https://tr.sputniknews.com/20220309/kovid-19-testi-pozitif-olanlar-sonuc-raporuyla-sinava-girebilecek-1054574102.html

Kovid-19 testi pozitif olanlar sonuç raporuyla sınava girebilecek

Kovid-19 testi pozitif olanlar sonuç raporuyla sınava girebilecek

ÖSYM, Kovid-19 testi pozitif olan adayların sonuçlarını gösteren raporla sınava girebileceğini bildirdi. 09.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-09T18:32+0300

2022-03-09T18:32+0300

2022-03-09T18:37+0300

ösym

koronavirüs

pozitif

sınav

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) internet sitesinde yer alan açıklamada, Kovid-19 salgını sürecinde ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda, 'Kovid-19 Kapsamında Ulusal Sınavlarda Alınması Gereken Önlemler' doğrultusunda gerekli önlemler alındığı ve adayların HES kodu bilgisiyle sınavlara başvuru yapmaları sağlanarak sınavların uygulandığı hatırlatıldı.Açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge doğrultusunda HES Kodu uygulamasına son verilmesi dolayısıyla ÖSYM tarafından yapılacak sınavlara yönelik başvurularda da adaylardan HES kodu bilgisi alınmadığı kaydedildi.Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

https://tr.sputniknews.com/20220305/osym-sinavlarina-basvuruda-zorunlu-olan-hes-kodu-uygulamasi-kaldirilacak-1054454418.html

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ösym, pozitif, sınav