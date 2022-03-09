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https://tr.sputniknews.com/20220309/bolu-daginda-kar-etkisini-artiriyor-suruculer-dikkatli-olmalari-konusunda-uyarildi-1054547179.html
Bolu Dağı’nda kar etkisini artırıyor: Sürücüler, dikkatli olmaları konusunda uyarıldı
Bolu Dağı’nda kar etkisini artırıyor: Sürücüler, dikkatli olmaları konusunda uyarıldı
Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Trafik ekipleri sürücülerin dikkatli olması yönünde uyarılarda... 09.03.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
bolu dağı
kar yağışı
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Sabah başlayan kar yağışı, otoyolun Bolu Dağı Tüneli, viyadükler ile D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant kavşağı, Bakacak, Seymenler ile Karanlıkdere mevkilerinde yoğunluğunu artırdı.Karayolları ekipleri, bu güzergahlarda karla mücadele çalışmasını sürdürürken trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.Öte yandan kar yağışının Bolu şehir merkezinde de etkisini artırdığı gözleniyor.
türkiye
bolu dağı
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bolu dağı, kar yağışı

Bolu Dağı’nda kar etkisini artırıyor: Sürücüler, dikkatli olmaları konusunda uyarıldı

00:34 09.03.2022 (güncellendi: 00:36 09.03.2022)
© AABolu Dağı
Bolu Dağı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2022
© AA
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Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Trafik ekipleri sürücülerin dikkatli olması yönünde uyarılarda bulundu.
Sabah başlayan kar yağışı, otoyolun Bolu Dağı Tüneli, viyadükler ile D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant kavşağı, Bakacak, Seymenler ile Karanlıkdere mevkilerinde yoğunluğunu artırdı.
Karayolları ekipleri, bu güzergahlarda karla mücadele çalışmasını sürdürürken trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Öte yandan kar yağışının Bolu şehir merkezinde de etkisini artırdığı gözleniyor.
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