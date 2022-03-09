İstanbul'da okullara kar tatili
13:15 09.03.2022 (güncellendi: 14:29 09.03.2022)
© AAOkullara kar tatili
© AA
İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle okullar 10 Mart'tan 14 Mart'a kadar tatil edildi. Ulaşıma ve AVM'lerle ilgili de tedbirler alındı.
İstanbul Valiliği kar yağışı tedbirleri kapsamında alınan önlemleri açıkladı.
10 Mart (yarın) için meteorolojinin 'turuncu uyarı' verdiği hatırlatılan açıklamada, okulların 14 Mart'a kadar tatil edildiği duyuruldu.
Kıymetli Hemşehrilerim,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 9, 2022
🟧 #İstanbul’da beklenen yoğun #kar ve olumsuz hava koşullarına karşı aldığımız tedbirler:
❗️İdari izinler
❗️Okullar
❗️Üniversiteler#KarlaMücadele
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Açıklamanın tamamı şu şekilde:
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden bugün saat 10.30’da alınan verilere göre 10 Mart 2022 Perşembe günü (Yarın) İstanbul için TURUNCU alarm verilmiştir. Öngörülen raporlar ve beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle;
1.10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları,
2.Kur’an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,
3.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine,
4.İstanbul’da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,
5.Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.
Ulaşım ve AVM'lerin çalışma saatleri de değiştirildi. Buna göre;
Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışlarının 9 Mart Çarşamba günü saat 16:00'dan itibaren durdurulmasına,
Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyaha eden kamyon ve TIR'ların İstanbul'a girişlerinin 9 Mart Çarşamba saat 00.00'dan itibaren kısıtlanmasına,
AVM'lerin 9 Mart Çarşamba gününden itibaren bir sonraki duyuruya kadar saat 18.00'de kapanmasına, AVM otoparklarının kullanılmak üzere açık bulundurulmasına,
Motokuryeler, motor ve scooter'ların 9 Mart Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren bir sonraki duyuruya kadar trafiğe çıkışının kısıtlanmasına karar verildi.
Metro seferlerine kar düzenlemesi
Öte yandan, İBB'den de yeni kararlar geliyor. Metro İstanbul da 13 Mart'a kadar sefer saatlerinin uzatıldığını duyurdu.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle 9 Mart Çarşamba gününden, 13 Mart Pazar gününe kadar M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro, F1 füniküler ve T1, T4, T5 tramvay hatlarımızda seferlerimiz 02.00’ye kadar uzatılmıştır."
İstanbul için 'vortex' uyarısı
Meteoroloji tahminlerinde bulunan hava forum sitesi, İstanbul’da beklenen kar yağışına ilişkin yeni tahminler yaptı.
'Aybar Kar Fırtınası' adını verdikleri sistemle ilgili yeni paylaşımda, "Aybar İstanbul ve çevresine yaklaştı. 5500 metre sıcaklıklarında Avrupa'da Marmara dikkat çekiyor. Tam eksi 42 derece var. Perşembe ve Cuma yoğun kar yağışları var. İstanbul Havalimanı ilk beyazlayan yerlerden olur. Okullar Perşembe ve Cuma günü tatil edilmeli. Cumartesi Vortex oluşabilir" denildi.
Vortex nedir?
Atmosfer içindeki dairesel veya kendi ekseni etrafında dönen hava akımına 'vorteks' deniyor. Vorteks kar yağışı, etkilediği noktalarda kısa sürede yoğun yağışlar ve kuvvetli fırtınalar oluşturmasıyla biliniyor.