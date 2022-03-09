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Bursa'da amatör maçta kavga: Çevik kuvvet müdahale etti
Bursa'da amatör maçta kavga: Çevik kuvvet müdahale etti
Bursa'da Mudanyaspor ile Panayırspor arasında oynanan maçta taraftarlar arasında kavga çıktı. Tekme ve tokatların havada uçtuğu kavgayı çevik kuvvet polisleri... 09.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-09T10:06+0300
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bursa
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Bursa’da amatör maçta taraftarlar arasında kavga çıktı. Tekme ve tokatların havada uçtuğu kavgayı çevik kuvvet polisleri ayırdı. Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Mudanyaspor ile Panayırspor arasında oynanan maçta taraftarlar arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Kavga hızla büyürken polis ekipleri de taraftara biber gazı sıkarak müdahale etti.Olaylar nedeniyle hakem maçı durdurarak futbolcularla birlikte soyunma odasına gitti. Bu anlar cep telefonu kamerasına yansırken, tribünlerin fişeklerle kırmızıya boyanması dikkat çekti.
https://tr.sputniknews.com/20220214/amator-kumede-bir-macta-20-gol-atildi-1053807787.html
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türkiye, bursa, amatör lig, futbol, kavga

Bursa'da amatör maçta kavga: Çevik kuvvet müdahale etti

10:06 09.03.2022
© İHA / ALİ KAMUR - BERKTUĞ ÖNCÜBursa'da amatör maçta kavga: Çevik kuvvet müdahale etti
Bursa'da amatör maçta kavga: Çevik kuvvet müdahale etti - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2022
© İHA / ALİ KAMUR - BERKTUĞ ÖNCÜ
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Bursa'da Mudanyaspor ile Panayırspor arasında oynanan maçta taraftarlar arasında kavga çıktı. Tekme ve tokatların havada uçtuğu kavgayı çevik kuvvet polisleri ayırdı.
Bursa’da amatör maçta taraftarlar arasında kavga çıktı. Tekme ve tokatların havada uçtuğu kavgayı çevik kuvvet polisleri ayırdı.
Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Mudanyaspor ile Panayırspor arasında oynanan maçta taraftarlar arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Kavga hızla büyürken polis ekipleri de taraftara biber gazı sıkarak müdahale etti.
Olaylar nedeniyle hakem maçı durdurarak futbolcularla birlikte soyunma odasına gitti.
Bu anlar cep telefonu kamerasına yansırken, tribünlerin fişeklerle kırmızıya boyanması dikkat çekti.
Amatör kümede bir maçta 20 gol atıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
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Amatör kümede bir maçta 20 gol atıldı
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