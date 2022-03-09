https://tr.sputniknews.com/20220309/bolu-daginda-kar-etkisini-artiriyor-suruculer-dikkatli-olmalari-konusunda-uyarildi-1054547179.html

Bolu Dağı’nda kar etkisini artırıyor: Sürücüler, dikkatli olmaları konusunda uyarıldı

Bolu Dağı’nda kar etkisini artırıyor: Sürücüler, dikkatli olmaları konusunda uyarıldı

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Trafik ekipleri sürücülerin dikkatli olması yönünde uyarılarda... 09.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-09T00:34+0300

2022-03-09T00:34+0300

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türkiye

bolu dağı

kar yağışı

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Sabah başlayan kar yağışı, otoyolun Bolu Dağı Tüneli, viyadükler ile D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant kavşağı, Bakacak, Seymenler ile Karanlıkdere mevkilerinde yoğunluğunu artırdı.Karayolları ekipleri, bu güzergahlarda karla mücadele çalışmasını sürdürürken trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.Öte yandan kar yağışının Bolu şehir merkezinde de etkisini artırdığı gözleniyor.

türkiye

bolu dağı

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bolu dağı, kar yağışı