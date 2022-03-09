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https://tr.sputniknews.com/20220309/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1054552291.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar güne 14.51 seviyelerinde, Euro/TL ise 15.86 liradan başladı. 09.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-09T09:07+0300
2022-03-09T09:07+0300
ekonomi
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euro
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Dolar/TL kuru bu sabah 14.51 seviyesinden güne başladı. Euro ise 15.86'da yer alıyor.Uzmanlar, son 14 yılın en yüksek seviyesini test eden petrol fiyatları başta olmak üzere yükseliş eğilimini sürdüren emtia fiyatlarının da tedirginliği artırdığını bildirdi.Gram altın ne kadar?Altının onsu 2.052 dolardan işlem görüyor.Altının gramı 958 liradan işlem görürken çeyrek altın 1.567 lira, Cumhuriyet altını 6,252 liradan satılıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220308/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1054514530.html
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dolar, dolar/tl, altın, yarım gram altın, gram altın, gram fiyatı, çeyrek altın, euro, euro/tl

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:07 09.03.2022
© İHAAltın bilezik
Altın bilezik - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2022
© İHA
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Dolar güne 14.51 seviyelerinde, Euro/TL ise 15.86 liradan başladı.
Dolar/TL kuru bu sabah 14.51 seviyesinden güne başladı. Euro ise 15.86'da yer alıyor.
Uzmanlar, son 14 yılın en yüksek seviyesini test eden petrol fiyatları başta olmak üzere yükseliş eğilimini sürdüren emtia fiyatlarının da tedirginliği artırdığını bildirdi.

Gram altın ne kadar?

Altının onsu 2.052 dolardan işlem görüyor.
Altının gramı 958 liradan işlem görürken çeyrek altın 1.567 lira, Cumhuriyet altını 6,252 liradan satılıyor.
TL- Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2022
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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