Türkiye
CANLI | Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna zehirli madde kullanımlı provokasyon hazırlıyor
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20220309/eski-israil-basbakani-netanyahu-koronaviruse-yakalandi-1054572558.html
Eski İsrail Başbakanı Netanyahu koronavirüse yakalandı
Eski İsrail Başbakanı Netanyahu koronavirüse yakalandı
Eski İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Kovid-19'a yakalandığı bildirildi. 09.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-09T17:51+0300
2022-03-09T17:54+0300
benyamin netanyahu
koronavirüs
israil
kovid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1054572533_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_62efacf7a953aa0e9b72d5ee689765cf.jpg
İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), koronavirüs testi pozitif çıkan 73 yaşındaki eski Başbakan Benyamin Netanyahu'nun hastalığı hafif geçirdiğini aktardı.Öte yandan İsrail Başbakanı Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Twitter'dan yaptıkları paylaşımlarda, Netanyahu'ya acil şifalar diledi.Netanyahu, 1996'dan 1999'a ve 2009'dan 2021'e kadar İsrail başbakanı olarak görev yapmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210607/netanyahuda-hatasiz-tesbih-olmaz-israile-ilk-kovid-19-asilarinin-gelisini-pearl-harbor-baskinina-1044679826.html
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1054572533_54:0:702:486_1920x0_80_0_0_2f5c13b6103689272fccb04f18f02641.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
benyamin netanyahu, israil, kovid-19

Eski İsrail Başbakanı Netanyahu koronavirüse yakalandı

17:51 09.03.2022 (güncellendi: 17:54 09.03.2022)
© AABenyamin Netanyahu
Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2022
© AA
Abone olGoogle news
Eski İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), koronavirüs testi pozitif çıkan 73 yaşındaki eski Başbakan Benyamin Netanyahu'nun hastalığı hafif geçirdiğini aktardı.
Öte yandan İsrail Başbakanı Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Twitter'dan yaptıkları paylaşımlarda, Netanyahu'ya acil şifalar diledi.
Netanyahu, 1996'dan 1999'a ve 2009'dan 2021'e kadar İsrail başbakanı olarak görev yapmıştı.
Netanyahu, koronaviüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2021
DÜNYA
Netanyahu'da hatasız teşbih olmaz: İsrail'e ilk Kovid-19 aşılarının gelişini Pearl Harbor baskınına benzetti
7 Haziran 2021, 23:05
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала