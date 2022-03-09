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Bakırköy Adliyesi'nde avukatın burnunu kıran şüpheli tutuklandı
Bakırköy Adliyesi'nde avukatın burnunu kıran şüpheli tutuklandı
Bakırköy Adliyesinde cinsel istismarla ilgili duruşmanın çıkışında mağdur avukatını darbettikleri öne sürülen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. 09.03.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
avukat
saldırı
bakırköy
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Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesinde, kızına istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan ve 15 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık M.A’nın iki oğlu, mağdurun avukatı M.H.Ç'yi darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınarak, Bakırköy Adliyesine gönderildi.Cumhuriyet savcısınca ifadeleri alınan şüpheliler M.E.A. ile K.E.A. işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edildi.Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden M.E.A'nın "yaralama" suçundan tutuklanmasına, K.E.A'nın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
https://tr.sputniknews.com/20220308/cinsel-istismar-davasinda-hapis-cezasi-alan-sanigin-oglu-adliyede-avukatinin-burnunu-kirdi-1054539531.html
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avukat, saldırı, bakırköy

Bakırköy Adliyesi'nde avukatın burnunu kıran şüpheli tutuklandı

20:40 09.03.2022
© AAmahkeme
mahkeme - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2022
© AA
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Bakırköy Adliyesinde cinsel istismarla ilgili duruşmanın çıkışında mağdur avukatını darbettikleri öne sürülen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesinde, kızına istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan ve 15 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık M.A’nın iki oğlu, mağdurun avukatı M.H.Ç'yi darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınarak, Bakırköy Adliyesine gönderildi.
Sanık - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2022
TÜRKİYE
Cinsel istismar davasında hapis cezası alan sanığın oğlu adliyede avukatının burnunu kırdı
Dün, 19:39
Cumhuriyet savcısınca ifadeleri alınan şüpheliler M.E.A. ile K.E.A. işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edildi.
Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden M.E.A'nın "yaralama" suçundan tutuklanmasına, K.E.A'nın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
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