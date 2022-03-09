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https://tr.sputniknews.com/20220309/benzin-ve-motorine-bu-gece-de-zam-geliyor-1054555422.html
Benzin ve motorine bu gece de zam geliyor
Benzin ve motorine bu gece de zam geliyor
Bu geceden itibaren motorine 2 lira 25 kuruş, benzine 79 kuruş zam bekleniyor. Böylece akaryakıt fiyatları art arda 7 gün boyunca zamlanmış olacak. Motorinin... 09.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-09T11:13+0300
2022-03-09T11:13+0300
ekonomi
benzin
benzin fiyatları
motorin
zam
türkiye
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Dolar kurundaki artışlar, akaryakıtta zamları da beraberinde getiriyor.Sözcü'nün haberine göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 79 kuruş, motorine 2 lira 25 kuruş zam bekleniyor.Bu geceki zamla birlikte, akaryakıt fiyatları peş peşe 7 gün zamlanmış olacak.Motorin 25 TL'yi aşıyorBu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul’da yaklaşık olarak 21.14 TL’ye, Ankara’da 22.24 TL’ye, İzmir’de 22.26 TL’ye yükselecek.Motorinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul’da 25.06 TL’ye, Ankara ve İzmir’de 25.17 TL’ye yükselecek.
https://tr.sputniknews.com/20220309/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1054552291.html
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benzin, benzin fiyatları, motorin, zam, türkiye

Benzin ve motorine bu gece de zam geliyor

11:13 09.03.2022
© REUTERSAkaryakıt - Pompa - Benzin
Akaryakıt - Pompa - Benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2022
© REUTERS
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Bu geceden itibaren motorine 2 lira 25 kuruş, benzine 79 kuruş zam bekleniyor. Böylece akaryakıt fiyatları art arda 7 gün boyunca zamlanmış olacak. Motorinin litre fiyatı bu gece 25 TL'yi aşacak.
Dolar kurundaki artışlar, akaryakıtta zamları da beraberinde getiriyor.
Sözcü'nün haberine göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 79 kuruş, motorine 2 lira 25 kuruş zam bekleniyor.
Bu geceki zamla birlikte, akaryakıt fiyatları peş peşe 7 gün zamlanmış olacak.

Motorin 25 TL'yi aşıyor

Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul’da yaklaşık olarak 21.14 TL’ye, Ankara’da 22.24 TL’ye, İzmir’de 22.26 TL’ye yükselecek.
Motorinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul’da 25.06 TL’ye, Ankara ve İzmir’de 25.17 TL’ye yükselecek.
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