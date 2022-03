https://tr.sputniknews.com/20220309/erdogan-chp-28-subat-ittifaki-kurdu-1054557826.html

Erdoğan: Akaryakıttaki artışı yakından takip ediyoruz

Erdoğan: Akaryakıttaki artışı yakından takip ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elektrikte ve doğal gazda sübvanseler ile vatandaşımızı korumayı sürdürüyoruz. Akaryakıttaki artışı da yakından takip ediyoruz" dedi. 09.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-09T12:14+0300

2022-03-09T12:14+0300

2022-03-09T15:08+0300

politika

recep tayyip erdoğan

türkiye

ak parti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/16/1052008891_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_7cd29763e04bdc2f8b0c09daac741309.jpg

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin talihsizliğinin, uzunca bir süredir bu sıfatları hak edecek bir muhalefet liderliğinden, üslubundan, organizasyonundan ve faaliyetinden mahrum bulunması olduğunu dile getirdi ve şunları ifade etti:'Milletimize eser ve hizmetlerimizi sürekli hatırlatmamız gerekiyor'Cumhurbaşkanı Erdoğan, eser ve hizmet siyasetinde, Türkiye'yi demokraside ve kalkınmada dünyanın en üst ligine çıkartacak politikalarda yarışacakları bir muhalefet istediklerini belirterek şöyle devam etti:'Enflasyon sadece ülkemize mahsus bir durum değil'Küresel ve bölgesel gelişmeleri takip ederken milletin işini, aşını, ekmeğini, hayatının her alanını etkileyen sıkıntılarını da ihmal etmediklerinin altını çizen Erdoğan, "Hiç şüphesiz kurdaki yükselişten, enerji ve gıda başta olmak üzere küresel emtia fiyatlarındaki aşırı artışların ülkemize yansımalarından kaynaklanan bir hayat pahalılığı ile karşı karşıyayız. Ancak enflasyonun sadece ülkemize mahsus bir durum olmadığı, gelişmiş ülkelerin de aynı sıkıntılarla boğuştuğu bir gerçektir. 'Elle gelen düğün bayram.' demiyoruz ama bu hakikat dikkate alınmadan yapılan her değerlendirmenin de eksik ve hatalı olduğunu söylüyoruz" dedi.Erdoğan, bu süreçte Türkiye'nin, üretim ve istihdam gücüyle şoklara karşı dayanıklılığını bir kez daha ispatladığını söyleyerek "Sağlam ekonomik temellerimiz ve uyguladığımız etkin politikalar sayesinde salgın döneminde en hızlı toparlanma kabiliyeti gösteren ekonomilerden biri olduk. Nitekim küresel ekonominin yüzde 3,1 oranında daraldığı 2020 yılında, Türkiye ekonomisi, yüzde 1,8 oranında büyüyerek Çin ile birlikte pozitif büyüme kaydeden iki ülkeden biri olmuştur" diye konuştu.'Sondaj gemilerimizi şimdi beşe çıkarıyoruz'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna operasyonu sonrası emtia fiyatlarını aşırı yükseltmesinin Türkiye'de de enflasyonu olumsuz yönde etkilediğini belirterek, şunları kaydetti:'Nerede bu dünyada gücü elinde bulundurduğunu söyleyen ülkeler?'konuşmasında "Nerede bu dünyada gücü elinde bulundurduğunu söyleyen ülkeler?" diye soran Erdoğan şöyle devam etti:'Cadı avını andıran uygulamaları da kabul etmiyoruz'Batı dünyasının, toplumların bünyesini kanser hücresi gibi saran ırkçılık hastalığı ile yüzleşmesi gerektiğini belirten Erdoğan, "Ukrayna'nın sahipsiz bırakılması gibi Rus halkına, Rus edebiyatına, öğrencilerine, sanatçılarına yönelik cadı avını andıran uygulamaları da kabul etmiyoruz" görüşünü paylaştı.Almanya'da filarmoni orkestrası şefinin görevine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in arkadaşı olduğu için son verildiğini dile getiren Erdoğan, "Böyle saçmalık olur mu?" diye sordu.Avrupa'nın bazı ülkeleri ve İtalya'da Dostoyevski'nin eserlerine yasak getirildiğini anımsatan Erdoğan, "Bunun, tarihte Bağdat'taki kütüphaneleri yakıp yıkan Hülagu'dan ne farkı var? Aynı bunlar. Ne yazık ki bu asrın bu zamanında bunları görmek, bunları yaşamak gerçekten biz siyasetçileri kahrediyor. Bu faşist uygulamalar, sapla samanı karıştırarak, kin ve nefret iklimini körükleyerek, yeni mağduriyetler oluşturarak, Ukrayna halkının meşru mücadelesine de gölge düşürmektedir" değerlendirmesinde bulundu.Türkiye'nin, bölgesindeki krizler karşısında ilk günden itibaren soğukkanlılığı elden bırakmadığını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:'Gerilimin sıcak çatışmaya dönüşmesinden büyük üzüntü duyuyoruz'Türkiye'nin, ülkelerin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunmasını savunan politikasını Ukrayna meselesinde de sürdürdüğünü anlatan Erdoğan, "Her ikisi de Karadeniz'den komşumuz olan Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin sıcak çatışmaya dönüşmesinden büyük üzüntü duyuyoruz. Krizin trajediye evrilmemesi için çok çaba harcadık hala da harcıyoruz. Hem Sayın Zelenskiy ile hem Sayın Putin ile yaptığımız görüşmelerde sorunların kaba güç yerine diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğinin altını çizdik. İstikrarsızlıkla boğuşan bölgemizin yeni krizleri, özellikle de ağır maliyetleri olacak bir savaşı kaldıramayacağını açıkça ifade ettik" diye konuştu.Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonlarının 14'üncü gününde olduğunu anımsatan Erdoğan, çatışmaların her iki taraf için de ciddi insani kayıplara ve dramlara yol açtığına dikkati çekti.Erdoğan, savaş nedeniyle 2 milyon insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığına işaret ederek, "Böyle gitmesi halinde rakamın herhalde 5-10 milyonu bulması yakındır. Aralarında sivillerinde olduğu binlerce insan hayatını kaybetti, yaralandı. Çatışmaların yaşandığı şehirlerde yollar, okullar, evler, hastaneler çok ağır hasar gördü. Diğer savaşlarda olduğu gibi bunda da en büyük acıyı masum çocuklar ve savunmasız kadınlar çekiyor. Bir bavula sığdırdıkları eşyalarıyla hayata tutunmaya çalışan siviller, bize ve tüm insanlığa savaşların gerçek yüzünü bir kez daha hatırlatıyor." ifadesini kullandı.Savaşın kazananının olmayacağının altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:Türkiye'nin meseleye yaklaşımının ne kadar kıymetli ve isabetli olduğunun gün geçtikçe ortaya çıktığını belirten Erdoğan, her iki tarafla konuşabilen anahtar ülke konumunun tüm dünyada takdir topladığını, ancak bunun içerideki muhalefet tarafından anlaşılmadığını ifade etti. Erdoğan, telefon görüşmesi yaptığı hemen her liderin Türkiye'nin kararlı, dürüst, bölgesel barışı, istikrarı önceleyen tavrından sitayişle bahsettiğini dile getirdi.Diplomasi trafiğini, 11-13 Mart tarihlerinde 2. Antalya Diplomasi Forumu'nda da sürdüreceklerini anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://tr.sputniknews.com/20220309/ekonomi-koordinasyon-kurulu-toplandi-arz-guvenligine-yonelik-bir-sikinti-olmadigi-teyit-edildi-1054551857.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, türkiye, ak parti