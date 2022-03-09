https://tr.sputniknews.com/20220309/kamyon-tirlarin-trakya-ve-anadolu-yonunden-istanbula-girisleri-0400ten-itibaren-yasaklandi-1054580953.html

Kamyon ve TIR'ların, Trakya ile Anadolu yönünden İstanbul'a girişleri 04:00'ten itibaren yasaklandı

Kamyon ve TIR'ların, Trakya ile Anadolu yönünden İstanbul'a girişleri 04:00'ten itibaren yasaklandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat... 09.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-09T23:39+0300

2022-03-09T23:39+0300

2022-03-10T00:06+0300

türkiye

istanbul

kar yağışı

ali yerlikaya

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İstanbul Valisi Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İkinci bir duyuruya kadar, İstanbul içinde bulunan TIR ve kamyonların 10 Mart Perşembe günü saat 04.00’dan sonra trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

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istanbul, kar yağışı, ali yerlikaya