https://tr.sputniknews.com/20220309/bakan-akar-rus-limanindaki-gemiler-en-kisa-zamanda-turkiyeye-gelecek-1054557421.html

Bakan Akar: Uçak ve gemiler için olumlu yanıt aldık

Bakan Akar: Uçak ve gemiler için olumlu yanıt aldık

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus limanlarındaki Türk gemilerinin en kısa zamanda Türkiye'ye geleceğini söyledi. 09.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-09T11:57+0300

2022-03-09T11:57+0300

2022-03-09T14:03+0300

politika

hulusi akar

rusya

ukrayna

gemi

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Bakan Akar, TBMM'deki AK Parti Grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşmesine ilişkin, “Şoygu ile olumlu, yapıcı bir görüşme yaptık. Birinci konu ateşkesin bir an önce gerçekleştirilmesi ve ateşkesin gelmesi. Türkiye olarak iki uçağımız var. Aynı zamanda Rus limanlarında gemilerimiz var. Onların da bir an önce daha önce planlandığı gibi güvenli bir şekilde Türkiye’ye gönderilmesi. Önümüzdeki günlerde olumlu gelişmeler bekliyoruz” dedi.Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gemilerinin bu gemilere refakat edip etmeyeceği sorusu üzerine Akar, “Ona gerek yok. Ticaret gemilerimizin gelmesi konusunda gerekli güvenliği Rusya tarafı sağlayacak. Uygun olan zamanda gelecek. Gıda gemileri dışında Türk bandralı gemilerimiz var” ifadelerini kullandı.

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hulusi akar, rusya, ukrayna, gemi