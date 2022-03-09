https://tr.sputniknews.com/20220309/istanbulda-okullara-kar-tatili-1054560343.html

İstanbul'da okullara kar tatili

İstanbul'da okullara kar tatili

İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle okullar 10 Mart'tan 14 Mart'a kadar tatil edildi. Ulaşıma ve AVM'lerle ilgili de tedbirler alındı. 09.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-09T13:15+0300

2022-03-09T13:15+0300

2022-03-09T14:29+0300

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İstanbul Valiliği kar yağışı tedbirleri kapsamında alınan önlemleri açıkladı. 10 Mart (yarın) için meteorolojinin 'turuncu uyarı' verdiği hatırlatılan açıklamada, okulların 14 Mart'a kadar tatil edildiği duyuruldu. Açıklamanın tamamı şu şekilde: Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden bugün saat 10.30’da alınan verilere göre 10 Mart 2022 Perşembe günü (Yarın) İstanbul için TURUNCU alarm verilmiştir. Öngörülen raporlar ve beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle;Ulaşım ve AVM'lerin çalışma saatleri de değiştirildi. Buna göre; Metro seferlerine kar düzenlemesiÖte yandan, İBB'den de yeni kararlar geliyor. Metro İstanbul da 13 Mart'a kadar sefer saatlerinin uzatıldığını duyurdu.Açıklamada şu ifadeler yer aldı:İstanbul için 'vortex' uyarısıMeteoroloji tahminlerinde bulunan hava forum sitesi, İstanbul’da beklenen kar yağışına ilişkin yeni tahminler yaptı.'Aybar Kar Fırtınası' adını verdikleri sistemle ilgili yeni paylaşımda, "Aybar İstanbul ve çevresine yaklaştı. 5500 metre sıcaklıklarında Avrupa'da Marmara dikkat çekiyor. Tam eksi 42 derece var. Perşembe ve Cuma yoğun kar yağışları var. İstanbul Havalimanı ilk beyazlayan yerlerden olur. Okullar Perşembe ve Cuma günü tatil edilmeli. Cumartesi Vortex oluşabilir" denildi.Vortex nedir?Atmosfer içindeki dairesel veya kendi ekseni etrafında dönen hava akımına 'vorteks' deniyor. Vorteks kar yağışı, etkilediği noktalarda kısa sürede yoğun yağışlar ve kuvvetli fırtınalar oluşturmasıyla biliniyor.

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