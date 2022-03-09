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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220309/donbass-operasyonu-suruyor-rusya-ukraynanin-ucaksavar-sistemlerinin-neredeyse-tamamini-imha-ettik-1054570448.html
CANLI | Zelenskiy, OHAL sırasında tüm vatandaşların silah kullanmasına izin veren yasayı imzaladı
CANLI | Zelenskiy, OHAL sırasında tüm vatandaşların silah kullanmasına izin veren yasayı imzaladı
Donbass operasyonunda bir gün daha geride kaldı. Yaşanan son gelişmelere göre Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, OHAL sırasında tüm Ukrayna halkına silah... 09.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-09T17:11+0300
2022-03-10T00:17+0300
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Donbass operasyonu - Sputnik Türkiye

CANLI | Zelenskiy, OHAL sırasında tüm vatandaşların silah kullanmasına izin veren yasayı imzaladı

17:11 09.03.2022 (güncellendi: 00:17 10.03.2022)
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Donbass operasyonunda bir gün daha geride kaldı. Yaşanan son gelişmelere göre Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, OHAL sırasında tüm Ukrayna halkına silah kullanma serbestisi getiren yasaya imza attı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı için Antalya’ya geldi.
Rusya'nın Donbass'a operasyonu kapsamında Moskova- Kiev arasındaki müzakerelerde gözler yarın Antalya'da yapılması planlanan Rusya- Türkiye ve Ukrayna dışişleri bakanları görüşmesinde. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, toplantı için akşam saatlerinde Antalya’ya geldi.
Öte yandan Pepsi, Nestle, Victoria's Secret, KFC, Adidas, Amazon Rusya'daki faaliyetlerini askıya almaya karar veren büyük firmalar listesine eklendi.
Rusya’nın Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Daimi Temsilcisi Şulgin, Rusya’nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanımıyla Kiev'in olası provokasyonuna ilişkin belgeleri örgüte göndereceğini açıkladı.
Rusya Enerji Bakanlığı'ndan "Rusya, gaz sözleşmelerini tam olarak yerine getirmekle azami derecede ilgili" açıklaması geldi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, olağanüstü hal sırasında tüm Ukrayna halkına silah kullanma serbestisi getiren yasaya imza attı.
Pentagon Sözcüsü John Kirby, ABD'nin, MiG-29 savaş uçaklarının Ukrayna'ya transferinin ‘yüksek risk’ olarak değerlendirdiğini söyledi.
Moskova- McDonald's - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2022
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CANLI ANLATIM | Rusya Başbakanı Mişustin, ekonomik destek paketini açıkladı
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00:41 10.03.2022
İtalyan petrol ve doğalgaz şirketi Eni, Rusya’dan petrol alımını askıya aldı
İtalyan petrol ve doğalgaz şirketi Eni, Rusya’dan petrol ve petrol ürünleri alımıyla ilgili yeni kontratların imzalanmasını askıya aldığını duyurdu.
00:24 10.03.2022
‘Sony PlayStation, Rusya’daki faaliyetini askıya aldı’
Sony’nin video oyunu ve dijital eğlence alanında faaliyet gösteren yan kuruluşu Sony Interactive Entertainment’in, Ukrayna’daki olaylar bağlamında, Rusya’ya ürün tedarikini ve PlayStation Store’un faaliyetini askıya aldığı belirtildi.
CNBC’nin haberinde, “Sony PlayStation birimi, tüm yazılım ve donanımların Rusya’ya tedarikini askıya aldığını açıkladı. Ayrıca bu ülkede PlayStation Store’a erişime kapalı olacak” ifadesine yer verildi.
00:08 10.03.2022
‘ABD, Rosatom’a yaptırım olasılığını değerlendiriyor’
Bloomberg gazetecisi Ari Natter, ABD idaresinin, Rus nükleer enerji kurumu Rosatom’a yönelik yaptırım uygulama olasılığını incelediğini belirtti.
Natter, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Biden idaresi, Rus uranyum tedarikçisi Rosatom’a yönelik yaptırım olasılığını değerlendiriyor. Yerli uranyum madenciliği ve nükleer santral operatörleri için devasa sonuçlar” ifadesini kullandı.
Natter, henüz karar alınmadığını kaydetti.
