https://tr.sputniknews.com/20220309/bidendan-dijital-dolar-ve-kripto-para-kararnamesi-bitcoin-yukselise-gecti--1054580098.html

Biden'dan dijital dolar ve kripto para kararnamesi: Bitcoin yükselişe geçti

Biden'dan dijital dolar ve kripto para kararnamesi: Bitcoin yükselişe geçti

ABD Başkanı Joe Biden, merkez bankası dijital para birimi ile diğer kripto para birimlerinin risklerinin incelenmesini öngören bir kararname imzaladı. Biden'ın... 09.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-09T22:49+0300

2022-03-09T22:49+0300

2022-03-09T22:49+0300

ekonomi

joe biden

dijital para

bitcoin

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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, söz konusu kararnamenin tüketicilerin korunması, finansal istikrar ile ulusal güvenliğin sağlanması ve iklim risklerinin ele alınması için ilk kapsamlı dijital varlık stratejisinin oluşturmasını hedeflediği aktarıldı.Kripto para birimleri de dahil olmak üzere dijital varlıkların son yıllarda büyüme gösterdiğine işaret edilen açıklamada, 5 yıl önce 14 milyar dolar seviyesinde olan piyasa değerinin geçen kasım itibarıyla 3 trilyon doları aştığı kaydedildi.Açıklamada, anketlerin, yetişkin Amerikalıların yaklaşık yüzde 16'sının (yaklaşık 40 milyon kişinin) kripto para birimlerine yatırım yaptığını, ticaretini gerçekleştirdiğini veya kullandığını gösterdiği belirtildi.Kararname 6 temel öncelikte ulusal bir politika ortaya koyuyorMerkez bankası dijital para birimlerinin ise 100'den fazla ülkede araştırıldığı veya pilot uygulamalarının yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Dijital varlıklardaki artış, küresel finansal sistemde ve teknolojide Amerikan liderliğini güçlendirmek için bir fırsat yaratıyor ancak aynı zamanda tüketicinin korunması, finansal istikrar, ulusal güvenlik ve iklim riski için önemli etkileri bulunuyor." ifadelerine yer verildi.Açıklamada, söz konusu kararnamenin dijital varlıklar için 6 temel öncelikte ulusal bir politika ortaya koyduğu belirtilerek, bu önceliklerin tüketici ve yatırımcının korunması, finansal istikrar, yasa dışı finansman, ABD'nin küresel finansal sistemdeki liderliği ve ekonomik rekabet gücü, finansal katılım ve sorumlu inovasyon olduğu bildirildi.Söz konusu kararnamenin, Hazine ve Ticaret bakanlıkları ile diğer kilit kurumların paranın geleceği ve kripto para birimlerinin oynayacağı rol hakkında raporlar hazırlamasını gerektirdiği aktarılan açıklamada, kararnamenin ABD'nin merkez bankası dijital para birimi için gereken teknolojik altyapının değerlendirilmesi çağrısında bulunduğu kaydedildi.

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joe biden, dijital para, bitcoin