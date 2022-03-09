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Evinde uçaksavar mermisi bulunan şahıs tutuklandı
Evinde uçaksavar mermisi bulunan şahıs tutuklandı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, evde yapılan aramalar sonucunda uyuşturucu ve uçaksavar mermisi ele geçirilirken, konuyla ilgili gözaltına alınan şahıs... 09.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-09T11:40+0300
2022-03-09T11:40+0300
türkiye
mermi
tekirdağ
narkotik
uyuşturucu
polis
uçaksavar
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Tekirdağ genelindeki çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi’nde Ö.K’nin evinde arama yapıldı.Aramalar sonucunda 20 küçük pakette uyuşturucu, uçaksavar mermisi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 590 lira ele geçirilirken, şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ö.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://tr.sputniknews.com/20220309/bursada-45-milyon-adet-kacak-sigara-ele-gecirildi-piyasa-degeri-2-milyon-750-bin-tl-1054553965.html
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mermi, tekirdağ, narkotik, uyuşturucu, polis, uçaksavar

Evinde uçaksavar mermisi bulunan şahıs tutuklandı

11:40 09.03.2022
© İHAEvinde uçaksavar mermisi çıkan şahıs tutuklandı
Evinde uçaksavar mermisi çıkan şahıs tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2022
© İHA
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, evde yapılan aramalar sonucunda uyuşturucu ve uçaksavar mermisi ele geçirilirken, konuyla ilgili gözaltına alınan şahıs tutuklandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Tekirdağ genelindeki çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi’nde Ö.K’nin evinde arama yapıldı.
Aramalar sonucunda 20 küçük pakette uyuşturucu, uçaksavar mermisi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 590 lira ele geçirilirken, şahıs gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ö.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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