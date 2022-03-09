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https://tr.sputniknews.com/20220309/benzin-ve-motorine-bu-aksam-gelecek-olan-zamlar-geri-cekildi-1054577130.html
Benzin ve motorine bu akşam gelecek olan zamlar geri çekildi
Benzin ve motorine bu akşam gelecek olan zamlar geri çekildi
Bu gece geçerli olmak üzere benzinde 0.79, motorinde 2.25 lira olarak yapılan zamların, 'ürün fiyatlarının büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda... 09.03.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
zam
benzin
motorin
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan yapılan açıklamada, 10 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere getirilen zamların iptal edildiği bildirildi.Açıklamada, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Değişim İptali 10/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 0,79 Motorinde 2,25 TL/LT olarak yapılan zamlar ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edilmiştir" denildi.
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zam, benzin, motorin

Benzin ve motorine bu akşam gelecek olan zamlar geri çekildi

20:55 09.03.2022 (güncellendi: 21:25 09.03.2022)
© REUTERSAkaryakıt - Pompa - Benzin
Akaryakıt - Pompa - Benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2022
© REUTERS
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Bu gece geçerli olmak üzere benzinde 0.79, motorinde 2.25 lira olarak yapılan zamların, 'ürün fiyatlarının büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edildiği' bildirildi.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan yapılan açıklamada, 10 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere getirilen zamların iptal edildiği bildirildi.
Açıklamada, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Değişim İptali 10/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 0,79 Motorinde 2,25 TL/LT olarak yapılan zamlar ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edilmiştir" denildi.
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