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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog için Beştepe'de resmi karşılama töreni
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog için Beştepe'de resmi karşılama töreni
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog için Beştepe'de resmi karşılama töreni düzenlendi. 09.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-09T16:16+0300
2022-03-09T17:11+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail lideri Isaac Herzog’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Herzog'un bulunduğu makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Erdoğan, Herzog'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.Erdoğan ve Herzog'un tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Herzog, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı, Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Herzog, merdivenlerde Türkiye ve İsrail bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Herzog, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.Normalleşme adımlarıErdoğan ile 7 Temmuz 2021'de göreve gelen Herzog arasında gelişen diyalog, Türkiye ve İsrail arasında yeniden normalleşme adımlarının atılmasını sağladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Temmuz 2021'de mevkidaşı Herzog ile telefon görüşmesi yaparak, göreve başlaması dolayısıyla kendisini tebrik etti.Herzog, 2008'den bu yana Türkiye'yi ziyaret eden ilk İsrailli lider oldu.
https://tr.sputniknews.com/20220309/14-yil-sonra-ilk-ust-duzey-ziyaret-israil-cumhurbaskani-herzog-ankaraya-geliyor-1054561507.html
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isaac herzog, beştepe

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog için Beştepe'de resmi karşılama töreni

16:16 09.03.2022 (güncellendi: 17:11 09.03.2022)
© AAHerzog - Erdoğan
Herzog - Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2022
© AA
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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog için Beştepe'de resmi karşılama töreni düzenlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail lideri Isaac Herzog’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Herzog'un bulunduğu makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Erdoğan, Herzog'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.
Erdoğan ve Herzog'un tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Herzog, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı, Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.
İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Herzog, merdivenlerde Türkiye ve İsrail bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.
Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Herzog, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.

Normalleşme adımları

Erdoğan ile 7 Temmuz 2021'de göreve gelen Herzog arasında gelişen diyalog, Türkiye ve İsrail arasında yeniden normalleşme adımlarının atılmasını sağladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Temmuz 2021'de mevkidaşı Herzog ile telefon görüşmesi yaparak, göreve başlaması dolayısıyla kendisini tebrik etti.
Herzog, 2008'den bu yana Türkiye'yi ziyaret eden ilk İsrailli lider oldu.
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2022
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14 yıl sonra ilk üst düzey ziyaret: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Ankara'da
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