Türkiye
CANLI | İtalyan Eni, Rusya’dan petrol alımını askıya aldı
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220309/kamyon-tirlarin-trakya-ve-anadolu-yonunden-istanbula-girisleri-0400ten-itibaren-yasaklandi-1054580953.html
Kamyon ve TIR'ların, Trakya ile Anadolu yönünden İstanbul'a girişleri 04:00'ten itibaren yasaklandı
Kamyon ve TIR'ların, Trakya ile Anadolu yönünden İstanbul'a girişleri 04:00'ten itibaren yasaklandı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat... 09.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-09T23:39+0300
2022-03-10T00:06+0300
türkiye
istanbul
kar yağışı
ali yerlikaya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1053073567_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_cfefe22d5a167b2d539b746815b3522a.jpg
İstanbul Valisi Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İkinci bir duyuruya kadar, İstanbul içinde bulunan TIR ve kamyonların 10 Mart Perşembe günü saat 04.00’dan sonra trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir" ifadelerini kullandı.
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1053073567_0:0:900:675_1920x0_80_0_0_ce3fc2315b01214e6ef7da7e50bc6b90.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, kar yağışı, ali yerlikaya

Kamyon ve TIR'ların, Trakya ile Anadolu yönünden İstanbul'a girişleri 04:00'ten itibaren yasaklandı

23:39 09.03.2022 (güncellendi: 00:06 10.03.2022)
© AAİstanbul Valiliği: Trakya'dan İstanbul yönüne seyahat eden araçların girişine izin verilmeyecek
İstanbul Valiliği: Trakya'dan İstanbul yönüne seyahat eden araçların girişine izin verilmeyecek - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2022
© AA
Abone olGoogle news
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden TIR ve kamyonların girişine 10 Mart Perşembe günü 04.00'ten itibaren izin verilmeyeceğini açıkladı.
İstanbul Valisi Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İkinci bir duyuruya kadar, İstanbul içinde bulunan TIR ve kamyonların 10 Mart Perşembe günü saat 04.00’dan sonra trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir" ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала