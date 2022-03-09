https://tr.sputniknews.com/20220309/cumhurbaskani-erdogan-yarin-abd-baskani-biden-ile-gorusecek-1054578463.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın ABD Başkanı Biden ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın ABD Başkanı Biden ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yarın 18.30'da bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek. 09.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-09T21:52+0300
2022-03-09T21:52+0300
2022-03-09T22:15+0300
politika
recep tayyip erdoğan
joe biden
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1f/1050342401_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_27646e95507c52c404799c8be527e72b.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yarın telefonda görüşecek.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yarın 18.30'da telefon görüşmesi gerçekleştirecek.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1f/1050342401_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_d2b2d1efcc9d72ba16f500f3bb480bb4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, joe biden
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın ABD Başkanı Biden ile görüşecek
21:52 09.03.2022 (güncellendi: 22:15 09.03.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yarın 18.30'da bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yarın telefonda görüşecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yarın 18.30'da telefon görüşmesi gerçekleştirecek.