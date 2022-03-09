https://tr.sputniknews.com/20220309/benzin-ve-motorine-bu-aksam-gelecek-olan-zamlar-geri-cekildi-1054577130.html

Benzin ve motorine bu akşam gelecek olan zamlar geri çekildi

Benzin ve motorine bu akşam gelecek olan zamlar geri çekildi

Bu gece geçerli olmak üzere benzinde 0.79, motorinde 2.25 lira olarak yapılan zamların, 'ürün fiyatlarının büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda... 09.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-09T20:55+0300

2022-03-09T20:55+0300

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türkiye

zam

benzin

motorin

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan yapılan açıklamada, 10 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere getirilen zamların iptal edildiği bildirildi.Açıklamada, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Değişim İptali 10/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 0,79 Motorinde 2,25 TL/LT olarak yapılan zamlar ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edilmiştir" denildi.

türkiye

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zam, benzin, motorin