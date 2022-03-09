https://tr.sputniknews.com/20220309/euro-16-lirayi-gecti-altin-19-ayin-zirvesinde-1054559623.html
Euro 16 lirayı geçti, altın 19 ayın zirvesinde
Euro 16 lirayı geçti, altın 19 ayın zirvesinde
Haftaya 14,20 liradan başlayan dolar 14,66 seviyesine kadar yükseldi. Euro/TL yüzde 1,5 artışla 16 lirayı geçti. Altın fiyatları ise son 19 ayın zirvesinde 09.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-09T12:58+0300
2022-03-09T12:58+0300
2022-03-09T12:58+0300
ekonomi
euro
dolar
altın
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Dün yükseliş eğilimini sürdüren dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,55 üzerinde 14,45'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 12.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,3 üzerinde 14,66 seviyesinde işlem görüyor.Euro/TL yüzde 1,5 artışla 16,08'den, sterlin/TL yüzde 1,4 yükselişle 19,29 liradan işlem görüyor.Gram altın 955 liradan, çeyrek altın 1536 liradan satılıyor.
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euro, dolar, altın
Euro 16 lirayı geçti, altın 19 ayın zirvesinde
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Haftaya 14,20 liradan başlayan dolar 14,66 seviyesine kadar yükseldi. Euro/TL yüzde 1,5 artışla 16 lirayı geçti. Altın fiyatları ise son 19 ayın zirvesinde
Dün yükseliş eğilimini sürdüren dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,55 üzerinde 14,45'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 12.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,3 üzerinde 14,66 seviyesinde işlem görüyor.
Euro/TL yüzde 1,5 artışla 16,08'den, sterlin/TL yüzde 1,4 yükselişle 19,29 liradan işlem görüyor.
Gram altın 955 liradan, çeyrek altın 1536 liradan satılıyor.