https://tr.sputniknews.com/20220309/cumhurbaskani-erdogan-yarin-abd-baskani-biden-ile-gorusecek-1054578463.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın ABD Başkanı Biden ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın ABD Başkanı Biden ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yarın 18.30'da bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek. 09.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-09T21:52+0300

2022-03-09T21:52+0300

2022-03-09T22:15+0300

politika

recep tayyip erdoğan

joe biden

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1f/1050342401_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_27646e95507c52c404799c8be527e72b.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yarın telefonda görüşecek.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yarın 18.30'da telefon görüşmesi gerçekleştirecek.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, joe biden