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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: Sıcak karşılama için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarım
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: Sıcak karşılama için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarım
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki sıcak karşılama için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettar olduğunu" belirtti. 09.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-09T17:48+0300
2022-03-09T17:48+0300
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isaac herzog
israil
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İki günlük devlet ziyareti kapsamında bugün Ankara'ya gelen Herzog, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada ziyaretini değerlendirdi.Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılanan Herzog, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki bu sıcak karşılama için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarım." ifadesini kullandı.Herzog, devamında, "Bölgemizdeki tüm halkların, inançların ve devletlerin barış içinde yaşayabileceğine ve yaşaması gerektiğine, ortaklıkların hepimiz için bereket ve refah getireceğine inancım tamdır." değerlendirmesinde bulundu.
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isaac herzog, israil, recep tayyip erdoğan

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: Sıcak karşılama için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarım

17:48 09.03.2022
© AAİsrail Cumhurbaşkanı Herzog ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi.
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2022
© AA
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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki sıcak karşılama için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettar olduğunu" belirtti.
İki günlük devlet ziyareti kapsamında bugün Ankara'ya gelen Herzog, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada ziyaretini değerlendirdi.
Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılanan Herzog, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki bu sıcak karşılama için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarım." ifadesini kullandı.
Herzog, devamında, "Bölgemizdeki tüm halkların, inançların ve devletlerin barış içinde yaşayabileceğine ve yaşaması gerektiğine, ortaklıkların hepimiz için bereket ve refah getireceğine inancım tamdır." değerlendirmesinde bulundu.
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