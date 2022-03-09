CANLI | Zelenskiy, OHAL sırasında tüm vatandaşların silah kullanmasına izin veren yasayı imzaladı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya silah ve savaş uçağı gönderilmesinin her ülkenin kendi kararı olduğunu belirterek Polonya'nın savaş uçaklarını Ukrayna'ya gönderilmek üzere ABD'nin emrine verme teklifinde "birtakım zorluklar" olduğunu belirtti.
Blinken ve İngiliz mevkidaşı Elizabeth Truss, yaptıkları ikili görüşmenin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.
Antony Blinken, Ukrayna'ya silah ve savaş uçağı gönderilmesi konusunda her ülkenin kendi kararını vereceğin söyledi.
Polonya'nın MiG-29 savaş uçaklarının Ukrayna'ya verilmesi için ABD'nin Almanya'daki Ramstein'daki hava üssüne sevk etmeye ve bu uçakları ABD'nin emrine vermeye hazır olduğu açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulunan Blinken, "Polonya'nın teklifi, bazı zorluklar içeriyor. Konu güvenlik yardımı olunca her şeyi doğru şekilde yapmak zorundayız" ifadesini kullandı.
ABD'nin Ukrayna'ya güvenlik yardımları konusunda diğer ülkeler ile konuşmaya devam ettiğini ifade eden Blinken, ABD'nin de Ukrayna'ya yaklaşık 6.5 milyar dolarlık güvenlik yardımı sağladığına dikkati çekti.
Blinken, Rusya'nın şu ana kadar askeri planında Ukrayna'da birçok başarısızlığa uğradığını öne sürerek, "Ukrayna halkı, Rusya kuvvetlerinin Ukrayna'da kalarak kurduğu kukla bir rejimi kabul etmeyecektir. Bu durumda savaş, Rusya'nın acı çekmeye devam ettiği uzun, kanlı ve bitik bir hale gelecektir" iddiasına bulundu.
"ABD Rusya'nın saldırıları nedeniyle acı çeken Ukrayna halkına desteğini sürdürecek" diyen Blinken, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in başarısız olacağından ve kısa vadede taktiksel kazançları ne olursa olsun Rusya'nın Ukrayna'da stratejik bir yenilgiye uğrayacağından eminim" ifadelerini kullandı.
Blinken, “ABD’li askerlerin Ukrayna’da karada veya ABD’li pilotların Ukrayna hava sahasında tam veya kısıtlı ölçekte yer alması neredeyse kesinlikle ABD, NATO ve Rusya arasında doğrudan çatışmaya yol açar, mevcut çatışmayı genişletir ve uzatır, çok daha kanlı hale getirir. Bu ne bizim ne de Ukrayna’nın çıkarına olur. NATO adına konuşamam, ama Genel Sekreter Jens Stoltenberg’den de aynı mesajı duyduk” ifadesini kullandı.