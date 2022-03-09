https://tr.sputniknews.com/20220309/bosandi-durusmadan-cikip-eski-kayinvalidesini-bicakladi-1054547539.html

Boşandı, duruşmadan çıkıp eski kayınvalidesini bıçakladı

Boşandı, duruşmadan çıkıp eski kayınvalidesini bıçakladı

Kayseri'de eşinden boşanan bir kişi, duruşmanın ardından ayrılıklarından sorumlu tuttuğu eski kayınvalidesini çalıştığı öğrenci pansiyonunun bahçesinde bıçakla... 09.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-09T01:07+0300

2022-03-09T01:07+0300

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türkiye

boşanma

kayseri

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Kayseri'de eşinden boşanan bir kişi, ayrılıklarından sorumlu tuttuğu eski kayınvalidesini bıçakladı.Olay, saat 13.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Selimiye Mahallesi Belsin Çok Programlı Anadolu Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonu’nun bahçesinde meydana geldi.Hacılar ilçesindeki bir okulda devlet memuru olan 3 çocuk babası 31 yaşındaki Yahya Türkmen, bugün görülen davayla boşandı. Türkmen, duruşmanın ardından eşiyle ayrılmasından sorumlu tuttuğu kayınvalidesi Emine Gezer'in çalıştığı pansiyona geldi.Türkmen, çöp atmak için pansiyonun bahçesine çıkan Emine Gezer’i bıçakladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Şüpheli teslim olduAğır yaralanan Emine Gezer, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yahya Türkmen ise Selime Polis Merkezine giderek, teslim oldu.

türkiye

kayseri

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boşanma, kayseri