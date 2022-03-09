https://tr.sputniknews.com/20220309/dominic-torrent-barcelona-su-an-cok-iyi-donem-geciriyor-1054575967.html
Dominic Torrent: Barcelona şu an çok iyi dönem geçiriyor
Dominic Torrent: Barcelona şu an çok iyi dönem geçiriyor
Galatasaray Teknik Direktörü Dominic Torrent, Barcelona maçıyla ilgili, "Çok iyi bir ekiple karşı karşıyayız. Barcelona şu an çok iyi dönem geçiriyor"... 09.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-09T19:46+0300
2022-03-09T19:46+0300
2022-03-09T20:08+0300
spor
dominic torrent
galatasaray
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Xavi yönetimindeki Barcelona'nın şu an çok iyi bir dönem geçirdiğini vurgulayan Torrent, turu geçeceklerine inandıklarını ifade etti.Rakibe ve oyuncuların fiziksel duruma bağlı olarak değişiklikler yaptıklarının altını çizen İspanyol futbol adamı, Barcelona maçına da değişikliklerle çıkacağını belirtti, kalede Inaki Pena'nın olacağını açıkladı.Konyaspor maçında problemler yaşamış olsalar da takımın iyi yolda olduğunu belirten Torrent, "Düşme hattından artık uzaklaştık. Galatasaray yukarıda olmalı, bu durumdan acilen çıkmalıyız, daha fazla eziyet çekmememiz lazım. Oyunculardan çok çok memnunum, hepsi farklı profillere sahipler.'' dedi.Savunmada ve hücumda ne yapacaklarını iyi bildiklerinin altını çizen tecrübeli futbol adamı, ''Büyük bir rakip önündeyiz, gerektiği zaman da değişikliğimizi yapacağız. Kötü giden bir şeyler olursa müdahale edeceğiz. Son antrenmanda, yarın kalemizde Inaki Pena'nın olacağını belirlemiştik. Gol yeteneği olan bir forvetle oynayacağız. Hem savunmada hem hücumda ne yapacağımızı iyi biliyoruz. Barcelona devamlı bize saldıracak ama biz de tedbirimizi alacağız.'' diye konuştu.
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dominic torrent, galatasaray
Dominic Torrent: Barcelona şu an çok iyi dönem geçiriyor
19:46 09.03.2022 (güncellendi: 20:08 09.03.2022) Abone ol
Galatasaray Teknik Direktörü Dominic Torrent, Barcelona maçıyla ilgili, "Çok iyi bir ekiple karşı karşıyayız. Barcelona şu an çok iyi dönem geçiriyor" değerlendirmesinde bulundu. Kadroda değişiklikler olabileceğini ifade eden Torrent, kalede ise Inaki Pena'nın olacağını duyurdu.
Xavi yönetimindeki Barcelona'nın şu an çok iyi bir dönem geçirdiğini vurgulayan Torrent, turu geçeceklerine inandıklarını ifade etti.
Rakibe ve oyuncuların fiziksel duruma bağlı olarak değişiklikler yaptıklarının altını çizen İspanyol futbol adamı, Barcelona maçına da değişikliklerle çıkacağını belirtti, kalede Inaki Pena'nın olacağını açıkladı.
Konyaspor maçında problemler yaşamış olsalar da takımın iyi yolda olduğunu belirten Torrent, "Düşme hattından artık uzaklaştık. Galatasaray yukarıda olmalı, bu durumdan acilen çıkmalıyız, daha fazla eziyet çekmememiz lazım. Oyunculardan çok çok memnunum, hepsi farklı profillere sahipler.'' dedi.
Savunmada ve hücumda ne yapacaklarını iyi bildiklerinin altını çizen tecrübeli futbol adamı, ''Büyük bir rakip önündeyiz, gerektiği zaman da değişikliğimizi yapacağız. Kötü giden bir şeyler olursa müdahale edeceğiz. Son antrenmanda, yarın kalemizde Inaki Pena'nın olacağını belirlemiştik. Gol yeteneği olan bir forvetle oynayacağız. Hem savunmada hem hücumda ne yapacağımızı iyi biliyoruz. Barcelona devamlı bize saldıracak ama biz de tedbirimizi alacağız.'' diye konuştu.