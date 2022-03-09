https://tr.sputniknews.com/20220309/benzin-ve-motorine-bu-gece-de-zam-geliyor-1054555422.html

Benzin ve motorine bu gece de zam geliyor

Benzin ve motorine bu gece de zam geliyor

Bu geceden itibaren motorine 2 lira 25 kuruş, benzine 79 kuruş zam bekleniyor. Böylece akaryakıt fiyatları art arda 7 gün boyunca zamlanmış olacak. Motorinin... 09.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-09T11:13+0300

2022-03-09T11:13+0300

2022-03-09T11:13+0300

ekonomi

benzin

benzin fiyatları

motorin

zam

türkiye

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Dolar kurundaki artışlar, akaryakıtta zamları da beraberinde getiriyor.Sözcü'nün haberine göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 79 kuruş, motorine 2 lira 25 kuruş zam bekleniyor.Bu geceki zamla birlikte, akaryakıt fiyatları peş peşe 7 gün zamlanmış olacak.Motorin 25 TL'yi aşıyorBu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul’da yaklaşık olarak 21.14 TL’ye, Ankara’da 22.24 TL’ye, İzmir’de 22.26 TL’ye yükselecek.Motorinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul’da 25.06 TL’ye, Ankara ve İzmir’de 25.17 TL’ye yükselecek.

https://tr.sputniknews.com/20220309/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1054552291.html

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