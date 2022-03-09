https://tr.sputniknews.com/20220309/elon-musk-bitcoinin-mucidiyle-ilgili-sifreli-mesaji-cozdu-1054555851.html

Elon Musk'tan Bitcoin’in mucidiyle ilgili şifreli mesaj

Elon Musk'tan Bitcoin’in mucidiyle ilgili şifreli mesaj

SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, aktif olarak kullandığı Twitter'dan şifreli bir mesaj paylaştı. Musk, birçok Uzak Doğu menşeili markanın ismini... 09.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-09T11:29+0300

2022-03-09T11:29+0300

2022-03-09T11:31+0300

yaşam

elon musk

bitcoin

satoshi nakamoto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/1052184841_0:0:2941:1654_1920x0_80_0_0_822c7c384e6b208a7bae6a04b3c8f088.jpg

Son dönemde kripto paralar ile ilgili yaptığı paylaşımlar ile bu konuya ilgili olanlar tarafından yakından izlenen Amerikalı milyarder Elon Musk; Samsung, Toshiba, Nakamichi ve Motorola’nın logolarını kullanarak Bitcoin’in kurucusu olduğu iddia edilen Satoshi Makamoto’nun adını oluşturdu.Musk’ın ismini ve logosunu kullandığı şirketlerden Samsung haricindekiler Japonya şirketleri. Samsung ise Güney Kore merkezli bir teknoloji şirketi.Musk’ın bu görseli kullandıktan sonra başka bir yorum yapmaması da dikkat çekti.

https://tr.sputniknews.com/20220309/abd-hazine-bakani-yellenin-aciklamasinin-ardindan-kripto-paralarda-yukselis-1054555136.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

elon musk, bitcoin, satoshi nakamoto