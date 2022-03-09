https://tr.sputniknews.com/20220309/gaziantepte-esekli-akaryakit-protestosu-baskanin-esekten-dusmesiyle-son-buldu-1054547211.html

Gaziantep'te eşekli akaryakıt protestosu, başkanın eşekten düşmesiyle son buldu

Gaziantep'te eşekli akaryakıt protestosu, başkanın eşekten düşmesiyle son buldu

Gaziantep'te eşekle akaryakıt istasyonuna giden Gelecek Partisi Nizip İlçe Başkanı Mehmet Danaoğlu, konuşmasının ardından eşekten düştü. Hızlıca tekrar... 09.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-09T02:02+0300

2022-03-09T02:02+0300

2022-03-09T02:17+0300

türkiye

ekonomi

zam

akaryakıt

eşek

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1054547150_3:0:1150:645_1920x0_80_0_0_396cff9c4f7723cb88f9865e70963a20.jpg

Gelecek Partisi Nizip İlçe Başkanı Mehmet Danaoğlu, takım elbise ile eşeğe binerek, trafiğin yoğun olduğu caddede ilerledi. Akaryakıt pompasının yanına kadar eşek üstünde giden Başkan Danaoğlu, birden eşeğin hareket etmesi üzerine heyecanlanarak, 'Tut, tut, Hasan abi, tut' diyerek, yuların tutulmasını istedi. Açıklamasını tamamlayan Danaoğlu, eşekten inerken sırtüstü yere düştü. Bir anda kendini yerde bulan ilçe başkanı hızla doğrulurken, yaşadıkları nedeniyle gülmekten kendisini alıkoyamadı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ekonomi, zam, akaryakıt, eşek