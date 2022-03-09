https://tr.sputniknews.com/20220309/insanligin-kesif-tutkusunun-kayip-gemisi-endurance-antarktikada-batisindan-107-yil-sonra-bulundu-1054575157.html
İnsanlığın keşif tutkusunun kayıp gemisi Endurance, Antarktika'da batışından 107 yıl sonra bulundu
İnsanlığın keşif tutkusunun kayıp gemisi Endurance, Antarktika'da batışından 107 yıl sonra bulundu
Güney Kutbu'nu keşif çalışmalarının efsane gemisi Endurance'a kamera ve tarayıcı donanımlı deniz araçları sayesinde buzlarla kaplı suların 3 bin metre... 09.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-09T19:22+0300
2022-03-09T19:22+0300
2022-03-09T21:33+0300
yaşam
batık
antarktika
güney kutbu
gemi
enkaz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1054575418_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_dbb85d7ee8d2e5aea6eb5da2cec5a549.jpg
Britanyalı kutup kaşifi Ernest Shackleton'un Endurance isimli gemisinin enkazı, Antarktika'da buzlara sıkışıp yavaş yavaş batarak okyanusun 3000 metre dibini boylamasından 107 yıl sonra bulundu. Kasım 1915'te Shackleton'ın Antarktika'ya ilk ayak basma girişimi sırasında 144 metre uzunluğundaki üç direkli yelkenli batarken, 28 kişilik ekip ve mürettebatın tamamı buzda yürüyerek ve daha sonra cankurtaran sandallarına binerek kurtulmuştu. Ahşap geminin battığı konum, Kaptan Frank Worsley tarafından kaydedilmişti. Batığı bulmaya yönelik önceki girişimler, altında yattığı buzlarla kaplı Weddell Denizi'nin zorlu koşulları nedeniyle başarısız oldu.Ancak Falklands Maritime Heritage Trust'ın (Falklands Denizcilik Mirası Vakfı) düzenlediği Endurance22 misyonu, yüksek çözünürlüklü kameralar ve tarayıcılarla donatılmış Sabertooths adı verilen gelişmiş sualtı araçlarını kullanarak, gemiyi denizin dibinde yattığı yerde buldu.Görüntülere göre gövdesi neredeyse battığı gündeki durumda olan Endurance'ın adı kıç tarafında çok net şekilde okunabiliyor.Misyonun Keşif Direktörü olan deniz arkeoloğu Mensun Bound, "Bu şimdiye kadar gördüğüm açık ara en iyi durumdaki ahşap batık. Deniz yatağında dimdik gururla duruyor, tastamam ve çok iyi korunmuş durumda" dedi. Britanyalı kutup kaşifi John Shears'in öncülüğünde Güney Afrika buz kırma gemisi Agulhas II üzerinden yürütülen misyon, Endurance'ı, Kaptanı Worsley'in kaydettiği konumdan 6 km uzakta buldu. Kayıp durumdaki en büyük enkazlardan biri olan Endurance'un nihayet bulunması ve görüntülenmesinin inanılmaz bir başarı olduğunu belirten Shears, "Sürekli yer değiştiren deniz buzu, kar fırtınası ve -18C'ye düşen soğukla mücadele ederek dünyanın en zor batık aramasını başarıyla tamamladık. Birçok kişinin imkansız dediği şeyi başardık" dedi.
antarktika
güney kutbu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1054575418_42:0:810:576_1920x0_80_0_0_8ee885f642d348fff66212b1f5a11018.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
batık, antarktika, güney kutbu, gemi, enkaz
İnsanlığın keşif tutkusunun kayıp gemisi Endurance, Antarktika'da batışından 107 yıl sonra bulundu
19:22 09.03.2022 (güncellendi: 21:33 09.03.2022) Abone ol
Güney Kutbu'nu keşif çalışmalarının efsane gemisi Endurance'a kamera ve tarayıcı donanımlı deniz araçları sayesinde buzlarla kaplı suların 3 bin metre derinliğinde ulaşıldı. Kaptanın kaydettiği konumdan sadece 6 km uzakta bulunan ahşap yelkenlinin adı gibi dayanıklı çıkıp neredeyse 107 yıl önceki halinde olması hayretle karşılandı.
Britanyalı kutup kaşifi Ernest Shackleton'un Endurance isimli gemisinin enkazı, Antarktika'da buzlara sıkışıp yavaş yavaş batarak okyanusun 3000 metre dibini boylamasından 107 yıl sonra bulundu.
Kasım 1915'te Shackleton'ın Antarktika'ya ilk ayak basma girişimi sırasında 144 metre uzunluğundaki üç direkli yelkenli batarken, 28 kişilik ekip ve mürettebatın tamamı buzda yürüyerek ve daha sonra cankurtaran sandallarına binerek kurtulmuştu. Ahşap geminin battığı konum, Kaptan Frank Worsley tarafından kaydedilmişti.
Batığı bulmaya yönelik önceki girişimler, altında yattığı buzlarla kaplı Weddell Denizi'nin zorlu koşulları nedeniyle başarısız oldu.
Ancak Falklands Maritime Heritage Trust'ın (Falklands Denizcilik Mirası Vakfı) düzenlediği Endurance22 misyonu, yüksek çözünürlüklü kameralar ve tarayıcılarla donatılmış Sabertooths adı verilen gelişmiş sualtı araçlarını kullanarak, gemiyi denizin dibinde yattığı yerde buldu.
Görüntülere göre gövdesi neredeyse battığı gündeki durumda olan Endurance'ın adı kıç tarafında çok net şekilde okunabiliyor.
Misyonun Keşif Direktörü olan deniz arkeoloğu Mensun Bound, "Bu şimdiye kadar gördüğüm açık ara en iyi durumdaki ahşap batık. Deniz yatağında dimdik gururla duruyor, tastamam ve çok iyi korunmuş durumda" dedi.
Britanyalı kutup kaşifi John Shears'in öncülüğünde Güney Afrika buz kırma gemisi Agulhas II üzerinden yürütülen misyon, Endurance'ı, Kaptanı Worsley'in kaydettiği konumdan 6 km uzakta buldu.
Kayıp durumdaki en büyük enkazlardan biri olan Endurance'un nihayet bulunması ve görüntülenmesinin inanılmaz bir başarı olduğunu belirten Shears, "Sürekli yer değiştiren deniz buzu, kar fırtınası ve -18C'ye düşen soğukla mücadele ederek dünyanın en zor batık aramasını başarıyla tamamladık. Birçok kişinin imkansız dediği şeyi başardık" dedi.