https://tr.sputniknews.com/20220309/israil-cumhurbaskani-herzog-sicak-karsilama-icin-cumhurbaskani-erdogana-minnettarim-1054572391.html

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: Sıcak karşılama için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarım

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: Sıcak karşılama için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarım

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki sıcak karşılama için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettar olduğunu" belirtti. 09.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-09T17:48+0300

2022-03-09T17:48+0300

2022-03-09T17:48+0300

türkiye

isaac herzog

israil

recep tayyip erdoğan

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İki günlük devlet ziyareti kapsamında bugün Ankara'ya gelen Herzog, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada ziyaretini değerlendirdi.Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılanan Herzog, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki bu sıcak karşılama için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarım." ifadesini kullandı.Herzog, devamında, "Bölgemizdeki tüm halkların, inançların ve devletlerin barış içinde yaşayabileceğine ve yaşaması gerektiğine, ortaklıkların hepimiz için bereket ve refah getireceğine inancım tamdır." değerlendirmesinde bulundu.

türkiye

israil

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isaac herzog, israil, recep tayyip erdoğan