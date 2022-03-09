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Eski kız arkadaşının yüzüne kızgın yağ döken zanlı 2 buçuk ay sonra tahliye oldu
Eski kız arkadaşının yüzüne kızgın yağ döken zanlı 2 buçuk ay sonra tahliye oldu
Hatay'da eski kız arkadaşının yüzüne kızgın yağ dökerek ağır yaralayan zanlı, 2 ay 22 gün cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. 09.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-09T14:44+0300
2022-03-09T15:09+0300
türkiye
kadına yönelik taciz
kadına yönelik şiddet
tahliye
iskenderun
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İskenderun ilçesinde eski kız arkadaşının yüzüne kızgın yağ döken tutuklu sanık, tahliye edildi. İskenderun 4. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, geçen yıl 15 Aralık'ta eski kız arkadaşı G.Ç.T'yi (37) yüzüne kızgın yağ dökerek yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanık Mustafa Resul E. (34) cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşma salonunda tarafların avukatları hazır bulundu.Duruşmada sanığın savunması alındı, avukatlar da dinlenildi. Mahkeme hakimi, sanığın tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.'Sadece tahliye oldu'G.Ç.T'nin avukatı Mehtap Sert, müvekkiline yapılan eylemlerle ilgili sanık hakkında "eziyet" suçlamasıyla dava açıldığını söyledi.Sanığın tahliye edildiğini belirten Sert, "Yargılama bitmedi, devam ediyor. Sadece tahliye oldu. Adli Tıp Kurumundan kati rapor bekleniyor. Ayrıca savcılık 'nitelikli istismar' suçundan dolayı kadının beyanından farklı bir delil olmadığı için takipsizlik vermişti, ona da itiraz ettik. Onunla ilgili de 'nitelikli istismar' suçundan da dava açılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 15 Aralık 2021'de G.Ç.T'nin yalnız yaşadığı eve giden eski erkek arkadaşı Mustafa Resul E. kadının yüzüne kızgın yağ döktüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220222/bakan-yanik-acikladi-kadina-siddet-ve-cinsel-istismarla-mucadelede-yeni-donem--1054104370.html
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kadına yönelik taciz, kadına yönelik şiddet, tahliye, iskenderun, kadın

Eski kız arkadaşının yüzüne kızgın yağ döken zanlı 2 buçuk ay sonra tahliye oldu

14:44 09.03.2022 (güncellendi: 15:09 09.03.2022)
© DHAEski kız arkadaşına kızgın yağ döken zanlı 2 buçuk ay sonra tahliye oldu
Eski kız arkadaşına kızgın yağ döken zanlı 2 buçuk ay sonra tahliye oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2022
© DHA
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Hatay'da eski kız arkadaşının yüzüne kızgın yağ dökerek ağır yaralayan zanlı, 2 ay 22 gün cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.
İskenderun ilçesinde eski kız arkadaşının yüzüne kızgın yağ döken tutuklu sanık, tahliye edildi. İskenderun 4. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, geçen yıl 15 Aralık'ta eski kız arkadaşı G.Ç.T'yi (37) yüzüne kızgın yağ dökerek yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanık Mustafa Resul E. (34) cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşma salonunda tarafların avukatları hazır bulundu.

Duruşmada sanığın savunması alındı, avukatlar da dinlenildi. Mahkeme hakimi, sanığın tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

'Sadece tahliye oldu'

G.Ç.T'nin avukatı Mehtap Sert, müvekkiline yapılan eylemlerle ilgili sanık hakkında "eziyet" suçlamasıyla dava açıldığını söyledi.

Sanığın tahliye edildiğini belirten Sert, "Yargılama bitmedi, devam ediyor. Sadece tahliye oldu. Adli Tıp Kurumundan kati rapor bekleniyor. Ayrıca savcılık 'nitelikli istismar' suçundan dolayı kadının beyanından farklı bir delil olmadığı için takipsizlik vermişti, ona da itiraz ettik. Onunla ilgili de 'nitelikli istismar' suçundan da dava açılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 15 Aralık 2021'de G.Ç.T'nin yalnız yaşadığı eve giden eski erkek arkadaşı Mustafa Resul E. kadının yüzüne kızgın yağ döktüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı.
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