23:46 09.03.2022
Pentagon: ABD şu anda Ukrayna'ya savaş uçağı takviyesi yapılmasını desteklemiyor
Pentagon Sözcüsü John Kirby, ABD'nin, MiG-29 savaş uçaklarının Ukrayna'ya transferinin ‘yüksek risk’ olarak değerlendirdiğini söyledi.
Kirby, gazetecilere yaptığı açıklamada, "MiG'nin Ukrayna'ya transferini yüksek risk olarak değerlendiriyoruz" ifadesini kullandı.
Kirby, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Ukraynalı mevkidaşı Aleksey Reznikov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini de aktardı.
Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne daha fazla uçak verilmesini desteklemediklerini ekleyen sözcü, "Ukrayna'ya daha fazla savaş uçağı verilmesini desteklemiyoruz, onları (uçak) sorumluğumuzda olmasını istemiyoruz" diye konuştu.
23:38 09.03.2022
23:23 09.03.2022
Zelenskiy, OHAL sırasında tüm vatandaşların silah kullanmasına izin veren yasayı imzaladı
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, olağanüstü hal sırasında tüm Ukrayna halkına silah kullanma serbestisi getiren yasaya imza attı.
Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada’nın sitesinde yayınlanan açıklamada, “Olağanüstü hal sırasında Ukrayna vatandaşları, kendi ödül silahlarını, spor silahlarını (tabanca, revolver, tüfek, yivsiz tüfek), yivli, yivsiz veya kombine av tüfeği ve bu silahlar ile ilgili mühimmatları kullanarak direnişe katılabilir. Siviller, Ukrayna'ya yönelik silahlı saldırı gerçekleştiren kişilere karşı ateşli silahların kullanılmasından, bu tür silahlar usulüne uygun olarak kullanılıyorsa sorumlu değildir” ifadeleri yer aldı.
23:19 09.03.2022
Adidas Rusya’daki web sitesini ve uygulamasını askıya aldı
Spor giyim ve aksesuar üreticisi Adidas AG, Rusya’daki web sitesini ve uygulamasını askıya aldığını, mağazalarının ise 14 Mart'ta kapanacağını duyurdu.
İlgili açıklamayı Adidas Rusya servisinin sitesinde yayınlayan şirket, “Site ve uygulamanın çalışmasını 09 Mart'tan (Moskova saati ile 18.00’dan) itibaren bir sonraki duyuruya kadar askıya alıyoruz. Perakende satış mağazaları 13 Mart'a kadar açık kalacak. Ürünü sitede ve uygulamada görebileceksiniz, ancak sipariş verme imkanı şu anda mevcut değil” ifadelerini kullandı.
23:02 09.03.2022
WarnerMedia Rusya'da çalışmalarını durdurma kararı aldı
HBO ve Warner Bros şirketlerini bünyesinde barındıran WarnerMedia medya grubu, Rusya'da yayınlarını ve lisans işlemlerini, ayrıca film ve oyunları yayınlama çalışmalarını askıya aldığını duyurdu.
22:54 09.03.2022
‘Rusya Kiev’in kimyasal silahla olası provokasyonu ile ilgili belgeleri OPCW’ye gönderecek’
Rusya’nın Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Daimi Temsilcisi Aleksandr Şulgin, Rusya’nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanımıyla Kiev'in olası provokasyonuna ilişkin belgeleri örgüte göndereceğini belirtti.
Rossiya 24 televizyonuna konuya ilişkin açıklamada bulunan Şulgin, “Ukrayna'da şu anda gördüklerimizle ilgili olarak, kimyasal provokasyon olacağına dair planlar, endişeler. Konu çok ciddi. Bugün veya en azından yarın sabah, belgeleri teknik sekreterliğe göndereceğiz, Lahey'de gerçekleşen alt konseyin 99. oturumunda Rusya'nın ulusal belgesinin mührünün atanmasını isteyeceğiz ve bu bilgileri tüm OPCW üye ülkeleri arasında dağıtacağız. Bakalım teknik sekreterlik bu duruma nasıl karşılık verecek” diye konuştu.
Rus tarafının OPCW üyelerine Ukrayna tarafından Harkov'daki deneysel nükleer reaktöre yönelik te hazırlanabilecek provokasyonu anlattığına dikkat çeken Şulgin, Rusya’nın sunduğu belgelere uygun karşılık verilmesini bekleyeceğini vurguladı.
