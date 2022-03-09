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Çıldır-Aktaş kara yolu tipi nedeniyle TIR geçişlerine kapatıldı
Çıldır-Aktaş kara yolu tipi nedeniyle TIR geçişlerine kapatıldı
Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Çıldır-Aktaş kara yolunda kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle TIR geçişlerine izin verilmiyor. 09.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-09T15:03+0300
2022-03-09T15:05+0300
türkiye
kar
kar yağışı
çıldır-aktaş sınır kapısı
tir
geçiş
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Ardahan kent merkezi ve ilçeleri etkisi altına alan kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle Çıldır-Aktaş kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.TIR'ların geçişine geçici olarak izin verilmeyen söz konusu kara yolu, Gürcistan sınırındaki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı güzergahında bulunması dolayısıyla TIR'lar için önemli güzergahlar arasında yer alıyor.Karayolları 183. Şube Şefliği yetkilileri, il genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları sebebiyle sürücülerin araçlarında takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmalarını istedi.Bölgede karla mücadele çalışması yapan ekiplerin, kar ve tipinin dinmesi sonrası ulaşımda aksama yaşanan yollardaki kar küreme ve tuzlama çalışmalarını yoğunlaştıracağı belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220309/istanbulda-okullara-kar-tatili-1054560343.html
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kar, kar yağışı, çıldır-aktaş sınır kapısı, tir, geçiş

Çıldır-Aktaş kara yolu tipi nedeniyle TIR geçişlerine kapatıldı

15:03 09.03.2022 (güncellendi: 15:05 09.03.2022)
© AATIR - kar
TIR - kar - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2022
© AA
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Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Çıldır-Aktaş kara yolunda kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle TIR geçişlerine izin verilmiyor.
Ardahan kent merkezi ve ilçeleri etkisi altına alan kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle Çıldır-Aktaş kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.
TIR'ların geçişine geçici olarak izin verilmeyen söz konusu kara yolu, Gürcistan sınırındaki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı güzergahında bulunması dolayısıyla TIR'lar için önemli güzergahlar arasında yer alıyor.
Karayolları 183. Şube Şefliği yetkilileri, il genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları sebebiyle sürücülerin araçlarında takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmalarını istedi.
Bölgede karla mücadele çalışması yapan ekiplerin, kar ve tipinin dinmesi sonrası ulaşımda aksama yaşanan yollardaki kar küreme ve tuzlama çalışmalarını yoğunlaştıracağı belirtildi.
Okullara kar tatili - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2022
TÜRKİYE
İstanbul'da okullara kar tatili
13:15
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