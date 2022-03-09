https://tr.sputniknews.com/20220309/dominic-torrent-barcelona-su-an-cok-iyi-donem-geciriyor-1054575967.html

Dominic Torrent: Barcelona şu an çok iyi dönem geçiriyor

Dominic Torrent: Barcelona şu an çok iyi dönem geçiriyor

Galatasaray Teknik Direktörü Dominic Torrent, Barcelona maçıyla ilgili, "Çok iyi bir ekiple karşı karşıyayız. Barcelona şu an çok iyi dönem geçiriyor"... 09.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-09T19:46+0300

2022-03-09T19:46+0300

2022-03-09T20:08+0300

spor

dominic torrent

galatasaray

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1f/1053325587_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_f752e70ea8c91449fea7a67b3bf587f2.jpg

Xavi yönetimindeki Barcelona'nın şu an çok iyi bir dönem geçirdiğini vurgulayan Torrent, turu geçeceklerine inandıklarını ifade etti.Rakibe ve oyuncuların fiziksel duruma bağlı olarak değişiklikler yaptıklarının altını çizen İspanyol futbol adamı, Barcelona maçına da değişikliklerle çıkacağını belirtti, kalede Inaki Pena'nın olacağını açıkladı.Konyaspor maçında problemler yaşamış olsalar da takımın iyi yolda olduğunu belirten Torrent, "Düşme hattından artık uzaklaştık. Galatasaray yukarıda olmalı, bu durumdan acilen çıkmalıyız, daha fazla eziyet çekmememiz lazım. Oyunculardan çok çok memnunum, hepsi farklı profillere sahipler.'' dedi.Savunmada ve hücumda ne yapacaklarını iyi bildiklerinin altını çizen tecrübeli futbol adamı, ''Büyük bir rakip önündeyiz, gerektiği zaman da değişikliğimizi yapacağız. Kötü giden bir şeyler olursa müdahale edeceğiz. Son antrenmanda, yarın kalemizde Inaki Pena'nın olacağını belirlemiştik. Gol yeteneği olan bir forvetle oynayacağız. Hem savunmada hem hücumda ne yapacağımızı iyi biliyoruz. Barcelona devamlı bize saldıracak ama biz de tedbirimizi alacağız.'' diye konuştu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dominic torrent, galatasaray