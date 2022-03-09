https://tr.sputniknews.com/20220309/epgis-epdk-baskaninin-aciklamalarina-yanit-verdi-hakkimizda-savciliga-suc-duyurusunda-bulunun-1054580628.html

EPGİS, EPDK Başkanı’nın açıklamalarına yanıt verdi: Hakkımızda savcılığa suç duyurusunda bulunun

EPGİS, EPDK Başkanı’nın açıklamalarına yanıt verdi: Hakkımızda savcılığa suç duyurusunda bulunun

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı’nın açıklamalarına Twitter’dan yanıt verdi... 09.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-09T23:18+0300

2022-03-09T23:18+0300

2022-03-09T23:18+0300

ekonomi

enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis)

enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)

cnn türk

ahmet hakan

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EPGİS, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz’ın CNN Türk’teki açıklamalarına Twitter’dan yanıt verdi.“EPDK Başkanının CNN Türk'te Ahmet Hakan’ın programında sendikamız ve bugün iptal edilen zamma ilişkin beyanlarına cevap hakkımızı kullanmak istiyoruz. Tek tek tüm haksız, mesnetsiz söylemlerine yanıt vermek ve doğrunun ne olduğunu açıklamak istiyoruz” denilen açıklamada, “Bugün yapılan ve iptal edilen zam hakkında, hakkımızda savcılığa suç duyurusunda bulunmasını talep ediyoruz. Bu zamma ilişkin resmi fiyat listeleri, resmi formülleri ilgili savcılığa teslim etmek istiyoruz” ifadeleri kullanıldı.Yılmaz, EPGİS'in uluslararası piyasaları beklemeden vatandaşları yanlış bilgilendirdiğini ve akaryakıt istasyonlarına yönlendirdiğini iddia ederek, suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.Yılmaz'ın CNN Türk'te konuya ilişkin açıklamaları şu şekilde: "Zam yapılmadı. Bunu tasfiye ediyorum. Gece 24.00'ten sonra böyle bir zam yapılabilir tadilinde bulunuyorlar. EPGİS denilen sendika, 'Zam gelecek' diyor kesin bir dille. Bugün de düşüşü görünce 'Böyle bir düzenlemeye ihtiyaç yok' dediler. Biz takip ediyoruz. Zam kararı yoktu ama böyle bir beklenti vardı. Gece 22.00’de de netleşecekti bu akaryakıt fiyatları. Ciddi bir şekilde düşüş oldu. Bazen ham petroldeki düşüş işlenmiş akaryakıtta aynı oranda düşmemiş olabiliyor. Bu fiyatlar Genova’daki uluslararası piyasada belli oluyor. Uluslararası fiyatlar var. Aşamaları var, diyelim ki 19.30’da da görebiliyorsunuz ama 22.00’de görüyoruz. 19.30 ile dünkü fiyatlar farklıydı. Fiyat değişimini değiştirecek bir şey olmadı. EPGİS gündüzden tahminde bulundu. 19.30 veya 22’deki fiyatları görmeden bir şey söylemek doğru değil. Biraz kendi reklamlarını yapmak için EPGİS’in yaptığı yanlış. Bununla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Vatandaşları akaryakıt istasyonlarına yığıyorlar. Yapılan bir zam yok, bu zamları da biz yapmıyoruz. Uluslararası bir formülü var. EPDK zam yaptı, iptal etti... Yok böyle bir şey"

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enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis), enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), cnn türk, ahmet hakan