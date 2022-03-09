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Kovid-19 testi pozitif olanlar sonuç raporuyla sınava girebilecek
Kovid-19 testi pozitif olanlar sonuç raporuyla sınava girebilecek
ÖSYM, Kovid-19 testi pozitif olan adayların sonuçlarını gösteren raporla sınava girebileceğini bildirdi. 09.03.2022, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
pozitif
sınav
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) internet sitesinde yer alan açıklamada, Kovid-19 salgını sürecinde ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda, 'Kovid-19 Kapsamında Ulusal Sınavlarda Alınması Gereken Önlemler' doğrultusunda gerekli önlemler alındığı ve adayların HES kodu bilgisiyle sınavlara başvuru yapmaları sağlanarak sınavların uygulandığı hatırlatıldı.Açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge doğrultusunda HES Kodu uygulamasına son verilmesi dolayısıyla ÖSYM tarafından yapılacak sınavlara yönelik başvurularda da adaylardan HES kodu bilgisi alınmadığı kaydedildi.Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
https://tr.sputniknews.com/20220305/osym-sinavlarina-basvuruda-zorunlu-olan-hes-kodu-uygulamasi-kaldirilacak-1054454418.html
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ösym, pozitif, sınav

Kovid-19 testi pozitif olanlar sonuç raporuyla sınava girebilecek

18:32 09.03.2022 (güncellendi: 18:37 09.03.2022)
© AAösym / yds /ales
ösym / yds /ales - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2022
© AA
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ÖSYM, Kovid-19 testi pozitif olan adayların sonuçlarını gösteren raporla sınava girebileceğini bildirdi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) internet sitesinde yer alan açıklamada, Kovid-19 salgını sürecinde ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda, 'Kovid-19 Kapsamında Ulusal Sınavlarda Alınması Gereken Önlemler' doğrultusunda gerekli önlemler alındığı ve adayların HES kodu bilgisiyle sınavlara başvuru yapmaları sağlanarak sınavların uygulandığı hatırlatıldı.
Açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge doğrultusunda HES Kodu uygulamasına son verilmesi dolayısıyla ÖSYM tarafından yapılacak sınavlara yönelik başvurularda da adaylardan HES kodu bilgisi alınmadığı kaydedildi.
Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Bu kapsamda, Başkanlığımızca gerçekleştirilecek olan sınavlarda, sınav günü Kovid-19 pozitif durumu devam eden adayların, Sağlık Bakanlığı e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi'nden edinecekleri Kovid-19 pozitif durumlarını bildirir karekodlu laboratuvar sonuç raporunun bir dökümünü sınav günü, atandıkları sınav binası girişindeki görevlilere teslim etmeleri gerekmektedir. Bu durumdaki adayların, sınav binasında sadece Kovid-19 pozitif durumu olan adaylar için hazırlanan yedek sınav salonlarında sınava alınmaları sağlanacaktır."
HES kodu - hayat eve sığar - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2022
KORONAVİRÜS
ÖSYM sınavlarına başvuruda zorunlu olan HES kodu uygulaması kaldırılacak
5 Mart, 14:55
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