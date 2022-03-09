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Boşandı, duruşmadan çıkıp eski kayınvalidesini bıçakladı
Boşandı, duruşmadan çıkıp eski kayınvalidesini bıçakladı
Kayseri'de eşinden boşanan bir kişi, duruşmanın ardından ayrılıklarından sorumlu tuttuğu eski kayınvalidesini çalıştığı öğrenci pansiyonunun bahçesinde bıçakla... 09.03.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
boşanma
kayseri
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Kayseri'de eşinden boşanan bir kişi, ayrılıklarından sorumlu tuttuğu eski kayınvalidesini bıçakladı.Olay, saat 13.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Selimiye Mahallesi Belsin Çok Programlı Anadolu Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonu’nun bahçesinde meydana geldi.Hacılar ilçesindeki bir okulda devlet memuru olan 3 çocuk babası 31 yaşındaki Yahya Türkmen, bugün görülen davayla boşandı. Türkmen, duruşmanın ardından eşiyle ayrılmasından sorumlu tuttuğu kayınvalidesi Emine Gezer'in çalıştığı pansiyona geldi.Türkmen, çöp atmak için pansiyonun bahçesine çıkan Emine Gezer’i bıçakladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Şüpheli teslim olduAğır yaralanan Emine Gezer, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yahya Türkmen ise Selime Polis Merkezine giderek, teslim oldu.
türkiye
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boşanma, kayseri

Boşandı, duruşmadan çıkıp eski kayınvalidesini bıçakladı

01:07 09.03.2022
© AA / Yalçın ÇelenIsparta'da kendisine saldıran köpekten kurtulmak için çıktığı bahçe duvarından düşen çocuk, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ekibi kolundan ve kulağından yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi yaparak Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
Isparta'da kendisine saldıran köpekten kurtulmak için çıktığı bahçe duvarından düşen çocuk, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ekibi kolundan ve kulağından yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi yaparak Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2022
© AA / Yalçın Çelen
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Kayseri'de eşinden boşanan bir kişi, duruşmanın ardından ayrılıklarından sorumlu tuttuğu eski kayınvalidesini çalıştığı öğrenci pansiyonunun bahçesinde bıçakla ağır yaraladı.
Kayseri'de eşinden boşanan bir kişi, ayrılıklarından sorumlu tuttuğu eski kayınvalidesini bıçakladı.
Olay, saat 13.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Selimiye Mahallesi Belsin Çok Programlı Anadolu Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonu’nun bahçesinde meydana geldi.
Hacılar ilçesindeki bir okulda devlet memuru olan 3 çocuk babası 31 yaşındaki Yahya Türkmen, bugün görülen davayla boşandı. Türkmen, duruşmanın ardından eşiyle ayrılmasından sorumlu tuttuğu kayınvalidesi Emine Gezer'in çalıştığı pansiyona geldi.
Türkmen, çöp atmak için pansiyonun bahçesine çıkan Emine Gezer’i bıçakladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şüpheli teslim oldu

Ağır yaralanan Emine Gezer, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yahya Türkmen ise Selime Polis Merkezine giderek, teslim oldu.
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