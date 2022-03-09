https://tr.sputniknews.com/20220309/eski-israil-basbakani-netanyahu-koronaviruse-yakalandi-1054572558.html

Eski İsrail Başbakanı Netanyahu koronavirüse yakalandı

Eski İsrail Başbakanı Netanyahu koronavirüse yakalandı

Eski İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Kovid-19'a yakalandığı bildirildi. 09.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-09T17:51+0300

2022-03-09T17:51+0300

2022-03-09T17:54+0300

benyamin netanyahu

koronavirüs

israil

kovid-19

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İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), koronavirüs testi pozitif çıkan 73 yaşındaki eski Başbakan Benyamin Netanyahu'nun hastalığı hafif geçirdiğini aktardı.Öte yandan İsrail Başbakanı Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Twitter'dan yaptıkları paylaşımlarda, Netanyahu'ya acil şifalar diledi.Netanyahu, 1996'dan 1999'a ve 2009'dan 2021'e kadar İsrail başbakanı olarak görev yapmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210607/netanyahuda-hatasiz-tesbih-olmaz-israile-ilk-kovid-19-asilarinin-gelisini-pearl-harbor-baskinina-1044679826.html

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benyamin netanyahu, israil, kovid-19