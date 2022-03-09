https://tr.sputniknews.com/20220309/kamyon-tirlarin-trakya-ve-anadolu-yonunden-istanbula-girisleri-0400ten-itibaren-yasaklandi-1054580953.html
Kamyon ve TIR'ların, Trakya ile Anadolu yönünden İstanbul'a girişleri 04:00'ten itibaren yasaklandı
Kamyon ve TIR'ların, Trakya ile Anadolu yönünden İstanbul'a girişleri 04:00'ten itibaren yasaklandı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat... 09.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-09T23:39+0300
2022-03-09T23:39+0300
2022-03-10T00:06+0300
türkiye
istanbul
kar yağışı
ali yerlikaya
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İstanbul Valisi Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İkinci bir duyuruya kadar, İstanbul içinde bulunan TIR ve kamyonların 10 Mart Perşembe günü saat 04.00’dan sonra trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir" ifadelerini kullandı.
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istanbul, kar yağışı, ali yerlikaya
Kamyon ve TIR'ların, Trakya ile Anadolu yönünden İstanbul'a girişleri 04:00'ten itibaren yasaklandı
23:39 09.03.2022 (güncellendi: 00:06 10.03.2022) Abone ol
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden TIR ve kamyonların girişine 10 Mart Perşembe günü 04.00'ten itibaren izin verilmeyeceğini açıkladı.
İstanbul Valisi Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İkinci bir duyuruya kadar, İstanbul içinde bulunan TIR ve kamyonların 10 Mart Perşembe günü saat 04.00’dan sonra trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir" ifadelerini kullandı.