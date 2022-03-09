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İSKİ'den beklenen kar yağışı öncesi abonelerine uyarı
İSKİ'den beklenen kar yağışı öncesi abonelerine uyarı
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, kentte beklenen kar yağışına ilişkin abonelerine "Su sayaç ve tesisatlarının hava ile temas etmesini önleyecek şekilde... 09.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-09T23:01+0300
2022-03-09T23:01+0300
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iski
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentte beklenen kar yağışı öncesi abonelerine uyarıda bulundu.İSKİ'den abonelerine gönderilen mesajda, "Sayın Abonemiz; İlimiz genelinde beklenen soğuk hava dalgası sebebiyle su sayaç ve tesisatlarının hava ile temas etmesini önleyecek şekilde tedbir almanız önemle rica olunur" denildi.İSKİ'den dün yapılan açıklamada da, İstanbul'da etkili olması beklenen soğuk hava dalgası sebebiyle hava sıcaklıklarının zaman zaman sıfırın altına düşmesinin beklendiği, bu durumun da su sayaç ve tesisatlarının donmasına yol açabileceği belirtilmişti.Abonelerden donmaya karşı önlem almaları istenen açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:"Su tesisatı ve sayaçlarında donmadan kaynaklanabilecek arızaların önlenmesi için bazı tedbirlerin alınması gerekmektedir. Açıkta bulunan su boruları soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılmalı ve yalıtım malzemesi ile izole edilmelidir. Sayaçlar açıkta ise kesinlikle muhafaza altına alınmalı ve etrafı soğuğu geçirmeyen izolasyon malzemeleri ile korunmalıdır. Bahse konu uyarılara dikkat edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması, olumsuz durumların yaşanmaması adına önem arz etmektedir."İstanbul için kar yağışı uyarısıMeteoroloji, İstanbul'da yarından itibaren kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışının beklendiğini bildirdi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde yarından itibaren kuvvetli, yoğun kar yağışlarının, poyraz fırtınasının ve kuvvetli soğuk havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.Kar yağışının il genelinde aralıklarla kuvvetli (10-20 santimetre kar örtüsü), kentin kuzeyinde ve boğaz kesiminde kuzeydoğu yönlerden esecek kuvvetli rüzgar ve fırtına ile deniz etkili yoğun kar sağanakları (20 santimetre üzeri kar örtüsü) şeklinde olması bekleniyor.Son değerlendirmelere göre, İstanbul'da soğuk hava, kar yağışı ve kuvvetli rüzgarın, gelecek hafta başına kadar süreceği tahmin ediliyor.​​​​​​​
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iski, kar, uyarı

İSKİ'den beklenen kar yağışı öncesi abonelerine uyarı

23:01 09.03.2022
© AA / Arif Hüdaverdi Yamanİstanbul'da otogarlarda kar esareti
İstanbul'da otogarlarda kar esareti - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2022
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, kentte beklenen kar yağışına ilişkin abonelerine "Su sayaç ve tesisatlarının hava ile temas etmesini önleyecek şekilde tedbir almanız önemle rica olunur" uyarısında bulundu.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentte beklenen kar yağışı öncesi abonelerine uyarıda bulundu.
İSKİ'den abonelerine gönderilen mesajda, "Sayın Abonemiz; İlimiz genelinde beklenen soğuk hava dalgası sebebiyle su sayaç ve tesisatlarının hava ile temas etmesini önleyecek şekilde tedbir almanız önemle rica olunur" denildi.

İSKİ'den dün yapılan açıklamada da, İstanbul'da etkili olması beklenen soğuk hava dalgası sebebiyle hava sıcaklıklarının zaman zaman sıfırın altına düşmesinin beklendiği, bu durumun da su sayaç ve tesisatlarının donmasına yol açabileceği belirtilmişti.
Abonelerden donmaya karşı önlem almaları istenen açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Su tesisatı ve sayaçlarında donmadan kaynaklanabilecek arızaların önlenmesi için bazı tedbirlerin alınması gerekmektedir. Açıkta bulunan su boruları soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılmalı ve yalıtım malzemesi ile izole edilmelidir. Sayaçlar açıkta ise kesinlikle muhafaza altına alınmalı ve etrafı soğuğu geçirmeyen izolasyon malzemeleri ile korunmalıdır. Bahse konu uyarılara dikkat edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması, olumsuz durumların yaşanmaması adına önem arz etmektedir."

İstanbul için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji, İstanbul'da yarından itibaren kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışının beklendiğini bildirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde yarından itibaren kuvvetli, yoğun kar yağışlarının, poyraz fırtınasının ve kuvvetli soğuk havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Kar yağışının il genelinde aralıklarla kuvvetli (10-20 santimetre kar örtüsü), kentin kuzeyinde ve boğaz kesiminde kuzeydoğu yönlerden esecek kuvvetli rüzgar ve fırtına ile deniz etkili yoğun kar sağanakları (20 santimetre üzeri kar örtüsü) şeklinde olması bekleniyor.
Son değerlendirmelere göre, İstanbul'da soğuk hava, kar yağışı ve kuvvetli rüzgarın, gelecek hafta başına kadar süreceği tahmin ediliyor.​​​​​​​
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