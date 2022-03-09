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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'le müşterek hedefimiz, siyasi diyaloğun yeniden canlandırılmasıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'le müşterek hedefimiz, siyasi diyaloğun yeniden canlandırılmasıdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail'le müşterek hedefimiz ülkelerimiz arasında ortak çıkara dayalı, karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde siyasi... 09.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-09T18:56+0300
2022-03-09T19:22+0300
politika
recep tayyip erdoğan
isaac herzog
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SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrailli mevkidaşı Herzog ile birlikte Ankara'da ortak açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Herzog'un ziyaretinin Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası olacağına inandığını söyledi."Bu ziyaret iki ülke arasında yeni bir dönüm noktasıdır. İşbirliği potansiyelimize hayata geçirmemiz büyük önem taşıyor. Bölgemizde barış, huzur ve birlikte yaşama kültürünün yeniden hakim kılınmasını sağlamak bizim elimizde." diyen Erdoğan şöyle devam etti:'Enerjide iş birliği yapabiliriz'- Bu ziyaret iki ülke arasında yeni bir dönüm noktasıdır. Enerjide iş birliği yapabiliriz. İşbirliği potansiyelimize hayata geçirmemiz büyük önem taşıyor. Bölgemizde barış, huzur ve birlikte yaşama kültürünün yeniden hakim kılınmasını sağlamak bizim elimizde.- Şu anda bizim elimizde 4 tane sondaj gemisi var. 2 tane sismik araştırma gemimiz var. Karadeniz'de, Akdeniz'de bu çalışmaları işbirliğimizle planlamak suretiyle hayata geçirebiliriz.Filistin konusu- Görüşmemizin temel unsurların birisi Filistin meselesiydi. Konuya ilişkin hassasiyetlerimizi açıkça paylaştım. İki devletli çözüme verdiğimiz önemi ifade ettim. Mescid-i Aksa'nın kimliğinin korunmasına yönelik önemi belirttim.- Filistin halkına yönelik insani projeler yürüten TİKA ve Türk Kızılay gibi kuruluşlarımızın faaliyetlerinin devamı hususunda İsrailli makamların desteğini özellikle vurguladım. Antisemitizmin bir insanlık suçu olduğu yönelik yaklaşımlarımızı bir kez daha tekrarladım.- Türkler ve Museviler barış içinde yaşamanın en güzel örneğini vermişlerdir. Corona virüs salgını ile birlikte dünyada nefret suçlarının yeniden arttığını görüyoruz. Irkçılıkla mücadele konusunda kararlı ve ilkeli tutumuzu sürdürmeye devam edeceğiz."İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un açıklamaları da şöyle:
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recep tayyip erdoğan, isaac herzog, basın toplantısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'le müşterek hedefimiz, siyasi diyaloğun yeniden canlandırılmasıdır

18:56 09.03.2022 (güncellendi: 19:22 09.03.2022)
© AAHerzog - Erdoğan
Herzog - Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail'le müşterek hedefimiz ülkelerimiz arasında ortak çıkara dayalı, karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde siyasi diyaloğun yeniden canlandırılmasıdır" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda İsrail ile enerji alanında iş birliği yapılabileceğini açıkladı.
SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrailli mevkidaşı Herzog ile birlikte Ankara'da ortak açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Herzog'un ziyaretinin Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası olacağına inandığını söyledi.
"Bu ziyaret iki ülke arasında yeni bir dönüm noktasıdır. İşbirliği potansiyelimize hayata geçirmemiz büyük önem taşıyor. Bölgemizde barış, huzur ve birlikte yaşama kültürünün yeniden hakim kılınmasını sağlamak bizim elimizde." diyen Erdoğan şöyle devam etti:

'Enerjide iş birliği yapabiliriz'

- Bu ziyaret iki ülke arasında yeni bir dönüm noktasıdır. Enerjide iş birliği yapabiliriz. İşbirliği potansiyelimize hayata geçirmemiz büyük önem taşıyor. Bölgemizde barış, huzur ve birlikte yaşama kültürünün yeniden hakim kılınmasını sağlamak bizim elimizde.
- Şu anda bizim elimizde 4 tane sondaj gemisi var. 2 tane sismik araştırma gemimiz var. Karadeniz'de, Akdeniz'de bu çalışmaları işbirliğimizle planlamak suretiyle hayata geçirebiliriz.

Filistin konusu

- Görüşmemizin temel unsurların birisi Filistin meselesiydi. Konuya ilişkin hassasiyetlerimizi açıkça paylaştım. İki devletli çözüme verdiğimiz önemi ifade ettim. Mescid-i Aksa'nın kimliğinin korunmasına yönelik önemi belirttim.

- Filistin halkına yönelik insani projeler yürüten TİKA ve Türk Kızılay gibi kuruluşlarımızın faaliyetlerinin devamı hususunda İsrailli makamların desteğini özellikle vurguladım. Antisemitizmin bir insanlık suçu olduğu yönelik yaklaşımlarımızı bir kez daha tekrarladım.

- Türkler ve Museviler barış içinde yaşamanın en güzel örneğini vermişlerdir. Corona virüs salgını ile birlikte dünyada nefret suçlarının yeniden arttığını görüyoruz. Irkçılıkla mücadele konusunda kararlı ve ilkeli tutumuzu sürdürmeye devam edeceğiz."
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un açıklamaları da şöyle:
"Halklarımız arasındaki ilişki çok eskidir. Ne yazık ki ülkelerimiz arasındaki ilişkiler son yıllarda bir darlık döneminden geçmiştir. İsrail ve Türkiye birçok alanda iş birliği yapabilir. Türkiye Dışişleri Bakanı İsrail'i ziyaret edecektir. İsrail Dışişleri Bakanı ile görüşmede bulunacaktır. Amacımız dostane ilişkilerin sürüdürülmesidir."
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