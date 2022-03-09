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Dünya'da 8 Mart: Güney Amerika'dan Asya'ya, Avrupa'dan Afrika'ya Kadınlar Günü
Dünya'da 8 Mart: Güney Amerika'dan Asya'ya, Avrupa'dan Afrika'ya Kadınlar Günü
Dünyanın dört bir yanında yüz binlerce kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla eylem yaptı. Arjantin'den Sudan'a, Pakistan'dan İspanya'ya kadınların... 09.03.2022, Sputnik Türkiye
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8 mart dünya kadınlar günü, pakistan, sudan, arjantin, peru, yunanistan, ispanya, fransa, şili, bolivya

Dünya'da 8 Mart: Güney Amerika'dan Asya'ya, Avrupa'dan Afrika'ya Kadınlar Günü

02:08 09.03.2022 (güncellendi: 03:39 09.03.2022)
© REUTERS / AKHTAR SOOMRO8 Mart Dünya Kadınlar Günü
8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2022
© REUTERS / AKHTAR SOOMRO
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Dünyanın dört bir yanında yüz binlerce kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla eylem yaptı. Arjantin'den Sudan'a, Pakistan'dan İspanya'ya kadınların eylemlerinde kürtaj hakkı, cinsiyetler arası eşitlik, şiddete karşı kadını koruyan politikaların hayata geçirilmesi gibi önemli talepler ön plana çıktı.
© REUTERS / KIM KYUNG-HOON

Tokyo, Japonya

Tokyo, Japonya - Sputnik Türkiye
1/10
© REUTERS / KIM KYUNG-HOON

Tokyo, Japonya

© REUTERS / SUSANA VERA

Madrid, İspanya

Madrid, İspanya - Sputnik Türkiye
2/10
© REUTERS / SUSANA VERA

Madrid, İspanya

© REUTERS / MARIANA GREIF

Montevideo, Uruguay

Montevideo, Uruguay - Sputnik Türkiye
3/10
© REUTERS / MARIANA GREIF

Montevideo, Uruguay

© REUTERS / STRINGER

Santiago, Şili

 Santiago, Şili - Sputnik Türkiye
4/10
© REUTERS / STRINGER

Santiago, Şili

© REUTERS / SANDRA SEBASTIAN

Guatemala City, Guatemala

Guatemala City, Guatemala - Sputnik Türkiye
5/10
© REUTERS / SANDRA SEBASTIAN

Guatemala City, Guatemala

© REUTERS / FLOR GUZZETTI

Mar del Plata, Arjantin

Mar del Plata, Arjantin - Sputnik Türkiye
6/10
© REUTERS / FLOR GUZZETTI

Mar del Plata, Arjantin

© REUTERS / RAQUEL CUNHA

Mexico City, Meksika

Mexico City, Meksika - Sputnik Türkiye
7/10
© REUTERS / RAQUEL CUNHA

Mexico City, Meksika

© REUTERS / FLOR GUZZETTI

Mar del Plata, Arjantin

Mar del Plata, Arjantin - Sputnik Türkiye
8/10
© REUTERS / FLOR GUZZETTI

Mar del Plata, Arjantin

© REUTERS / AZIZ KARIMOV

Baku, Azerbaycan

Baku, Azerbaycan - Sputnik Türkiye
9/10
© REUTERS / AZIZ KARIMOV

Baku, Azerbaycan

© REUTERS / PATRICIA PINTO

Cochabamba, Bolivya

Cochabamba, Bolivya - Sputnik Türkiye
10/10
© REUTERS / PATRICIA PINTO

Cochabamba, Bolivya

1/10
© REUTERS / KIM KYUNG-HOON

Tokyo, Japonya

2/10
© REUTERS / SUSANA VERA

Madrid, İspanya

3/10
© REUTERS / MARIANA GREIF

Montevideo, Uruguay

4/10
© REUTERS / STRINGER

Santiago, Şili

5/10
© REUTERS / SANDRA SEBASTIAN

Guatemala City, Guatemala

6/10
© REUTERS / FLOR GUZZETTI

Mar del Plata, Arjantin

7/10
© REUTERS / RAQUEL CUNHA

Mexico City, Meksika

8/10
© REUTERS / FLOR GUZZETTI

Mar del Plata, Arjantin

9/10
© REUTERS / AZIZ KARIMOV

Baku, Azerbaycan

10/10
© REUTERS / PATRICIA PINTO

Cochabamba, Bolivya

© REUTERS / LOUIZA VRADI

Atina, Yunanistan

Atina, Yunanistan - Sputnik Türkiye
1/2
© REUTERS / LOUIZA VRADI

Atina, Yunanistan

© REUTERS / STRINGER

Caracas, Venezülla

Caracas, Venezülla - Sputnik Türkiye
2/2
© REUTERS / STRINGER

Caracas, Venezülla

1/2
© REUTERS / LOUIZA VRADI

Atina, Yunanistan

2/2
© REUTERS / STRINGER

Caracas, Venezülla

© REUTERS / IVAN ALVARADO

Santiago, Chile

Santiago, Chile - Sputnik Türkiye
1/8
© REUTERS / IVAN ALVARADO

Santiago, Chile

© REUTERS / EL TAYEB SIDDIG

Hartum, Sudan

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2/8
© REUTERS / EL TAYEB SIDDIG

Hartum, Sudan

© REUTERS / AKHTAR SOOMRO

Karachi, Pakistan

Karachi, Pakistan - Sputnik Türkiye
3/8
© REUTERS / AKHTAR SOOMRO

Karachi, Pakistan

© REUTERS / AKHTAR SOOMRO

Karachi, Pakistan

Karachi, Pakistan - Sputnik Türkiye
4/8
© REUTERS / AKHTAR SOOMRO

Karachi, Pakistan

© REUTERS / WILLY KURNIAWAN

Jakarta, Endonezya

Jakarta, Endonezya - Sputnik Türkiye
5/8
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Jakarta, Endonezya

© REUTERS / BENOIT TESSIER

Paris, Fransa

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6/8
© REUTERS / BENOIT TESSIER

Paris, Fransa

© REUTERS / ELOISA LOPEZ

Manila, Filipinler

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Peru

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Peru

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Hartum, Sudan

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