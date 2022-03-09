Türkiye
CANLI | Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna zehirli madde kullanımlı provokasyon hazırlıyor
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220309/insanligin-kesif-tutkusunun-kayip-gemisi-endurance-antarktikada-batisindan-107-yil-sonra-bulundu-1054575157.html
İnsanlığın keşif tutkusunun kayıp gemisi Endurance, Antarktika'da batışından 107 yıl sonra bulundu
İnsanlığın keşif tutkusunun kayıp gemisi Endurance, Antarktika'da batışından 107 yıl sonra bulundu
Güney Kutbu'nu keşif çalışmalarının efsane gemisi Endurance'a kamera ve tarayıcı donanımlı deniz araçları sayesinde buzlarla kaplı suların 3 bin metre... 09.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-09T19:22+0300
2022-03-09T21:33+0300
yaşam
batık
antarktika
güney kutbu
gemi
enkaz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1054575418_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_dbb85d7ee8d2e5aea6eb5da2cec5a549.jpg
Britanyalı kutup kaşifi Ernest Shackleton'un Endurance isimli gemisinin enkazı, Antarktika'da buzlara sıkışıp yavaş yavaş batarak okyanusun 3000 metre dibini boylamasından 107 yıl sonra bulundu. Kasım 1915'te Shackleton'ın Antarktika'ya ilk ayak basma girişimi sırasında 144 metre uzunluğundaki üç direkli yelkenli batarken, 28 kişilik ekip ve mürettebatın tamamı buzda yürüyerek ve daha sonra cankurtaran sandallarına binerek kurtulmuştu. Ahşap geminin battığı konum, Kaptan Frank Worsley tarafından kaydedilmişti. Batığı bulmaya yönelik önceki girişimler, altında yattığı buzlarla kaplı Weddell Denizi'nin zorlu koşulları nedeniyle başarısız oldu.Ancak Falklands Maritime Heritage Trust'ın (Falklands Denizcilik Mirası Vakfı) düzenlediği Endurance22 misyonu, yüksek çözünürlüklü kameralar ve tarayıcılarla donatılmış Sabertooths adı verilen gelişmiş sualtı araçlarını kullanarak, gemiyi denizin dibinde yattığı yerde buldu.Görüntülere göre gövdesi neredeyse battığı gündeki durumda olan Endurance'ın adı kıç tarafında çok net şekilde okunabiliyor.Misyonun Keşif Direktörü olan deniz arkeoloğu Mensun Bound, "Bu şimdiye kadar gördüğüm açık ara en iyi durumdaki ahşap batık. Deniz yatağında dimdik gururla duruyor, tastamam ve çok iyi korunmuş durumda" dedi. Britanyalı kutup kaşifi John Shears'in öncülüğünde Güney Afrika buz kırma gemisi Agulhas II üzerinden yürütülen misyon, Endurance'ı, Kaptanı Worsley'in kaydettiği konumdan 6 km uzakta buldu. Kayıp durumdaki en büyük enkazlardan biri olan Endurance'un nihayet bulunması ve görüntülenmesinin inanılmaz bir başarı olduğunu belirten Shears, "Sürekli yer değiştiren deniz buzu, kar fırtınası ve -18C'ye düşen soğukla mücadele ederek dünyanın en zor batık aramasını başarıyla tamamladık. Birçok kişinin imkansız dediği şeyi başardık" dedi.
antarktika
güney kutbu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1054575418_42:0:810:576_1920x0_80_0_0_8ee885f642d348fff66212b1f5a11018.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
batık, antarktika, güney kutbu, gemi, enkaz

İnsanlığın keşif tutkusunun kayıp gemisi Endurance, Antarktika'da batışından 107 yıl sonra bulundu

19:22 09.03.2022 (güncellendi: 21:33 09.03.2022)
© Fotoğraf : Endurance22@Endurance_22, endurance22.orgEndurance
Endurance - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2022
© Fotoğraf : Endurance22@Endurance_22, endurance22.org
Abone olGoogle news
Güney Kutbu'nu keşif çalışmalarının efsane gemisi Endurance'a kamera ve tarayıcı donanımlı deniz araçları sayesinde buzlarla kaplı suların 3 bin metre derinliğinde ulaşıldı. Kaptanın kaydettiği konumdan sadece 6 km uzakta bulunan ahşap yelkenlinin adı gibi dayanıklı çıkıp neredeyse 107 yıl önceki halinde olması hayretle karşılandı.
Britanyalı kutup kaşifi Ernest Shackleton'un Endurance isimli gemisinin enkazı, Antarktika'da buzlara sıkışıp yavaş yavaş batarak okyanusun 3000 metre dibini boylamasından 107 yıl sonra bulundu.
Kasım 1915'te Shackleton'ın Antarktika'ya ilk ayak basma girişimi sırasında 144 metre uzunluğundaki üç direkli yelkenli batarken, 28 kişilik ekip ve mürettebatın tamamı buzda yürüyerek ve daha sonra cankurtaran sandallarına binerek kurtulmuştu. Ahşap geminin battığı konum, Kaptan Frank Worsley tarafından kaydedilmişti.
Batığı bulmaya yönelik önceki girişimler, altında yattığı buzlarla kaplı Weddell Denizi'nin zorlu koşulları nedeniyle başarısız oldu.
Ancak Falklands Maritime Heritage Trust'ın (Falklands Denizcilik Mirası Vakfı) düzenlediği Endurance22 misyonu, yüksek çözünürlüklü kameralar ve tarayıcılarla donatılmış Sabertooths adı verilen gelişmiş sualtı araçlarını kullanarak, gemiyi denizin dibinde yattığı yerde buldu.
Görüntülere göre gövdesi neredeyse battığı gündeki durumda olan Endurance'ın adı kıç tarafında çok net şekilde okunabiliyor.
Misyonun Keşif Direktörü olan deniz arkeoloğu Mensun Bound, "Bu şimdiye kadar gördüğüm açık ara en iyi durumdaki ahşap batık. Deniz yatağında dimdik gururla duruyor, tastamam ve çok iyi korunmuş durumda" dedi.
Britanyalı kutup kaşifi John Shears'in öncülüğünde Güney Afrika buz kırma gemisi Agulhas II üzerinden yürütülen misyon, Endurance'ı, Kaptanı Worsley'in kaydettiği konumdan 6 km uzakta buldu.
Kayıp durumdaki en büyük enkazlardan biri olan Endurance'un nihayet bulunması ve görüntülenmesinin inanılmaz bir başarı olduğunu belirten Shears, "Sürekli yer değiştiren deniz buzu, kar fırtınası ve -18C'ye düşen soğukla mücadele ederek dünyanın en zor batık aramasını başarıyla tamamladık. Birçok kişinin imkansız dediği şeyi başardık" dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала