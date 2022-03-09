Türkiye
SON DAKİKA| Multimedya şirketi Conde Nast, faaliyetlerini askıya alacağını duyurdu
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://tr.sputniknews.com/20220309/eminemden-altin-ve-platin-sarki-rekoru-1054559871.html
Eminem'den altın ve platin şarkı rekoru
Eminem'den altın ve platin şarkı rekoru
ABD’li rapçi Eminem, single kategorisinde RIAA’ya göre 73.5 milyon ödül oranıyla Altın ve Platin sertifika rekoruna sahip oldu. 09.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-09T13:02+0300
2022-03-09T13:08+0300
multimedya
eminem
super bowl
rekor
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1054559754_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_c7bcaf2fdd8767f33f7890c0410cd82f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1054559754_115:0:1024:682_1920x0_80_0_0_62fd4cb7751b1c996c8919546e6016ab.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
eminem, фото, super bowl, rekor

Eminem'den altın ve platin şarkı rekoru

13:02 09.03.2022 (güncellendi: 13:08 09.03.2022)
Abone olGoogle news
ABD’li rapçi Eminem, single kategorisinde RIAA’ya göre 73.5 milyon ödül oranıyla Altın ve Platin sertifika rekoruna sahip oldu.
© AFP 2022Oscar ve Grammy ödüllü rap sanatçısı Eminem, Super Bowl performansından haftalar sonra müzik tarihine geçti.
Eminem'den altın ve platin şarkı rekoru - Sputnik Türkiye
1/5
© AFP 2022
Oscar ve Grammy ödüllü rap sanatçısı Eminem, Super Bowl performansından haftalar sonra müzik tarihine geçti.
© AFP 2022Amerikan Kayıt Endüstrisi Birliği (RIAA), Eminem’in Altın ve Platin sertifika programının 64 yıllık tarihinde single kategorisinde 1 numaralı ödüllü sanatçı olduğunu duyurdu.
Eminem'den altın ve platin şarkı rekoru - Sputnik Türkiye
2/5
© AFP 2022
Amerikan Kayıt Endüstrisi Birliği (RIAA), Eminem’in Altın ve Platin sertifika programının 64 yıllık tarihinde single kategorisinde 1 numaralı ödüllü sanatçı olduğunu duyurdu.
© AFP 2022Eminem ayrıca ABD’de en az 10 milyon satış oranıyla üç veya daha fazla Elmas sertifikalı albüme sahip yedi sanatçıdan biri haline geldi.
Eminem'den altın ve platin şarkı rekoru - Sputnik Türkiye
3/5
© AFP 2022
Eminem ayrıca ABD’de en az 10 milyon satış oranıyla üç veya daha fazla Elmas sertifikalı albüme sahip yedi sanatçıdan biri haline geldi.
© AFP 2022Eminem'in Shady/Aftermath/Interscope aracılığıyla kaydettiği 11 albümden altısı elmas serfikalı albümler.
Eminem'den altın ve platin şarkı rekoru - Sputnik Türkiye
4/5
© AFP 2022
Eminem'in Shady/Aftermath/Interscope aracılığıyla kaydettiği 11 albümden altısı elmas serfikalı albümler.
© AFP 2022 “Bu ödüller Eminem’in sanatına olan bağlılığını ve hayranlarıyla son 20 yılda kurduğu bağın göstergesi” ifadelerini kullanan RIAA başkanı Mitch Glazier, “Eminem, RIAA tarihinde single kategorisinde en fazla sertifikalı sanatçısı oldu ve başarılarına üçüncü bir Elmas Albüm de ekledi” diye konuştu.
Eminem'den altın ve platin şarkı rekoru - Sputnik Türkiye
5/5
© AFP 2022
“Bu ödüller Eminem’in sanatına olan bağlılığını ve hayranlarıyla son 20 yılda kurduğu bağın göstergesi” ifadelerini kullanan RIAA başkanı Mitch Glazier, “Eminem, RIAA tarihinde single kategorisinde en fazla sertifikalı sanatçısı oldu ve başarılarına üçüncü bir Elmas Albüm de ekledi” diye konuştu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала