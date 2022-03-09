Eminem'den altın ve platin şarkı rekoru

© AFP 2022Oscar ve Grammy ödüllü rap sanatçısı Eminem, Super Bowl performansından haftalar sonra müzik tarihine geçti.
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© AFP 2022
Oscar ve Grammy ödüllü rap sanatçısı Eminem, Super Bowl performansından haftalar sonra müzik tarihine geçti.
© AFP 2022Amerikan Kayıt Endüstrisi Birliği (RIAA), Eminem’in Altın ve Platin sertifika programının 64 yıllık tarihinde single kategorisinde 1 numaralı ödüllü sanatçı olduğunu duyurdu.
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© AFP 2022
Amerikan Kayıt Endüstrisi Birliği (RIAA), Eminem’in Altın ve Platin sertifika programının 64 yıllık tarihinde single kategorisinde 1 numaralı ödüllü sanatçı olduğunu duyurdu.
© AFP 2022Eminem ayrıca ABD’de en az 10 milyon satış oranıyla üç veya daha fazla Elmas sertifikalı albüme sahip yedi sanatçıdan biri haline geldi.
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© AFP 2022
Eminem ayrıca ABD’de en az 10 milyon satış oranıyla üç veya daha fazla Elmas sertifikalı albüme sahip yedi sanatçıdan biri haline geldi.
© AFP 2022Eminem'in Shady/Aftermath/Interscope aracılığıyla kaydettiği 11 albümden altısı elmas serfikalı albümler.
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© AFP 2022
Eminem'in Shady/Aftermath/Interscope aracılığıyla kaydettiği 11 albümden altısı elmas serfikalı albümler.
© AFP 2022 “Bu ödüller Eminem’in sanatına olan bağlılığını ve hayranlarıyla son 20 yılda kurduğu bağın göstergesi” ifadelerini kullanan RIAA başkanı Mitch Glazier, “Eminem, RIAA tarihinde single kategorisinde en fazla sertifikalı sanatçısı oldu ve başarılarına üçüncü bir Elmas Albüm de ekledi” diye konuştu.
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© AFP 2022
“Bu ödüller Eminem’in sanatına olan bağlılığını ve hayranlarıyla son 20 yılda kurduğu bağın göstergesi” ifadelerini kullanan RIAA başkanı Mitch Glazier, “Eminem, RIAA tarihinde single kategorisinde en fazla sertifikalı sanatçısı oldu ve başarılarına üçüncü bir Elmas Albüm de ekledi” diye konuştu.