https://tr.sputniknews.com/20220309/benzin-ve-motorine-bu-aksam-gelecek-olan-zamlar-geri-cekildi-1054577130.html
Benzin ve motorine bu akşam gelecek olan zamlar geri çekildi
Benzin ve motorine bu akşam gelecek olan zamlar geri çekildi
Bu gece geçerli olmak üzere benzinde 0.79, motorinde 2.25 lira olarak yapılan zamların, 'ürün fiyatlarının büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda... 09.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-09T20:55+0300
2022-03-09T20:55+0300
2022-03-09T21:25+0300
türkiye
zam
benzin
motorin
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan yapılan açıklamada, 10 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere getirilen zamların iptal edildiği bildirildi.Açıklamada, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Değişim İptali 10/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 0,79 Motorinde 2,25 TL/LT olarak yapılan zamlar ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edilmiştir" denildi.
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zam, benzin, motorin
Benzin ve motorine bu akşam gelecek olan zamlar geri çekildi
20:55 09.03.2022 (güncellendi: 21:25 09.03.2022) Abone ol
Bu gece geçerli olmak üzere benzinde 0.79, motorinde 2.25 lira olarak yapılan zamların, 'ürün fiyatlarının büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edildiği' bildirildi.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan yapılan açıklamada, 10 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere getirilen zamların iptal edildiği bildirildi.
Açıklamada, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Değişim İptali 10/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 0,79 Motorinde 2,25 TL/LT olarak yapılan zamlar ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edilmiştir" denildi.