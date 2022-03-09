https://tr.sputniknews.com/20220309/eski-israil-basbakani-netanyahu-koronaviruse-yakalandi-1054572558.html
Eski İsrail Başbakanı Netanyahu koronavirüse yakalandı
Eski İsrail Başbakanı Netanyahu koronavirüse yakalandı
Eski İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Kovid-19'a yakalandığı bildirildi. 09.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-09T17:51+0300
2022-03-09T17:51+0300
2022-03-09T17:54+0300
benyamin netanyahu
koronavirüs
israil
kovid-19
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İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), koronavirüs testi pozitif çıkan 73 yaşındaki eski Başbakan Benyamin Netanyahu'nun hastalığı hafif geçirdiğini aktardı.Öte yandan İsrail Başbakanı Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Twitter'dan yaptıkları paylaşımlarda, Netanyahu'ya acil şifalar diledi.Netanyahu, 1996'dan 1999'a ve 2009'dan 2021'e kadar İsrail başbakanı olarak görev yapmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210607/netanyahuda-hatasiz-tesbih-olmaz-israile-ilk-kovid-19-asilarinin-gelisini-pearl-harbor-baskinina-1044679826.html
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benyamin netanyahu, israil, kovid-19
Eski İsrail Başbakanı Netanyahu koronavirüse yakalandı
17:51 09.03.2022 (güncellendi: 17:54 09.03.2022) Abone ol
Eski İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), koronavirüs testi pozitif çıkan 73 yaşındaki eski Başbakan Benyamin Netanyahu'nun hastalığı hafif geçirdiğini aktardı.
Öte yandan İsrail Başbakanı Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Twitter'dan yaptıkları paylaşımlarda, Netanyahu'ya acil şifalar diledi.
Netanyahu, 1996'dan 1999'a ve 2009'dan 2021'e kadar İsrail başbakanı olarak görev yapmıştı.