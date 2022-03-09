https://tr.sputniknews.com/20220309/bazi-kisi-ve-kuruluslarin-mal-varliklari-donduruldu-1054550779.html
Bazı kişi ve kuruluşların mal varlıkları donduruldu
Bazı kişi ve kuruluşların mal varlıkları donduruldu
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, IŞİD terör örgütü üyesi 8 kişi ve 5 kuruluş ile El-Kaide terör örgütü üyesi 5 kişi ve 2 kuruluşun mal varlıkları... 09.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-09T06:32+0300
2022-03-09T06:32+0300
2022-03-09T06:32+0300
türkiye
resmi gazete
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Mal Varlığının Dondurulması Kararı ile IŞİD terör örgütü üyesi 8 kişi ve 5 kuruluş ile El-Kaide terör örgütü üyesi 5 kişi ve 2 kuruluşun malvarlıkları donduruldu.Kararda, mal varlıkları dondurulan kişilerin ilgili Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz edebilecekleri belirtildi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
resmi gazete
Bazı kişi ve kuruluşların mal varlıkları donduruldu
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Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, IŞİD terör örgütü üyesi 8 kişi ve 5 kuruluş ile El-Kaide terör örgütü üyesi 5 kişi ve 2 kuruluşun mal varlıkları donduruldu.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Mal Varlığının Dondurulması Kararı ile IŞİD terör örgütü üyesi 8 kişi ve 5 kuruluş ile El-Kaide terör örgütü üyesi 5 kişi ve 2 kuruluşun malvarlıkları donduruldu.
Kararda, mal varlıkları dondurulan kişilerin ilgili Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz edebilecekleri belirtildi.