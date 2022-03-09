https://tr.sputniknews.com/20220309/bakan-nebati-fransada-yatirimcilarla-gorusecek-1054556130.html
Bakan Nebati, Fransa'da yatırımcılarla görüşecek
Bakan Nebati, Fransa'da yatırımcılarla görüşecek
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte 16 Mart'ta Fransa'da yatırımcılarla görüşecek. 09.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-09T11:36+0300
2022-03-09T11:36+0300
2022-03-09T11:36+0300
türkiye
hazine ve maliye bakanı
nureddin nebati
fransa
murat kurum
ekonomi
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yabancı yatırımcılarla görüşme programlarına Fransa'daki etkinlikle devam edecek.Bloomberg HT'nin aktardığına göre, Bakan Nebati, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte 16 Mart'ta Fransa'da yatırımcılarla görüşecek.Görüşmenin gayrimenkul yatırımcılarıyla olacağı belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220307/bakan-nebati-turkiyede-yag-bitmistir-gibi-soylemleri-destekleyenlerle-iletisimimiz-olacak-1054496228.html
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hazine ve maliye bakanı, nureddin nebati, fransa, murat kurum, ekonomi
Bakan Nebati, Fransa'da yatırımcılarla görüşecek
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte 16 Mart'ta Fransa'da yatırımcılarla görüşecek.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yabancı yatırımcılarla görüşme programlarına Fransa'daki etkinlikle devam edecek.
Bloomberg HT'nin aktardığına
göre, Bakan Nebati, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
ile birlikte 16 Mart'ta Fransa'da
yatırımcılarla görüşecek.
Görüşmenin gayrimenkul yatırımcılarıyla olacağı belirtildi.