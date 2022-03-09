https://tr.sputniknews.com/20220309/evinde-ucaksavar-mermisi-bulunan-sahis-tutuklandi-1054556248.html

Evinde uçaksavar mermisi bulunan şahıs tutuklandı

Evinde uçaksavar mermisi bulunan şahıs tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, evde yapılan aramalar sonucunda uyuşturucu ve uçaksavar mermisi ele geçirilirken, konuyla ilgili gözaltına alınan şahıs... 09.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-09T11:40+0300

2022-03-09T11:40+0300

2022-03-09T11:40+0300

türkiye

mermi

tekirdağ

narkotik

uyuşturucu

polis

uçaksavar

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Tekirdağ genelindeki çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi’nde Ö.K’nin evinde arama yapıldı.Aramalar sonucunda 20 küçük pakette uyuşturucu, uçaksavar mermisi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 590 lira ele geçirilirken, şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ö.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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mermi, tekirdağ, narkotik, uyuşturucu, polis, uçaksavar