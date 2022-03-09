https://tr.sputniknews.com/20220309/bakirkoy-adliyesinde-avukatin-burnunu-kiran-supheli-tutuklandi-1054576722.html
Bakırköy Adliyesi'nde avukatın burnunu kıran şüpheli tutuklandı
Bakırköy Adliyesi'nde avukatın burnunu kıran şüpheli tutuklandı
Bakırköy Adliyesinde cinsel istismarla ilgili duruşmanın çıkışında mağdur avukatını darbettikleri öne sürülen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. 09.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-09T20:40+0300
2022-03-09T20:40+0300
2022-03-09T20:40+0300
türkiye
avukat
saldırı
bakırköy
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/1048159331_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2d975fddf80314e2a70950128031940c.jpg
Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesinde, kızına istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan ve 15 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık M.A’nın iki oğlu, mağdurun avukatı M.H.Ç'yi darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınarak, Bakırköy Adliyesine gönderildi.Cumhuriyet savcısınca ifadeleri alınan şüpheliler M.E.A. ile K.E.A. işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edildi.Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden M.E.A'nın "yaralama" suçundan tutuklanmasına, K.E.A'nın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
https://tr.sputniknews.com/20220308/cinsel-istismar-davasinda-hapis-cezasi-alan-sanigin-oglu-adliyede-avukatinin-burnunu-kirdi-1054539531.html
türkiye
bakırköy
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/1048159331_130:0:778:486_1920x0_80_0_0_be9f9c0756f0f02d38cdc7d009e8b7fe.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
avukat, saldırı, bakırköy
Bakırköy Adliyesi'nde avukatın burnunu kıran şüpheli tutuklandı
Abone ol
Bakırköy Adliyesinde cinsel istismarla ilgili duruşmanın çıkışında mağdur avukatını darbettikleri öne sürülen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesinde, kızına istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan ve 15 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık M.A’nın iki oğlu, mağdurun avukatı M.H.Ç'yi darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınarak, Bakırköy Adliyesine gönderildi.
Cumhuriyet savcısınca ifadeleri alınan şüpheliler M.E.A. ile K.E.A. işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edildi.
Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden M.E.A'nın "yaralama" suçundan tutuklanmasına, K.E.A'nın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.