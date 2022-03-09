https://tr.sputniknews.com/20220309/gaziantepte-esekli-akaryakit-protestosu-baskanin-esekten-dusmesiyle-son-buldu-1054547211.html
Gaziantep'te eşekli akaryakıt protestosu, başkanın eşekten düşmesiyle son buldu
Gaziantep'te eşekli akaryakıt protestosu, başkanın eşekten düşmesiyle son buldu
Gaziantep'te eşekle akaryakıt istasyonuna giden Gelecek Partisi Nizip İlçe Başkanı Mehmet Danaoğlu, konuşmasının ardından eşekten düştü. Hızlıca tekrar... 09.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-09T02:02+0300
2022-03-09T02:02+0300
2022-03-09T02:17+0300
türkiye
ekonomi
zam
akaryakıt
eşek
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Gelecek Partisi Nizip İlçe Başkanı Mehmet Danaoğlu, takım elbise ile eşeğe binerek, trafiğin yoğun olduğu caddede ilerledi. Akaryakıt pompasının yanına kadar eşek üstünde giden Başkan Danaoğlu, birden eşeğin hareket etmesi üzerine heyecanlanarak, 'Tut, tut, Hasan abi, tut' diyerek, yuların tutulmasını istedi. Açıklamasını tamamlayan Danaoğlu, eşekten inerken sırtüstü yere düştü. Bir anda kendini yerde bulan ilçe başkanı hızla doğrulurken, yaşadıkları nedeniyle gülmekten kendisini alıkoyamadı.
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ekonomi, zam, akaryakıt, eşek
Gaziantep'te eşekli akaryakıt protestosu, başkanın eşekten düşmesiyle son buldu
02:02 09.03.2022 (güncellendi: 02:17 09.03.2022) Abone ol
Gaziantep'te eşekle akaryakıt istasyonuna giden Gelecek Partisi Nizip İlçe Başkanı Mehmet Danaoğlu, konuşmasının ardından eşekten düştü. Hızlıca tekrar doğrulan ilçe başkanının o anları kayıt altına alındı.
Gelecek Partisi Nizip İlçe Başkanı Mehmet Danaoğlu, takım elbise ile eşeğe binerek, trafiğin yoğun olduğu caddede ilerledi. Akaryakıt pompasının yanına kadar eşek üstünde giden Başkan Danaoğlu, birden eşeğin hareket etmesi üzerine heyecanlanarak, 'Tut, tut, Hasan abi, tut' diyerek, yuların tutulmasını istedi. Açıklamasını tamamlayan Danaoğlu, eşekten inerken sırtüstü yere düştü. Bir anda kendini yerde bulan ilçe başkanı hızla doğrulurken, yaşadıkları nedeniyle gülmekten kendisini alıkoyamadı.