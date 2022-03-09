https://tr.sputniknews.com/20220309/dinozorlardan-daha-yasli-10-kollu-vampir-murekkep-baligi-fosiline-joe-biden-adi-verildi-1054557095.html

Dinozorlardan daha yaşlı 10 kollu vampir mürekkep balığı fosiline Joe Biden adı verildi

Dinozorlardan daha yaşlı 10 kollu vampir mürekkep balığı fosiline Joe Biden adı verildi

Tarih öncesi çağlarda ilk dinozorların ortaya çıkmasından milyonlarca yıl evvel okyanuslarda kol gezen deniz canavarına, Joe Biden adı layık görüldü. 09.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-09T11:57+0300

2022-03-09T11:57+0300

2022-03-09T13:08+0300

yaşam

vampir

mürekkep balığı

dinozor

fosil

joe biden

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Şu sıra Rusya'ya petrol ve doğalgaz ihracatı yasağıyla katmerlenen yaptırım üzerine yaptırım getirmekle meşgul ABD Başkanı Joe Biden, 328 milyon yaşındaki bir vampir mürekkep balığı fosiliyle özdeşleştirildi. Montana'da tropik okyanus varkenABD'nin en kuzeyinde, Kanada sınırında yer alan ve deniz kıyısı bulunmayan Montana eyaletinin muson yağmurlarıyla yıkandığı, Güney Asya'daki Bengal Körfezi'ne benzer coğrafi yapıda olduğu, tropikal sularla kuşatıldığı dönemden kalma bir vampiropod (vampir mürekkep balığı ve ahtapotun dahil olduğu aile) fosili üzerinde çalışan New York'taki Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nden paleontolog Christopher Whalen, bunun vampiropodların bilinen en eski atası olduğunu saptadı. Bu buluş, grubun sularda dolaşmaya başladığı dönemi bilinenden 82 milyon erkene aldı.Whalen'ın çalışmasıyla ilgili dün Nature Communications dergisine yayımladığı makalede, fosile Başkan Biden'a atıfla 'Syllipsimopodi bideni' adının verildiği görüldü. Demek ki kafadanbacaklılar başta 10 kolluydu10 kollu fosil, kollarında emiciler olduğu bilinen en eski kafadanbacaklı. Modern kalamar ve mürekkep balığının 10 kolu, ahtapotun 8 kolu, kalamardan ziyade ahtapotla yakın akraba vampir mürekkep balığının 8 kolu ve körelmiş kollar olduğu düşünülen iki lifli filamenti var. Yani 10 kollu S. bideni, tüm kafadanbacaklıların filamentlere indirgenmeden ve nihayetinde kaybolmadan önce bir zamanlar 10 kolu olduğunu gösteriyor. Whalen'ın ekibine göre 10 kol sayesinde S. bideni'nin yırtıcılığı daha da artıyordu.'İklim kriziyle mücadelesi ve bilim insanlarına saygısından ötürü'328 milyon yıllık fosile Biden adının verilmesi ise, 79 yaşındaki kurt siyasetçinin seçilmiş en yaşlı ABD Başkanı olmasından kaynaklanmıyor. Whalen, 46. Başkan'ın 'antropojenik iklim değişikliğiyle mücadele için ortaya koyduğu planlar ve siyasetçilerin bilim insanlarını dinlemesi gerektiği yönündeki görüşünden' cesaret alarak yaratığa Biden adını verdiğini belirtti. Trump'ın adı solucana verilmiştiBiden, kendi adını taşıyan bir türe sahip olan ilk ABD Başkanı değil. Solucan benzeri bir caecilian (ayaksız) ve taç şeklinde sarı pulları olan bir güveye önceki Başkan Donald J. Trump'ın adı verildi. Birkaç balık ve bir liken de dahil olmak üzere 9 tür, Trump'ın selefi Barack Obama'nın adaşı oldu.

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