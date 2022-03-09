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https://tr.sputniknews.com/20220309/galatasaraydan-hakem-aciklamasi-tffnin-karari-futbolumuzdaki-buyuk-sorunlarin-varliginin-kabulu-1054571434.html
Galatasaray'dan hakem açıklaması: TFF'nin kararı futbolumuzdaki büyük sorunların varlığının kabulü
Galatasaray'dan hakem açıklaması: TFF'nin kararı futbolumuzdaki büyük sorunların varlığının kabulü
Galatasaray, MHK'nın 13 hakemin görevine son vermesiyle ilgili, "TFF'nin kararı, futbolumuzdaki büyük sorunların varlığının kabulüdür" ifadelerini kullandı. 09.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-09T17:20+0300
2022-03-09T17:25+0300
merkez hakem kurulu (mhk)
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
galatasaray
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Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) 13 hakemin görevine son vermesiyle ilgili açıklama yaptı.Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklama:"Galatasaray Spor Kulübü, taraflı, tarafsız herkesin kabul ettiği üzere, hatalı hakem kararlarından bu sezon olumsuz anlamda en fazla etkilenen kulüp olmuştur. Sadece kendimiz için değil, sahaya çıkan tüm kulüpler için adalet isteğimizi, Merkez Hakem Kurulu sisteminin, işleyişinin şeffaf ve adaletli bir şekilde değişmesi gerektiğini defalarca dile getirdik.TFF’nin hakem ve gözlemci klasmanlarını yeniden belirleme kararı hakkında yaptığı açıklamayı büyük bir dikkatle inceledik. Bunca haksızlığa uğramış bir kulüp olarak, değişiklik isteğimiz ortadadır. Bu süreçte bu talebimizi her mecrada birçok kez ifade ettik. Alınan bu karar kulübümüzün dile getirdiği Türk futbolundaki büyük sorunların varlığının bir kabulüdür.Galatasaray Spor Kulübü’nün talebi sadece kişilerin değil, sistemin işleyişinin değişmesi ile ilgilidir. Biz, kapalı kapılar ardında, ben dedim, oldu zihniyeti ile yapılan değil; şeffaf, kriterleri belli, tüm kulüplerin fikirleri alınarak ortak aklın ürünü olan, doğru zamanda ve vicdanların rahat olacağı bir sistem kurulmasını talep ediyoruz.Türk futbolunun geleceği için her zaman masada bulunacağımızı ve alınan tüm kararların takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.Galatasaray Spor Kulübü"
https://tr.sputniknews.com/20220309/mhk-baskani-gundogdu-acikladi-13-hakem-neden-gorevden-alindi-1054561708.html
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merkez hakem kurulu (mhk), türkiye futbol federasyonu (tff), galatasaray

Galatasaray'dan hakem açıklaması: TFF'nin kararı futbolumuzdaki büyük sorunların varlığının kabulü

17:20 09.03.2022 (güncellendi: 17:25 09.03.2022)
© AA / Aytaç ÜnalGalatasaray
Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2022
© AA / Aytaç Ünal
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Galatasaray, MHK'nın 13 hakemin görevine son vermesiyle ilgili, "TFF'nin kararı, futbolumuzdaki büyük sorunların varlığının kabulüdür" ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) 13 hakemin görevine son vermesiyle ilgili açıklama yaptı.
Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklama:
"Galatasaray Spor Kulübü, taraflı, tarafsız herkesin kabul ettiği üzere, hatalı hakem kararlarından bu sezon olumsuz anlamda en fazla etkilenen kulüp olmuştur. Sadece kendimiz için değil, sahaya çıkan tüm kulüpler için adalet isteğimizi, Merkez Hakem Kurulu sisteminin, işleyişinin şeffaf ve adaletli bir şekilde değişmesi gerektiğini defalarca dile getirdik.
TFF’nin hakem ve gözlemci klasmanlarını yeniden belirleme kararı hakkında yaptığı açıklamayı büyük bir dikkatle inceledik. Bunca haksızlığa uğramış bir kulüp olarak, değişiklik isteğimiz ortadadır. Bu süreçte bu talebimizi her mecrada birçok kez ifade ettik. Alınan bu karar kulübümüzün dile getirdiği Türk futbolundaki büyük sorunların varlığının bir kabulüdür.
Galatasaray Spor Kulübü’nün talebi sadece kişilerin değil, sistemin işleyişinin değişmesi ile ilgilidir. Biz, kapalı kapılar ardında, ben dedim, oldu zihniyeti ile yapılan değil; şeffaf, kriterleri belli, tüm kulüplerin fikirleri alınarak ortak aklın ürünü olan, doğru zamanda ve vicdanların rahat olacağı bir sistem kurulmasını talep ediyoruz.
Türk futbolunun geleceği için her zaman masada bulunacağımızı ve alınan tüm kararların takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.
Galatasaray Spor Kulübü"
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2022
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MHK Başkanı Gündoğdu açıkladı: 13 hakem neden görevden alındı?
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