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Gaziantep'te eşekli akaryakıt protestosu, başkanın eşekten düşmesiyle son buldu
Gaziantep'te eşekli akaryakıt protestosu, başkanın eşekten düşmesiyle son buldu
Gaziantep'te eşekle akaryakıt istasyonuna giden Gelecek Partisi Nizip İlçe Başkanı Mehmet Danaoğlu, konuşmasının ardından eşekten düştü. Hızlıca tekrar... 09.03.2022, Sputnik Türkiye
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Gelecek Partisi Nizip İlçe Başkanı Mehmet Danaoğlu, takım elbise ile eşeğe binerek, trafiğin yoğun olduğu caddede ilerledi. Akaryakıt pompasının yanına kadar eşek üstünde giden Başkan Danaoğlu, birden eşeğin hareket etmesi üzerine heyecanlanarak, 'Tut, tut, Hasan abi, tut' diyerek, yuların tutulmasını istedi. Açıklamasını tamamlayan Danaoğlu, eşekten inerken sırtüstü yere düştü. Bir anda kendini yerde bulan ilçe başkanı hızla doğrulurken, yaşadıkları nedeniyle gülmekten kendisini alıkoyamadı.
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ekonomi, zam, akaryakıt, eşek

Gaziantep'te eşekli akaryakıt protestosu, başkanın eşekten düşmesiyle son buldu

02:02 09.03.2022 (güncellendi: 02:17 09.03.2022)
© İHA / HANİFİ GÜZEL-AW562943Gaziantep'te, protesto amacıyla eşekle akaryakıt istasyonuna giden Gelecek Partisi Nizip İlçe Başkanı Mehmet Danaoğlu
Gaziantep'te, protesto amacıyla eşekle akaryakıt istasyonuna giden Gelecek Partisi Nizip İlçe Başkanı Mehmet Danaoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2022
© İHA / HANİFİ GÜZEL-AW562943
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Gaziantep'te eşekle akaryakıt istasyonuna giden Gelecek Partisi Nizip İlçe Başkanı Mehmet Danaoğlu, konuşmasının ardından eşekten düştü. Hızlıca tekrar doğrulan ilçe başkanının o anları kayıt altına alındı.
Gelecek Partisi Nizip İlçe Başkanı Mehmet Danaoğlu, takım elbise ile eşeğe binerek, trafiğin yoğun olduğu caddede ilerledi. Akaryakıt pompasının yanına kadar eşek üstünde giden Başkan Danaoğlu, birden eşeğin hareket etmesi üzerine heyecanlanarak, 'Tut, tut, Hasan abi, tut' diyerek, yuların tutulmasını istedi. Açıklamasını tamamlayan Danaoğlu, eşekten inerken sırtüstü yere düştü. Bir anda kendini yerde bulan ilçe başkanı hızla doğrulurken, yaşadıkları nedeniyle gülmekten kendisini alıkoyamadı.
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