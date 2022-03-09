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https://tr.sputniknews.com/20220309/elon-musk-bitcoinin-mucidiyle-ilgili-sifreli-mesaji-cozdu-1054555851.html
Elon Musk'tan Bitcoin’in mucidiyle ilgili şifreli mesaj
Elon Musk'tan Bitcoin’in mucidiyle ilgili şifreli mesaj
SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, aktif olarak kullandığı Twitter'dan şifreli bir mesaj paylaştı. Musk, birçok Uzak Doğu menşeili markanın ismini... 09.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-09T11:29+0300
2022-03-09T11:31+0300
yaşam
elon musk
bitcoin
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Son dönemde kripto paralar ile ilgili yaptığı paylaşımlar ile bu konuya ilgili olanlar tarafından yakından izlenen Amerikalı milyarder Elon Musk; Samsung, Toshiba, Nakamichi ve Motorola’nın logolarını kullanarak Bitcoin’in kurucusu olduğu iddia edilen Satoshi Makamoto’nun adını oluşturdu.Musk’ın ismini ve logosunu kullandığı şirketlerden Samsung haricindekiler Japonya şirketleri. Samsung ise Güney Kore merkezli bir teknoloji şirketi.Musk’ın bu görseli kullandıktan sonra başka bir yorum yapmaması da dikkat çekti.
https://tr.sputniknews.com/20220309/abd-hazine-bakani-yellenin-aciklamasinin-ardindan-kripto-paralarda-yukselis-1054555136.html
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elon musk, bitcoin, satoshi nakamoto

Elon Musk'tan Bitcoin’in mucidiyle ilgili şifreli mesaj

11:29 09.03.2022 (güncellendi: 11:31 09.03.2022)
© AP Photo / Matt RourkeElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2022
© AP Photo / Matt Rourke
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SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, aktif olarak kullandığı Twitter'dan şifreli bir mesaj paylaştı. Musk, birçok Uzak Doğu menşeili markanın ismini birleştirerek Bitcoin'in yaratıcısı olduğu iddia edilen Satoshi Nakamoto'nun adını yazdı.
Son dönemde kripto paralar ile ilgili yaptığı paylaşımlar ile bu konuya ilgili olanlar tarafından yakından izlenen Amerikalı milyarder Elon Musk; Samsung, Toshiba, Nakamichi ve Motorola’nın logolarını kullanarak Bitcoin’in kurucusu olduğu iddia edilen Satoshi Makamoto’nun adını oluşturdu.
Musk’ın ismini ve logosunu kullandığı şirketlerden Samsung haricindekiler Japonya şirketleri. Samsung ise Güney Kore merkezli bir teknoloji şirketi.
Musk’ın bu görseli kullandıktan sonra başka bir yorum yapmaması da dikkat çekti.
Bitcoin - kripto para - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2022
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