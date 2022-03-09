https://tr.sputniknews.com/20220309/isvicre-mahkemesinden-erdogani-oldurun-pankarti-acanlara-beraat-karari-1054563095.html
İsviçre mahkemesinden 'Erdoğan'ı öldürün' pankartı açanlara beraat kararı
İsviçre mahkemesinden 'Erdoğan'ı öldürün' pankartı açanlara beraat kararı
İsviçre'de 5 yıl önce bir mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren 'Erdoğan'ı öldürün' pankartını açan sanıklar beraat etti. 09.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-09T14:17+0300
2022-03-09T14:17+0300
2022-03-09T14:17+0300
dünya
isviçre
recep tayyip erdoğan
pankart
beraat
referandum
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İsviçre mahkemesi, başkent Bern'de 2017 yılında Federal Parlamento binası önünde yapılan 'Hayır' mitingi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hedef gösterildiği pankarta ilişkin davada, sanıkların beraatine karar verdi.Savcılık makamının 4 sanık için 'günlük 32 ila 40 oranında kısmen şartlı, kısmen şartsız para cezası' verilmesini talep etmesine rağmen hakim, 4 sanığı akladı. İsviçre savcısı, kararın temyizi için henüz karar vermediğini, önlerinde 10 günlük temyiz süresinin olduğunu belirtti. Yoğun güvenlik tedbirleri İsviçre polisi, duruşmanın ikinci gününde de mahkeme içinde ve dışında yoğun güvenlik önlemleri aldı. Geçen ay görülen davanın ilk duruşmasında, basın mensuplarına zanlılara ilişkin hiçbir bilgi (yaş, ırk, renk ve cinsiyet) yayımlamayacaklarına dair belge imzalattırılmıştı. Mahkemede, medya mensuplarına, 'mahkemenin gidişatını etkileyecek' haberler konusunda sınırlandırmalar getirilmişti. İsviçre basınında yer alan haberlerde, mahkeme sürecinin emsal teşkil ettiği ve İsviçre ceza hukuku açısından 'çığır açtığı' ifadeleri yer aldı.
https://tr.sputniknews.com/20170326/isvicre-erdogan-pankart-sorusturma-1027810565.html
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isviçre, recep tayyip erdoğan, pankart, beraat, referandum
İsviçre mahkemesinden 'Erdoğan'ı öldürün' pankartı açanlara beraat kararı
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İsviçre'de 5 yıl önce bir mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren 'Erdoğan'ı öldürün' pankartını açan sanıklar beraat etti.
İsviçre mahkemesi, başkent Bern'de 2017 yılında Federal Parlamento binası önünde yapılan 'Hayır' mitingi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hedef gösterildiği pankarta ilişkin davada, sanıkların beraatine karar verdi.
Savcılık makamının 4 sanık için 'günlük 32 ila 40 oranında kısmen şartlı, kısmen şartsız para cezası' verilmesini talep etmesine rağmen hakim, 4 sanığı akladı. İsviçre savcısı, kararın temyizi için henüz karar vermediğini, önlerinde 10 günlük temyiz süresinin olduğunu belirtti.
Yoğun güvenlik tedbirleri İsviçre polisi, duruşmanın ikinci gününde de mahkeme içinde ve dışında yoğun güvenlik önlemleri aldı. Geçen ay görülen davanın ilk duruşmasında, basın mensuplarına zanlılara ilişkin hiçbir bilgi (yaş, ırk, renk ve cinsiyet) yayımlamayacaklarına dair belge imzalattırılmıştı. Mahkemede, medya mensuplarına, 'mahkemenin gidişatını etkileyecek' haberler konusunda sınırlandırmalar getirilmişti. İsviçre basınında yer alan haberlerde, mahkeme sürecinin emsal teşkil ettiği ve İsviçre ceza hukuku açısından 'çığır açtığı' ifadeleri yer aldı.