https://tr.sputniknews.com/20220309/dunyanin-dort-bir-yaninda-kadinlar-8-mart-dunya-kadinlar-gununde-gosteri-duzenledi-1054548049.html
Dünya'da 8 Mart: Güney Amerika'dan Asya'ya, Avrupa'dan Afrika'ya Kadınlar Günü
Dünya'da 8 Mart: Güney Amerika'dan Asya'ya, Avrupa'dan Afrika'ya Kadınlar Günü
Dünyanın dört bir yanında yüz binlerce kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla eylem yaptı. Arjantin'den Sudan'a, Pakistan'dan İspanya'ya kadınların... 09.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-09T02:08+0300
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8 mart dünya kadınlar günü, pakistan, sudan, arjantin, peru, yunanistan, ispanya, fransa, şili, bolivya
Dünya'da 8 Mart: Güney Amerika'dan Asya'ya, Avrupa'dan Afrika'ya Kadınlar Günü
02:08 09.03.2022 (güncellendi: 03:39 09.03.2022) Abone ol
Dünyanın dört bir yanında yüz binlerce kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla eylem yaptı. Arjantin'den Sudan'a, Pakistan'dan İspanya'ya kadınların eylemlerinde kürtaj hakkı, cinsiyetler arası eşitlik, şiddete karşı kadını koruyan politikaların hayata geçirilmesi gibi önemli talepler ön plana çıktı.