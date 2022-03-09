https://tr.sputniknews.com/20220309/gcyi-kizgin-yagla-yakan-ve-istismar-eden-mustafa-resul-erkmen-tahliye-edildi-1054549697.html

G.Ç’yi kızgın yağla yakan ve istismar eden Mustafa Resul Erkmen tahliye edildi

G.Ç’yi kızgın yağla yakan ve istismar eden Mustafa Resul Erkmen tahliye edildi

İskenderun'da GÇ'nin yüzüne kızgın yağ atan ve istismar eden Mustafa Resul Erkmen, dün görülen davada tahliye edildi. 09.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-09T05:10+0300

2022-03-09T05:10+0300

2022-03-09T05:10+0300

türkiye

kadın

kadına şiddet

iskenderun

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Hatay’ın İskenderun ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi’nde 15 Aralık’ta zorla evine girdiği G.Ç’nin yüzüne kızgın yağ atıp, istismar eden Mustafa Resul Erkmen hakim karşısına çıktı. Erkmen, İskenderun 4’ncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tahliye edildi.Gazete Duvar'dan Burcu Özkaya Günaydın'ın haberine göre , duruşmaya G.Ç. katılmazken, sanık Erkmen duruşmaya bulunduğu cezaevinden SEGBİS'le katıldı. GÇ'nin ablası, kuzeni ve İskenderun Kadın Platformu üyesi kadınlar GÇ'ye destek olmak için adliyedeydiler. 13.45’de başlaması gereken duruşma 16.30’da görüldü. Duruşma öncesi GÇ'nin ablasıyla sohbet ettik. Adının açıklanmasını istemeyen abla, kardeşi G.Ç'nin korktuğu için gelmediğini, kardeşinin gece çığlıklarla "Anne beni yakıyorlar" diye uyandığını söyledi.Daha duruşma başlamadan G.Ç'nin ablası bu duruşmada tahliye beklediğini, ailece korku içinde yaşadıklarını "Kardeşim istismar edildi, yüzüne kızgın yağ atıldı. Savcı sanığın istismardan yargılanmasını istemedi, onu hayata bağladı, kardeşimi korkulara mahkûm ettiler" dedi.GÇ'nin yüz ve boyun kısmında kızgın yağdan dolayı yanıklar, burnunda kırık, elmacık kemiğinde çatlama, kulağında yırtık var. GÇ'nin ablası "bedeni iyileşir de ruhundaki yaralar nasıl iyileşecek" diyor.'Ben yapmadım' diyen sanık şiddeti kabul etti16.30'da başlayan dava 15 dakika sürdü. Olay gecesi GÇ'nin evinde olan kuzeni tanık olarak dinlendikten sonra sanık Mustafa Resul Erkmen SEGBİS’le duruşmaya katıldı. Sanık, ilk duruşmada GÇ'ye bir şey yapmadığını, eve geldiğinde öyle bulduğunu savunmuştu. Erkmen bugünkü duruşmada G.Ç'ye şiddet uyguladığını kabul etti. Tüm kadınların 8 Mart’ını kutlayarak sözlerine başlayan Mustafa Resul Erkmen, olay günü G.Ç'nin evinden birkaç kişinin çıktığını gördükten sonra zili çaldığını, G.Ç'nin kapıyı iç çamaşırı ile açtığını iddia ederek, şöyle dedi: "Kuzeni de olsa gece 3.00’e kadar evli bir kadının evinde oturulur mu? Madde de vermişler. Onlar kamu düzenini bozmuyor da ben onları 155’i arayıp şikâyet ettim diye mi suçlu oluyorum. Kapıda iç çamaşırı ile gördüğümde beynim döndü. Beraatımı istiyorum."Hâkim, Sanık Erkmen’i tahliye etti, cinsel istismara dair raporun gelmesi talebiyle davayı 15 Temmuz’a erteledi. Erkmen, kendisini tahliye eden hâkime teşekkür etti.G.Ç'nin ablası, Mustafa Resul Erkmen’in gözaltında dahi hakkında uzaklaştırma olmasına rağmen telefonundan kendisine mesajlar attığını, "MİT üyesiyim ben, raporum var bana bir şey olmaz" dediğini öne sürdü ve 8 Mart gibi bir günde tahliye verilmesini de manidar bulduğunu belirtti.Eril yargının 8 Mart gibi bir günde bu tahliye kararıyla kadına şiddet uygulayanı, kadın katillerini ödüllendirdiğini söyleyen Avukat Mehtap Sert, baştan itibaren dosyanın nitelikli cinsel istismar ve kasten yaralamadan açılması gerektiğini ama savcının eziyetten açtığını söyleyerek, "Eziyette 2 yıldan 5 yıla kadar ceza isteniyor. 2 yılın yatarı hiç yok. Sanık 2.5 ay cezaevinde kaldı. Yasalarda sorun var. Savcının kasten yaralamadan dosyayı açması da sorunlu. İstismara dair raporu bekliyoruz. Mücadelemiz sürecek" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211216/iskenderunda-bir-kadina-cinsel-saldirida-bulunarak-yuzune-kizgin-yag-doken-resul-erkmen-tutuklandi-1051843978.html

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kadın, kadına şiddet, iskenderun