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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın ABD Başkanı Biden ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın ABD Başkanı Biden ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yarın 18.30'da bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek. 09.03.2022, Sputnik Türkiye
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politika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yarın telefonda görüşecek.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yarın 18.30'da telefon görüşmesi gerçekleştirecek.
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recep tayyip erdoğan, joe biden

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın ABD Başkanı Biden ile görüşecek

21:52 09.03.2022 (güncellendi: 22:15 09.03.2022)
© REUTERS / KEVIN LAMARQUERecep Tayyip Erdoğan- Joe Biden
Recep Tayyip Erdoğan- Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yarın 18.30'da bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yarın telefonda görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yarın 18.30'da telefon görüşmesi gerçekleştirecek.
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