği tarihin 27 Mart olduğunu açıkladı. Buluşmaya Babacan... 09.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-09T06:59+0300
2022-03-09T06:59+0300
politika
deva partisi
muhalefet
ali babacan
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bazı gazeteler ve haber portallarının temsilcileriyle partisinin 2. kuruluş yıldönümünde bir araya geldi. Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş sürecinin yol haritası, ilkeler ve değerler çalışması ve tema bazlı çalışmaların yapılacağını söyleyen Babacan, 6 liderin üçüncü buluşmasının kendisinin ev sahipliğinde 27 Mart’ta gerçekleştirileceğini de kaydetti.Cumhuriyet'in haberine göre, gelişmelerin doğal akışının 6 partinin ittifakı yönünde ilerlediğini belirten Babacan, Cumhurbaşkanı adayının liderlerin mutabakatıyla belirlenmesi ve bu konunun ileri aşamalar bırakılması konusunda anlaşıldığını vurguladı.DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’nin Millet İttifakı’na katılıp katılmayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Babacan, “Hepimizin bir ittifak vizyonu varsa ki görünen o yönde, değer ve ilkelerde uzlaşılması gerektiğini görüyoruz . Toplumsal algıda ittifak olarak yerleşti. Ama konuşulması gereken çok da konu var. Geçiş süreci, ilkeler, ekonomi ya da diğer başlıklarda mutabakata varmamız gerekiyor. Hangi konularda ortak çalışacağımız konusunda mutabakata varmamız gerekiyor. Seçimin ardından ilk 90 dakikada yapılacak açıklamalar da çok önemli. Hızlıca çözülmesi gereken sorunlar var. Örneğin artık hükümet, hiçbir baskı yapmayacak, herkes istediğini özgürce söylesin dediğinizde herkes bir nefes alır” dedi. Cumhurbaşkanı adayı konusunun 6 liderin toplantılarında iki boyutuyla gündeme geldiğini belirten Babacan, “Adayın 6 liderin mutabakatıyla belirlenmesi ve bu konu için erken olduğu ileri bir tarihe bırakılması konusunda uzlaşıldı” dedi.Parti olarak anket yaptırmadıklarını ama üyelerine ilişkin bir araştırma yaptıklarını kaydeden Babacan, “Buna göre üyelerimizin yüzde 37’sinin daha önce AKP’ye, yüzde 20’sinin CHP’ye, yüzde 10’unun HDP’ye, yüzde 10’unun İyi Parti’ye, yüzde 6-7’sinin MHP’ye oy verdiklerini, kalanların ise hiçbir partiye oy vermediklerini belirledik” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220303/6-liderin-mart-bulusmasina-deva-partisi-ev-sahipligi-yapacak---1054389375.html
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deva partisi, muhalefet, ali babacan

Babacan: Liderlerin üçüncü buluşması 27 Mart’ta

06:59 09.03.2022
© AA / Barış OralCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" sunumu ve imza törenine katıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem sunumu ve imza törenine katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2022
© AA / Barış Oral
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Millet İttifakı'nı oluşturan 6 siyasi partinin bir araya geleceği tarihin 27 Mart olduğunu açıkladı. Buluşmaya Babacan evsahipliği yapacak.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bazı gazeteler ve haber portallarının temsilcileriyle partisinin 2. kuruluş yıldönümünde bir araya geldi. Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş sürecinin yol haritası, ilkeler ve değerler çalışması ve tema bazlı çalışmaların yapılacağını söyleyen Babacan, 6 liderin üçüncü buluşmasının kendisinin ev sahipliğinde 27 Mart’ta gerçekleştirileceğini de kaydetti.
Cumhuriyet'in haberine göre, gelişmelerin doğal akışının 6 partinin ittifakı yönünde ilerlediğini belirten Babacan, Cumhurbaşkanı adayının liderlerin mutabakatıyla belirlenmesi ve bu konunun ileri aşamalar bırakılması konusunda anlaşıldığını vurguladı.
DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’nin Millet İttifakı’na katılıp katılmayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Babacan, “Hepimizin bir ittifak vizyonu varsa ki görünen o yönde, değer ve ilkelerde uzlaşılması gerektiğini görüyoruz . Toplumsal algıda ittifak olarak yerleşti. Ama konuşulması gereken çok da konu var. Geçiş süreci, ilkeler, ekonomi ya da diğer başlıklarda mutabakata varmamız gerekiyor. Hangi konularda ortak çalışacağımız konusunda mutabakata varmamız gerekiyor. Seçimin ardından ilk 90 dakikada yapılacak açıklamalar da çok önemli. Hızlıca çözülmesi gereken sorunlar var. Örneğin artık hükümet, hiçbir baskı yapmayacak, herkes istediğini özgürce söylesin dediğinizde herkes bir nefes alır” dedi. Cumhurbaşkanı adayı konusunun 6 liderin toplantılarında iki boyutuyla gündeme geldiğini belirten Babacan, “Adayın 6 liderin mutabakatıyla belirlenmesi ve bu konu için erken olduğu ileri bir tarihe bırakılması konusunda uzlaşıldı” dedi.
Parti olarak anket yaptırmadıklarını ama üyelerine ilişkin bir araştırma yaptıklarını kaydeden Babacan, “Buna göre üyelerimizin yüzde 37’sinin daha önce AKP’ye, yüzde 20’sinin CHP’ye, yüzde 10’unun HDP’ye, yüzde 10’unun İyi Parti’ye, yüzde 6-7’sinin MHP’ye oy verdiklerini, kalanların ise hiçbir partiye oy vermediklerini belirledik” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem sunumu ve imza törenine katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2022
TÜRKİYE
6 liderin mart buluşmasına DEVA Partisi ev sahipliği yapacak
3 Mart, 11:50
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