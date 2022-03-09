CANLI | Zelenskiy, OHAL sırasında tüm vatandaşların silah kullanmasına izin veren yasayı imzaladı

Rusya Enerji Bakanlığı: Rusya, gaz sözleşmelerini tam olarak yerine getirmekle azami derecede ilgili

Rusya Enerji Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı’nın Telegram kanalından yayınlanan ortak açıklamasında, Rusya'nın gaz sözleşmeleri kapsamındaki yükümlülüklerin tam olarak yerine getirilmesi ve teslimatların eksiksiz olarak uygulanmasıyla azami derecede ilgili olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Rus tarafı, gaz sözleşmeleri kapsamındaki yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmek, teslimatları eksiksiz olarak sağlamak ve gerçekleştirmekle azami derecede ilgilidir” denildi.

Açıklamada ayrıca, Gazprom’un çarşamba günü, Ukrayna'nın GTS Operatörü'nden Rusya'nın Ukrayna'yı militarizmden arındırmaya yönelik operasyonu bölgesinde bulunan gaz iletim istasyonları için risklerin belirlendiği bir mektup aldığı kaydedildi.