https://tr.sputniknews.com/20220309/bakirkoy-adliyesinde-avukatin-burnunu-kiran-supheli-tutuklandi-1054576722.html

Bakırköy Adliyesi'nde avukatın burnunu kıran şüpheli tutuklandı

Bakırköy Adliyesi'nde avukatın burnunu kıran şüpheli tutuklandı

Bakırköy Adliyesinde cinsel istismarla ilgili duruşmanın çıkışında mağdur avukatını darbettikleri öne sürülen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. 09.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-09T20:40+0300

2022-03-09T20:40+0300

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türkiye

avukat

saldırı

bakırköy

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Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesinde, kızına istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan ve 15 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık M.A’nın iki oğlu, mağdurun avukatı M.H.Ç'yi darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınarak, Bakırköy Adliyesine gönderildi.Cumhuriyet savcısınca ifadeleri alınan şüpheliler M.E.A. ile K.E.A. işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edildi.Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden M.E.A'nın "yaralama" suçundan tutuklanmasına, K.E.A'nın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

https://tr.sputniknews.com/20220308/cinsel-istismar-davasinda-hapis-cezasi-alan-sanigin-oglu-adliyede-avukatinin-burnunu-kirdi-1054539531.html

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avukat, saldırı, bakırköy