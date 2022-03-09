https://tr.sputniknews.com/20220309/bosandi-durusmadan-cikip-eski-kayinvalidesini-bicakladi-1054547539.html
Boşandı, duruşmadan çıkıp eski kayınvalidesini bıçakladı
Boşandı, duruşmadan çıkıp eski kayınvalidesini bıçakladı
Kayseri'de eşinden boşanan bir kişi, duruşmanın ardından ayrılıklarından sorumlu tuttuğu eski kayınvalidesini çalıştığı öğrenci pansiyonunun bahçesinde bıçakla... 09.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-09T01:07+0300
2022-03-09T01:07+0300
2022-03-09T01:07+0300
türkiye
boşanma
kayseri
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Kayseri'de eşinden boşanan bir kişi, ayrılıklarından sorumlu tuttuğu eski kayınvalidesini bıçakladı.Olay, saat 13.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Selimiye Mahallesi Belsin Çok Programlı Anadolu Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonu’nun bahçesinde meydana geldi.Hacılar ilçesindeki bir okulda devlet memuru olan 3 çocuk babası 31 yaşındaki Yahya Türkmen, bugün görülen davayla boşandı. Türkmen, duruşmanın ardından eşiyle ayrılmasından sorumlu tuttuğu kayınvalidesi Emine Gezer'in çalıştığı pansiyona geldi.Türkmen, çöp atmak için pansiyonun bahçesine çıkan Emine Gezer’i bıçakladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Şüpheli teslim olduAğır yaralanan Emine Gezer, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yahya Türkmen ise Selime Polis Merkezine giderek, teslim oldu.
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boşanma, kayseri
Boşandı, duruşmadan çıkıp eski kayınvalidesini bıçakladı
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Kayseri'de eşinden boşanan bir kişi, duruşmanın ardından ayrılıklarından sorumlu tuttuğu eski kayınvalidesini çalıştığı öğrenci pansiyonunun bahçesinde bıçakla ağır yaraladı.
Kayseri'de eşinden boşanan bir kişi, ayrılıklarından sorumlu tuttuğu eski kayınvalidesini bıçakladı.
Olay, saat 13.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Selimiye Mahallesi Belsin Çok Programlı Anadolu Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonu’nun bahçesinde meydana geldi.
Hacılar ilçesindeki bir okulda devlet memuru olan 3 çocuk babası 31 yaşındaki Yahya Türkmen, bugün görülen davayla boşandı. Türkmen, duruşmanın ardından eşiyle ayrılmasından sorumlu tuttuğu kayınvalidesi Emine Gezer'in çalıştığı pansiyona geldi.
Türkmen, çöp atmak için pansiyonun bahçesine çıkan Emine Gezer’i bıçakladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Şüpheli teslim oldu
Ağır yaralanan Emine Gezer, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yahya Türkmen ise Selime Polis Merkezine giderek, teslim oldu.