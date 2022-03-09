https://tr.sputniknews.com/20220309/bakan-nebati-fransada-yatirimcilarla-gorusecek-1054556130.html

Bakan Nebati, Fransa'da yatırımcılarla görüşecek

Bakan Nebati, Fransa'da yatırımcılarla görüşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte 16 Mart'ta Fransa'da yatırımcılarla görüşecek. 09.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-09T11:36+0300

2022-03-09T11:36+0300

2022-03-09T11:36+0300

türkiye

hazine ve maliye bakanı

nureddin nebati

fransa

murat kurum

ekonomi

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yabancı yatırımcılarla görüşme programlarına Fransa'daki etkinlikle devam edecek.Bloomberg HT'nin aktardığına göre, Bakan Nebati, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte 16 Mart'ta Fransa'da yatırımcılarla görüşecek.Görüşmenin gayrimenkul yatırımcılarıyla olacağı belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20220307/bakan-nebati-turkiyede-yag-bitmistir-gibi-soylemleri-destekleyenlerle-iletisimimiz-olacak-1054496228.html

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hazine ve maliye bakanı, nureddin nebati, fransa, murat kurum, ekonomi