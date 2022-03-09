https://tr.sputniknews.com/20220309/bakan-koca-saglik-calisanlari-icin-ozluk-hakki-calismalarinda-son-noktaya-gelindi-1054560222.html
Bakan Koca: Sağlık çalışanları için özlük hakkı çalışmalarında son noktaya gelindi
Bakan Koca: Sağlık çalışanları için özlük hakkı çalışmalarında son noktaya gelindi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının özlük hakları ile ilgili çalışmada önemli bir mesafe kat edildiğini, son noktaya gelindiğini söyledi. 09.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-09T13:13+0300
2022-03-09T13:13+0300
2022-03-09T13:31+0300
türkiye
fahrettin koca
sağlık çalışanı
recep tayyip erdoğan
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Sağlık Bakanı Koca, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, özlük haklarını alamadığını iddia eden doktorların yurt dışına gitmesi ve eylemlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Giderlerse gitsinler" cümlesinin anımsatılması üzerine şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanımız bu konudaki hassasiyetlerini ifade ettiler. Bir taraftan da Adalet Bakanımız, Maliye Bakanımız ve Çalışma Bakanımızla birlikte bizleri bu konularla ilgili görevlendirdiler. Çalışmalarda önemli bir mesafe kat edildi. Son noktaya gelindi. Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Hekimler başta olmak üzere bütün sağlık çalışanlarımızın haklarını en iyi teslim edecek olan da kendileridir; 14 Mart günü Tıp Bayramını nasıl kutladığını hep birlikte izleyelim"
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fahrettin koca, sağlık çalışanı, recep tayyip erdoğan
Bakan Koca: Sağlık çalışanları için özlük hakkı çalışmalarında son noktaya gelindi
13:13 09.03.2022 (güncellendi: 13:31 09.03.2022) Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının özlük hakları ile ilgili çalışmada önemli bir mesafe kat edildiğini, son noktaya gelindiğini söyledi.
Sağlık Bakanı Koca, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bakan Koca, özlük haklarını alamadığını iddia eden doktorların yurt dışına gitmesi ve eylemlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Giderlerse gitsinler" cümlesinin anımsatılması üzerine şunları söyledi:
"Sayın Cumhurbaşkanımız bu konudaki hassasiyetlerini ifade ettiler. Bir taraftan da Adalet Bakanımız, Maliye Bakanımız ve Çalışma Bakanımızla birlikte bizleri bu konularla ilgili görevlendirdiler. Çalışmalarda önemli bir mesafe kat edildi. Son noktaya gelindi. Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Hekimler başta olmak üzere bütün sağlık çalışanlarımızın haklarını en iyi teslim edecek olan da kendileridir; 14 Mart günü Tıp Bayramını nasıl kutladığını hep birlikte izleyelim"