https://tr.sputniknews.com/20220309/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1054552291.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar güne 14.51 seviyelerinde, Euro/TL ise 15.86 liradan başladı. 09.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-09T09:07+0300

2022-03-09T09:07+0300

2022-03-09T09:07+0300

ekonomi

dolar

dolar/tl

altın

yarım gram altın

gram altın

gram fiyatı

çeyrek altın

euro

euro/tl

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Dolar/TL kuru bu sabah 14.51 seviyesinden güne başladı. Euro ise 15.86'da yer alıyor.Uzmanlar, son 14 yılın en yüksek seviyesini test eden petrol fiyatları başta olmak üzere yükseliş eğilimini sürdüren emtia fiyatlarının da tedirginliği artırdığını bildirdi.Gram altın ne kadar?Altının onsu 2.052 dolardan işlem görüyor.Altının gramı 958 liradan işlem görürken çeyrek altın 1.567 lira, Cumhuriyet altını 6,252 liradan satılıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220308/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1054514530.html

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