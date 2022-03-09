https://tr.sputniknews.com/20220309/bir-zamanlar-denizin-aciklarindaydi-bakireler-tapinagi-otopark-alaninin-ortasinda-kaldi---1054554927.html
Bir zamanlar denizin açıklarındaydı: Bakireler Tapınağı, otopark alanının ortasında kaldı
Bir zamanlar denizin açıklarındaydı: Bakireler Tapınağı, otopark alanının ortasında kaldı
Maltepe’de bulunan ve yapımı 1953 yılına dayanan Bakireler Tapınağı ya da diğer adıyla Bakireler Anıtı, ilk yapıldığında kıyıdan 50 metre uzaklıkta denizin... 09.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-09T11:04+0300
2022-03-09T11:04+0300
2022-03-09T11:14+0300
yaşam
maltepe
tarihi eser
tarihi bina
deniz
otopark
ispark
anıt
bakireler tapınağı
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Maltepe Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan, yapımı 1953 yılına dayanan Bakireler Tapınağı eski Yunan mitolojisinde evlenmek isteyen genç kızların yüzerek ziyaret ettikleri bir yapıydı. Halk arasında Bakireler Tapınağı veya Bakireler Anıtı olarak bilinen yapı, 3 metre çapında, 6 direk üzerine oturtulmuş bir kubbeden oluşuyor. Bakireler Tapınağı, ilk yapıldığında kıyıdan 50 metre uzaklıktayken denizin doldurulması ile günümüzde İspark’a bağlı otopark alanında kaldı. Otopark alanında kalan tapınak görenleri şaşkına çeviriyor. Yapının bakımsızlığa terk edilmesi vatandaşlar tarafından tepki alırken, yapının çevresinde tapınak ile ilgili herhangi bir bilgi içeren tabela veya güvenlik önlemi olmaması da dikkat çekti. 'Otoparklarda olduğu için tarihi yapı gözükmüyor'Konu hakkında konuşan vatandaşlardan Emine Sümer, “Ben çok eski Maltepeliyim, çocukluğum burada geçti. Burası daha önce denizken biz istasyonun oradan denize giriyorduk. Bu Bakireler Tapınağı’na biz yüzerek gelemiyorduk. O kadar bir dolgu yapıldı. Yapı çok eski, tarihi yapılarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Biz burayı biliyoruz ama benim çocuğum bunun ne olduğunu bilmiyor. Otoparklarda olduğu için yapı gözükmüyor. Şaşkınız etrafı daha açık olsa arabalar olmasa bu yapıyı belirginleştirici bir şekilde etrafı düzenlense daha güzel olur” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20210928/2-bin-yillik-roma-cesmesinin-icinde-ayri-bir-tarihi-yapi-bulundu-1049319497.html
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maltepe, tarihi eser, tarihi bina, deniz, otopark, ispark, anıt, bakireler tapınağı
Bir zamanlar denizin açıklarındaydı: Bakireler Tapınağı, otopark alanının ortasında kaldı
11:04 09.03.2022 (güncellendi: 11:14 09.03.2022) Abone ol
Maltepe’de bulunan ve yapımı 1953 yılına dayanan Bakireler Tapınağı ya da diğer adıyla Bakireler Anıtı, ilk yapıldığında kıyıdan 50 metre uzaklıkta denizin açıklarındaydı. Tapınak, denizin doldurulması ile günümüzde İspark’a bağlı otopark alanı içerisinde kaldı.
Maltepe Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan, yapımı 1953 yılına dayanan Bakireler Tapınağı eski Yunan mitolojisinde evlenmek isteyen genç kızların yüzerek ziyaret ettikleri bir yapıydı.
Halk arasında Bakireler Tapınağı veya Bakireler Anıtı olarak bilinen yapı, 3 metre çapında, 6 direk üzerine oturtulmuş bir kubbeden oluşuyor. Bakireler Tapınağı, ilk yapıldığında kıyıdan 50 metre uzaklıktayken denizin doldurulması ile günümüzde İspark’a bağlı otopark alanında kaldı.
Otopark alanında kalan tapınak görenleri şaşkına çeviriyor. Yapının bakımsızlığa terk edilmesi vatandaşlar tarafından tepki alırken, yapının çevresinde tapınak ile ilgili herhangi bir bilgi içeren tabela veya güvenlik önlemi olmaması da dikkat çekti.
'Otoparklarda olduğu için tarihi yapı gözükmüyor'
Konu hakkında konuşan vatandaşlardan Emine Sümer, “Ben çok eski Maltepeliyim, çocukluğum burada geçti. Burası daha önce denizken biz istasyonun oradan denize giriyorduk. Bu Bakireler Tapınağı’na biz yüzerek gelemiyorduk. O kadar bir dolgu yapıldı. Yapı çok eski, tarihi yapılarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Biz burayı biliyoruz ama benim çocuğum bunun ne olduğunu bilmiyor. Otoparklarda olduğu için yapı gözükmüyor. Şaşkınız etrafı daha açık olsa arabalar olmasa bu yapıyı belirginleştirici bir şekilde etrafı düzenlense daha güzel olur” dedi.