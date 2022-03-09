https://tr.sputniknews.com/20220309/kovid-19-testi-pozitif-olanlar-sonuc-raporuyla-sinava-girebilecek-1054574102.html
Kovid-19 testi pozitif olanlar sonuç raporuyla sınava girebilecek
Kovid-19 testi pozitif olanlar sonuç raporuyla sınava girebilecek
ÖSYM, Kovid-19 testi pozitif olan adayların sonuçlarını gösteren raporla sınava girebileceğini bildirdi. 09.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-09T18:32+0300
2022-03-09T18:32+0300
2022-03-09T18:37+0300
ösym
koronavirüs
pozitif
sınav
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/07/1044445401_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_303994a6e78dfd0e2072350b0e2533f3.jpg
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) internet sitesinde yer alan açıklamada, Kovid-19 salgını sürecinde ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda, 'Kovid-19 Kapsamında Ulusal Sınavlarda Alınması Gereken Önlemler' doğrultusunda gerekli önlemler alındığı ve adayların HES kodu bilgisiyle sınavlara başvuru yapmaları sağlanarak sınavların uygulandığı hatırlatıldı.Açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge doğrultusunda HES Kodu uygulamasına son verilmesi dolayısıyla ÖSYM tarafından yapılacak sınavlara yönelik başvurularda da adaylardan HES kodu bilgisi alınmadığı kaydedildi.Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
https://tr.sputniknews.com/20220305/osym-sinavlarina-basvuruda-zorunlu-olan-hes-kodu-uygulamasi-kaldirilacak-1054454418.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/07/1044445401_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_e58bce9803ac35dd20952ec64c78b69c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ösym, pozitif, sınav
Kovid-19 testi pozitif olanlar sonuç raporuyla sınava girebilecek
18:32 09.03.2022 (güncellendi: 18:37 09.03.2022) Abone ol
ÖSYM, Kovid-19 testi pozitif olan adayların sonuçlarını gösteren raporla sınava girebileceğini bildirdi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) internet sitesinde yer alan açıklamada, Kovid-19 salgını sürecinde ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda, 'Kovid-19 Kapsamında Ulusal Sınavlarda Alınması Gereken Önlemler' doğrultusunda gerekli önlemler alındığı ve adayların HES kodu bilgisiyle sınavlara başvuru yapmaları sağlanarak sınavların uygulandığı hatırlatıldı.
Açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge doğrultusunda HES Kodu uygulamasına son verilmesi dolayısıyla ÖSYM tarafından yapılacak sınavlara yönelik başvurularda da adaylardan HES kodu bilgisi alınmadığı kaydedildi.
Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Bu kapsamda, Başkanlığımızca gerçekleştirilecek olan sınavlarda, sınav günü Kovid-19 pozitif durumu devam eden adayların, Sağlık Bakanlığı e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi'nden edinecekleri Kovid-19 pozitif durumlarını bildirir karekodlu laboratuvar sonuç raporunun bir dökümünü sınav günü, atandıkları sınav binası girişindeki görevlilere teslim etmeleri gerekmektedir. Bu durumdaki adayların, sınav binasında sadece Kovid-19 pozitif durumu olan adaylar için hazırlanan yedek sınav salonlarında sınava alınmaları sağlanacaktır."