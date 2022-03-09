Dünya'da 8 Mart: Güney Amerika'dan Asya'ya, Avrupa'dan Afrika'ya Kadınlar Günü

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Dünyanın dört bir yanında yüz binlerce kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla eylem yaptı. Arjantin'den Sudan'a, Pakistan'dan İspanya'ya kadınların eylemlerinde kürtaj hakkı, cinsiyetler arası eşitlik, şiddete karşı kadını koruyan politikaların hayata geçirilmesi gibi önemli talepler ön plana çıktı.