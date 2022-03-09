https://tr.sputniknews.com/20220309/insanligin-kesif-tutkusunun-kayip-gemisi-endurance-antarktikada-batisindan-107-yil-sonra-bulundu-1054575157.html

İnsanlığın keşif tutkusunun kayıp gemisi Endurance, Antarktika'da batışından 107 yıl sonra bulundu

İnsanlığın keşif tutkusunun kayıp gemisi Endurance, Antarktika'da batışından 107 yıl sonra bulundu

Güney Kutbu'nu keşif çalışmalarının efsane gemisi Endurance'a kamera ve tarayıcı donanımlı deniz araçları sayesinde buzlarla kaplı suların 3 bin metre... 09.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-09T19:22+0300

2022-03-09T19:22+0300

2022-03-09T21:33+0300

yaşam

batık

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güney kutbu

gemi

enkaz

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Britanyalı kutup kaşifi Ernest Shackleton'un Endurance isimli gemisinin enkazı, Antarktika'da buzlara sıkışıp yavaş yavaş batarak okyanusun 3000 metre dibini boylamasından 107 yıl sonra bulundu. Kasım 1915'te Shackleton'ın Antarktika'ya ilk ayak basma girişimi sırasında 144 metre uzunluğundaki üç direkli yelkenli batarken, 28 kişilik ekip ve mürettebatın tamamı buzda yürüyerek ve daha sonra cankurtaran sandallarına binerek kurtulmuştu. Ahşap geminin battığı konum, Kaptan Frank Worsley tarafından kaydedilmişti. Batığı bulmaya yönelik önceki girişimler, altında yattığı buzlarla kaplı Weddell Denizi'nin zorlu koşulları nedeniyle başarısız oldu.Ancak Falklands Maritime Heritage Trust'ın (Falklands Denizcilik Mirası Vakfı) düzenlediği Endurance22 misyonu, yüksek çözünürlüklü kameralar ve tarayıcılarla donatılmış Sabertooths adı verilen gelişmiş sualtı araçlarını kullanarak, gemiyi denizin dibinde yattığı yerde buldu.Görüntülere göre gövdesi neredeyse battığı gündeki durumda olan Endurance'ın adı kıç tarafında çok net şekilde okunabiliyor.Misyonun Keşif Direktörü olan deniz arkeoloğu Mensun Bound, "Bu şimdiye kadar gördüğüm açık ara en iyi durumdaki ahşap batık. Deniz yatağında dimdik gururla duruyor, tastamam ve çok iyi korunmuş durumda" dedi. Britanyalı kutup kaşifi John Shears'in öncülüğünde Güney Afrika buz kırma gemisi Agulhas II üzerinden yürütülen misyon, Endurance'ı, Kaptanı Worsley'in kaydettiği konumdan 6 km uzakta buldu. Kayıp durumdaki en büyük enkazlardan biri olan Endurance'un nihayet bulunması ve görüntülenmesinin inanılmaz bir başarı olduğunu belirten Shears, "Sürekli yer değiştiren deniz buzu, kar fırtınası ve -18C'ye düşen soğukla mücadele ederek dünyanın en zor batık aramasını başarıyla tamamladık. Birçok kişinin imkansız dediği şeyi başardık" dedi.

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batık, antarktika, güney kutbu, gemi, enkaz