22:44 09.03.2022
Çavuşoğlu: Ukrayna'dan 316 Türk vatandaşı daha yola çıktı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tahliye için 316 vatandaşın daha yola çıktığını duyurdu. Böylece toplam 13 bin 491 Türk vatandaşı daha tahliye edildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tahliyelere ilişkin bilgi verdi.
Yapılan açıklamada, "Bugün Sumi, Zaporijya, Dnipro, Harkiv, Poltova,Kremençuk, Çernivtsi, Odessa, Lviv ve Kiev’den 316 kardeşimiz daha yola çıktı. Yolunuz açık olsun. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 13 bin 491 oldu. Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor" ifadelerine yer verildi.
22:13 09.03.2022
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Antalya'ya geldi
Anadolu Ajansı'nın haberine göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin ara buluculuğu ile yarın Antalya'da gerçekleştirilecek Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı için Antalya’ya geldi.
Lavrov ve Rus heyetini taşıyan özel uçak, Antalya Havalimanı'na indi. Heyet, konaklayacakları Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı Regnum Carya Oteli'ne hareket etti.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'nın da yaklaşık 1 saat sonra kente gelmesi bekleniyor. Ayrı otellerde kalacak heyetler, görüşme için Belek Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı Regnum Carya Otel'de buluşacak.
Çavuşoğlu, Lavrov ve Kuleba, yarın 2015'te G-20 Zirvesi'nde eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi dünya liderlerinin ağırlandığı salonda üçlü toplantı gerçekleştirecek.
‘Otellerdeki önlemler artırıldı’
Her türlü teknolojik donanımın yer aldığı G20 Salonu, 7 bin 500 metrekarelik oturum alanı, dışarıya direkt açılabilen pencere ve kapılara sahip.
Zirveyi aralarında Rusya, Ukrayna, ABD, Birleşik Krallık, Almanya, İsrail, Japonya, Hollanda gibi ülkelerin yer aldığı 34 ülkeden ve Türkiye'den 330'un üzerinde gazeteci takip edecek.
Otelin çevresinde geniş güvenlik önlem alındı, dron için ise sinyal kesiciler yerleştirildi.
Zirvenin yapılacağı otelde konaklayacak Rus heyetin kalacağı otelin villasında da önemli önlemler alındı. Camları kurşun geçirmez ve demir parmaklıkla çevrili villa 3 katlı ve 4 bin metrekarelik bir alana sahip.
Ukrayna heyeti ise yine Belek Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı farklı bir otelde konaklayacak.
22:03 09.03.2022
Rusya- Ukrayna görüşmeleri - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2022
GÖRÜŞ
'Antalya'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerinin verimli olması Batı’nın çıkarlarına hizmet etmez’
Dün, 22:02
21:45 09.03.2022
Rusya Enerji Bakanlığı: Rusya, gaz sözleşmelerini tam olarak yerine getirmekle azami derecede ilgili
Rusya Enerji Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı’nın Telegram kanalından yayınlanan ortak açıklamasında, Rusya'nın gaz sözleşmeleri kapsamındaki yükümlülüklerin tam olarak yerine getirilmesi ve teslimatların eksiksiz olarak uygulanmasıyla azami derecede ilgili olduğu belirtildi.
Açıklamada, “Rus tarafı, gaz sözleşmeleri kapsamındaki yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmek, teslimatları eksiksiz olarak sağlamak ve gerçekleştirmekle azami derecede ilgilidir” denildi.
Açıklamada ayrıca, Gazprom’un çarşamba günü, Ukrayna'nın GTS Operatörü'nden Rusya'nın Ukrayna'yı militarizmden arındırmaya yönelik operasyonu bölgesinde bulunan gaz iletim istasyonları için risklerin belirlendiği bir mektup aldığı kaydedildi.
21:20 09.03.2022
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna zehirli madde kullanımlı provokasyon hazırlıyor
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukraynalı radikal milliyetçilerin Rusya’yı kimyasal silah kullanmakla suçlamak amacıyla zehirli madde kullanımlı provokasyon hazırlığında olabileceğini belirtti.
“9 Mart gecesi Ukraynalı radikal milliyetçiler tarafından Harkov'un kuzeybatısındaki Zoloçev yerleşim yerine yaklaşık 80 ton amonyak getirildi. Zoloçev’den ayrılan sakinlerin anlattıklarına göre, radikaller kendilerine kimyasal saldırı durumunda nasıl doğru hareket edeceklerini öğretiyor” diyen Konaşenkov, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bütün bunlar, Ukraynalı milliyetçilerin Rusya'yı kimyasal silah kullanmakla suçlamak için zehirli madde kullanımlı provokasyon hazırladığına işaret ediyor.”
‘Rus Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın 2 bin 814 askeri tesisini imha etti’
Konaşenkov, Rus ordu birliklerinin operasyonun başından bu yana Ukrayna'nın askeri altyapısına ait 2 bin 800’den fazla askeri tesisi imha ettikleri bilgisini verdi.
Gazetecilere operasyonun gidişatına ilişkin açıklamalarda bulunan Konaşenkov, “Operasyon sırasında toplamda Ukrayna'nın askeri altyapısının 2 bin 814 tesisi imha edildi” ifadelerini kullandı.
Konaşenkov, vurulan hedeflerin arasında 139 adet S-300, Buk M-1 vw C-125 uçaksavar füze sisteminin, 84 radar istasyon noktasının, 974 tank ve diğer zırhlı muharebe aracının, 104 çok namlulu roketatar sisteminin, 359 sahra ve havan topunun, 727 adet özel askeri aracının yanı sıra 97 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini sözlerine ekledi.
Sözcü, Ukrayna'nın askeri altyapısına ait hedeflerin vurulmaya devam edildiğini vurguladı.
‘Lugansk güçleri üç yerleşim yerinin daha kontrolünü ele geçirdi’
Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) güçlerinin üç yerleşim yerinin daha kontrolünü ele geçirdiklerini söyleyen Konaşenkov, “Gün içinde Lugansk Halk Cumhuriyeti birlikleri Zatişnoye, Pesçanka ve Surovtsevka yerleşim birimlerinin kontrolünü ele geçirdi” ifadelerini kullandı.
21:09 09.03.2022
‘BM temsilcileri Moskova'da Rusya Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı temsilcileriyle Ukrayna’yı görüştü’
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, BM çalışanlarının Rusya Dışişleri Bakanlığı ve Rusya Savunma Bakanlığı ile Moskova'da yaptıkları üst düzey toplantıda Ukrayna ile ilgili insani işbirliğini görüştüklerini bildirdi.
Basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Dujarric, “İnsani yardım ile ilgili Moskova'da bulunan meslektaşlarımız, Rusya Dışişleri Bakanlığı ve Rusya Savunma Bakanlığı ile üst düzey bir görüşme gerçekleştirdi. Katılımcılar, Ukrayna'daki krizden etkilenen tüm insanlara zamanında insani yardım sağlanmasını kolaylaştırmak için işbirliğini güçlendirme konusunda anlaşmaya vardı” ifadelerini kullandı.
Dujarric, bu çabaların 2016'dan beri Ukrayna'da askerler ve siviller arasındaki mevcut koordinasyon mekanizmalarına dayanacağını da ifade etti.
21:08 09.03.2022
Blinken: Polonya'nın teklifi, bazı zorluklar içeriyor
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya silah ve savaş uçağı gönderilmesinin her ülkenin kendi kararı olduğunu belirterek Polonya'nın savaş uçaklarını Ukrayna'ya gönderilmek üzere ABD'nin emrine verme teklifinde "birtakım zorluklar" olduğunu belirtti.
Blinken ve İngiliz mevkidaşı Elizabeth Truss, yaptıkları ikili görüşmenin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.
Antony Blinken, Ukrayna'ya silah ve savaş uçağı gönderilmesi konusunda her ülkenin kendi kararını vereceğin söyledi.
Polonya'nın MiG-29 savaş uçaklarının Ukrayna'ya verilmesi için ABD'nin Almanya'daki Ramstein'daki hava üssüne sevk etmeye ve bu uçakları ABD'nin emrine vermeye hazır olduğu açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulunan Blinken, "Polonya'nın teklifi, bazı zorluklar içeriyor. Konu güvenlik yardımı olunca her şeyi doğru şekilde yapmak zorundayız" ifadesini kullandı.
ABD'nin Ukrayna'ya güvenlik yardımları konusunda diğer ülkeler ile konuşmaya devam ettiğini ifade eden Blinken, ABD'nin de Ukrayna'ya yaklaşık 6.5 milyar dolarlık güvenlik yardımı sağladığına dikkati çekti.
'Savaş, Rusya'nın acı çekmeye devam ettiği uzun, kanlı ve bitik bir hale gelecektir'
Blinken, Rusya'nın şu ana kadar askeri planında Ukrayna'da birçok başarısızlığa uğradığını öne sürerek, "Ukrayna halkı, Rusya kuvvetlerinin Ukrayna'da kalarak kurduğu kukla bir rejimi kabul etmeyecektir. Bu durumda savaş, Rusya'nın acı çekmeye devam ettiği uzun, kanlı ve bitik bir hale gelecektir" iddiasına bulundu.
"ABD Rusya'nın saldırıları nedeniyle acı çeken Ukrayna halkına desteğini sürdürecek" diyen Blinken, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in başarısız olacağından ve kısa vadede taktiksel kazançları ne olursa olsun Rusya'nın Ukrayna'da stratejik bir yenilgiye uğrayacağından eminim" ifadelerini kullandı.
'Ukrayna’da uçuşa yasak bölge çatışmayı genişletir ve uzatır'
Blinken, “ABD’li askerlerin Ukrayna’da karada veya ABD’li pilotların Ukrayna hava sahasında tam veya kısıtlı ölçekte yer alması neredeyse kesinlikle ABD, NATO ve Rusya arasında doğrudan çatışmaya yol açar, mevcut çatışmayı genişletir ve uzatır, çok daha kanlı hale getirir. Bu ne bizim ne de Ukrayna’nın çıkarına olur. NATO adına konuşamam, ama Genel Sekreter Jens Stoltenberg’den de aynı mesajı duyduk” ifadesini kullandı.
20:55 09.03.2022
Slutskiy: Ukrayna ile görüşmede tek bir maddede bile taviz vermeyeceğiz
Rusya-Ukrayna görüşmelerinde Rus heyetinin üyesi Leonid Slutskiy, görüşmelerde Ukrayna tarafında tek bir maddede bile tavize gitmeyeceklerini belirtti.
Slutskiy, Rus medyasına açıklamasında, “Rusya heyeti görüşmelerde tek bir maddede bile taviz vermeyecek” ifadesini kullandı.
Slutskiy, görüşmelerin çok zor geçtiği nedeniyle bu konuda az konuşmayı tercih ettiğini de sözlerine ekledi.
20:50 09.03.2022
Stoltenberg: Ukrayna üzerindeki uçuşa yasak bölge Avrupa’da büyük ölçekli bir savaşa yol açabilir
Kanada'da video konferans yoluyla düzenlenen bir konferansta konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın Kiev'in çağrısına rağmen Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturmayı düşünmediğini söyledi.
Stoltenberg, “Uçuşa yasak bölge konusuna gelince; bunun sadece uçuşa yasak bölge ilan etmekle ilgili olmadığını, bunun uygulanması gerektiğini anlamalıyız. Ukrayna'da gördüğümüz böylesine düşmanca bir durumda bunu yapmanın tek yolu, Rus hava savunma sistemlerine kapsamlı saldırıdır. Rusya'nın mevcut hava savunma sistemleri koşullarında uçuşa yasak bölge sağlayamayız. Bu, aynı zamanda Rus uçaklarıyla doğrudan çatışmalar anlamına geliyor. Bu, NATO ile Rus hava kuvvetleri arasında doğrudan bir çatışma demektir. Bu, sadece Ukrayna'daki savaşın önemli ölçüde büyümesine yol açmakla kalmayacak, aynı zamanda Avrupa'da NATO üyelerinin katılımıyla büyük ölçekli bir savaş riski yaratacaktır” ifadelerini kullandı.
Stoltenberg ayrıca, Ukrayna’daki çatışmaların yayılmasının engellenmesi ve sona ermesinin sağlanması gerektiğini kaydetti.
20:45 09.03.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyio Erdoğan Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü. Görüşmede, Ukrayna'daki durum ile Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.
20:38 09.03.2022
Dünya Ekonomi Forumu, Rus kuruluşlarla ilişkilerini dondurdu
Dünya Ekonomik Forumu’nun (DEF), Ukrayna’daki olaylar nedeniyle yaptırım uygulanan kişilerle işbirliğini durdurduğu ve Rus kuruluşlarla ilişkilerini dondurduğu belirtildi.
Politico’ya konuşan DEF Sözcüsü Amanda Russo, “Yaptırım altında olan hiç kimseyle işbirliği yapmıyoruz ve Rus kuruluşlarla ilişkileri dondurduk” diye açıkladı.
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