Türkiye
SON DAKİKA| Multimedya şirketi Conde Nast, faaliyetlerini askıya alacağını duyurdu
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220309/bakan-akar-rus-limanindaki-gemiler-en-kisa-zamanda-turkiyeye-gelecek-1054557421.html
Bakan Akar: Uçak ve gemiler için olumlu yanıt aldık
Bakan Akar: Uçak ve gemiler için olumlu yanıt aldık
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus limanlarındaki Türk gemilerinin en kısa zamanda Türkiye'ye geleceğini söyledi. 09.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-09T11:57+0300
2022-03-09T14:03+0300
politika
hulusi akar
rusya
ukrayna
gemi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/18/1043283470_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_316e66b9abadc5908b834ec2608a3b1e.jpg
Bakan Akar, TBMM'deki AK Parti Grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşmesine ilişkin, “Şoygu ile olumlu, yapıcı bir görüşme yaptık. Birinci konu ateşkesin bir an önce gerçekleştirilmesi ve ateşkesin gelmesi. Türkiye olarak iki uçağımız var. Aynı zamanda Rus limanlarında gemilerimiz var. Onların da bir an önce daha önce planlandığı gibi güvenli bir şekilde Türkiye’ye gönderilmesi. Önümüzdeki günlerde olumlu gelişmeler bekliyoruz” dedi.Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gemilerinin bu gemilere refakat edip etmeyeceği sorusu üzerine Akar, “Ona gerek yok. Ticaret gemilerimizin gelmesi konusunda gerekli güvenliği Rusya tarafı sağlayacak. Uygun olan zamanda gelecek. Gıda gemileri dışında Türk bandralı gemilerimiz var” ifadelerini kullandı.
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/18/1043283470_216:0:864:486_1920x0_80_0_0_1608988cd6563e93daff0b6c24eab05e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hulusi akar, rusya, ukrayna, gemi

Bakan Akar: Uçak ve gemiler için olumlu yanıt aldık

11:57 09.03.2022 (güncellendi: 14:03 09.03.2022)
© AAHulusi Akar
Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2022
© AA
Abone olGoogle news
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus limanlarındaki Türk gemilerinin en kısa zamanda Türkiye'ye geleceğini söyledi.
Bakan Akar, TBMM'deki AK Parti Grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı.
Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşmesine ilişkin, “Şoygu ile olumlu, yapıcı bir görüşme yaptık. Birinci konu ateşkesin bir an önce gerçekleştirilmesi ve ateşkesin gelmesi. Türkiye olarak iki uçağımız var. Aynı zamanda Rus limanlarında gemilerimiz var. Onların da bir an önce daha önce planlandığı gibi güvenli bir şekilde Türkiye’ye gönderilmesi. Önümüzdeki günlerde olumlu gelişmeler bekliyoruz” dedi.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gemilerinin bu gemilere refakat edip etmeyeceği sorusu üzerine Akar, “Ona gerek yok. Ticaret gemilerimizin gelmesi konusunda gerekli güvenliği Rusya tarafı sağlayacak. Uygun olan zamanda gelecek. Gıda gemileri dışında Türk bandralı gemilerimiz var” ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала